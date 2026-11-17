Aqara erweitert sein Angebot an Smarthome-Beleuchtung um sechs neue Produkte. Die bereits im September vorgestellten Leuchten sind jetzt offiziell erhältlich. Das Sortiment umfasst eine Stehlampe, einen LED-Streifen, eine Einbau-Deckenleuchte und eine LED-Kerze für E14-Fassungen. Ergänzend gibt es noch zwei neue Beleuchtungslösungen für den Außenbereich.

Alle sechs neuen Produkte unterstützen Zigbee und Thread. Bei der Verwendung von Thread lassen sich die Leuchten über Matter in verschiedene Smarthome-Plattformen einbinden, darunter Apple Home und Amazon Alexa. In Verbindung mit Apple Home wird zudem die Funktion „Adaptives Licht“ unterstützt, bei der sich die Farbtemperatur im Tagesverlauf automatisch anpasst.

Neue Lichtlösungen für innen und außen

Vier Leuchten für Innenräume

Die 142 Zentimeter hohe Stehlampe T1 ist für die indirekte Beleuchtung von Wänden konzipiert. Sie bietet 18 einzeln steuerbare Lichtzonen, eine maximale Helligkeit von 1.000 Lumen und einen einstellbaren Weißlichtbereich von 2.000 bis 9.000 Kelvin. Über die Aqara-App lassen sich unterschiedliche Farbverläufe und Lichtszenen konfigurieren.

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Aqara Matter Stehlampe T1,16-Bit RGBCWIC, Thread/Zigbee, 16 Mio. Farben | Apple Adaptive Lighting & KI-gesteuert,1000lm... 114,99 EUR

Der LED-Streifen T2 verfügt über 108 LEDs pro Meter und erreicht laut Hersteller eine Helligkeit von bis zu 1.750 Lumen. Je drei Meter lassen sich 18 Lichtzonen unabhängig voneinander steuern. Neben statischen Farben werden auch animierte und musikgesteuerte Effekte unterstützt.

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Aqara LED Streifen T2 -5m, Thread/Zigbee, 16Bit RGBCWIC, 2000–9000K 1750 lm | Apple Home Adaptive Lighting... 89,99 EUR

Mit der LED-Kerze T2 ergänzt Aqara sein Sortiment um Leuchtmittel für kleinere Lampensockel. Angeboten werden eine Variante mit einstellbarem Weißlicht und eine RGB-Version mit bis zu 16 Millionen Farben.

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Aqara Matter E14 Glühbirne T2, RGBWW LED Kerzenlampe, Thread/Zigbee | Kompatibel mit Apple Homekit, Home Assistant... 26,99 EUR

Die flache LED-Einbau-Deckenleuchte T2 ist ebenfalls in diesen beiden Ausführungen erhältlich. Sie erreicht bis zu 1.200 Lumen und bietet je nach Modell unterschiedliche Farbtemperaturbereiche.

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Aqara Matter LED Einbaustrahler RGB 4“, Thread&Zigbee, Smart LED Spots | kompatibel mit HomeKit, Home Assistant, Alexa... 46,99 EUR

Zwei Beleuchtungslösungen für draußen

Für den Außenbereich bietet Aqara die neue Lichterkette H1 an. Sie ist nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt und ermöglicht mehrfarbige Lichteffekte mit getrennt steuerbaren Zonen.

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Aqara Matter Lichterkette Außen H1, 30M, RGBIC, Thread & Zigbee, IP65 | Kompatibel mit Apple HomeKit, Home Assistant... 179,99 EUR

Die Außenbeleuchtung H1 ist dagegen für die dauerhafte Montage an Dachkanten und Dachvorsprüngen vorgesehen. Ihre einzelnen LEDs lassen sich separat ansteuern. Das System kann angepasst und bei Bedarf gekürzt oder verlängert werden. Auch hier gibt Aqara die Schutzart IP65 an.

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Aqara Permanent Outdoor Lights 45M, Thread & Zigbee, RGBCWIC 2000–9000K | KI-Szenen, IP67-wasserfest, helle... 479,99 EUR

Alle sechs Neuheiten sind über die Webseite des Herstellers und Amazon erhältlich. Zur Markteinführung will Aqara die Neuheiten heute und morgen mit 20 Prozent Preisnachlass anbieten. Wartet also besser mit einer Bestellung, falls die Rabatte noch nicht angezeigt werden.