Schreibo kann jetzt rechnen: Updates für unsere drei Apps

Unsere drei kleinen Alltagshelfer haben weitere Aktualisierungen bekommen. Die unserer Meinung nach beste Neuerung betrifft unser Notizbuch Schreibo, das mit Version 1.2 einen eigenen Rechenbereich erhält. Scanno kümmert sich inzwischen auch um bereits vorhandene PDF-Dateien und Kaufo verbessert die gemeinsame Nutzung von Einkaufslisten.

Schreibo kann jetzt rechnen

Wie schon bei den ersten Updates unserer Apps haben wir dabei vor allem Funktionen ergänzt, die uns (euch euch) im Alltag gefehlt haben. Alle drei Anwendungen bleiben kostenlos, werbefrei und kommen ohne Benutzerkonto aus.

Schreibo rechnet wie ein Notizblock

Die neue Rechenfunktion hat uns der Entwickler der hervorragenden Soulver-App zur Verfügung gestellt. Statt Zahlen über einen klassischen Taschenrechner einzugeben, schreibt man Rechnungen einfach untereinander. Links steht die Eingabe, rechts erscheint unmittelbar das Ergebnis. Auch mehrere aufeinander aufbauende Berechnungen sind möglich.

Schreibo versteht dabei natürlich formulierte Angaben wie „20 % von 80 €“, kann Temperaturen und Maßeinheiten umrechnen und mit Uhrzeiten oder Zeiträumen arbeiten. Ebenso lassen sich Werte benennen und in nachfolgenden Zeilen wiederverwenden. Mit dem Befehl „Summe“ werden die Ergebnisse eines Abschnitts addiert.

Die Rechnungen landen auf der Tagesseite

Währungsumrechnungen erfolgen mit fest hinterlegten Kursen, benötigen also keine Internetverbindung. Die Ergebnisse sind entsprechend nicht als tagesaktuelle Wechselkurse zu verstehen.

Fertige Rechenblätter landen wie gewöhnliche Notizen auf der jeweiligen Tagesseite, lassen sich durchsuchen und werden beim Export berücksichtigt. Ein kleines Handbuch zeigt Beispiele, die direkt übernommen werden können. Über einen längeren Druck auf das App-Symbol lassen sich Rechenblatt, Diktat, Foto und Texteingabe jetzt auch direkt starten.

Scanno importiert PDFs, Kaufo gleicht besser ab

Unser PDF-Scanner Scanno kann inzwischen auch vorhandene PDF-Dateien übernehmen. Das funktioniert über das Teilen-Menü, den Dateiimport oder einen speziellen Importordner. Dateien aus diesem Ordner werden beim nächsten Öffnen automatisch eingelesen.

Auch die automatische Benennung steht für importierte Dokumente bereit. Apple Intelligence kann passende Dateinamen vorschlagen und auf Wunsch eine Datumsangabe voranstellen. Zudem haben wir die Zusammenarbeit mit externen Dateianbietern wie Nextcloud verbessert.

Bei unserer Einkaufslisten-App Kaufo geht es dagegen um Zuverlässigkeit. Abgehakte Produkte sollen zwischen gemeinsam genutzten iPhones zuverlässiger synchronisiert werden. Falls iCloud einen Eintrag nicht übernimmt, bleiben die übrigen Änderungen davon unberührt. Fehler werden nun auch in den Einstellungen angezeigt.