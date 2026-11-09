Schmuddelwetter: Freie Wetter-App (mit DWD-Daten) wird flexibler

Die kostenlose Wetter-App Schmuddelwetter erhält mit Version 1.4 ein weiteres umfangreiches Update. Entwickler Dennis Schweitzer passt die Anwendung an das iPhone Duo und das iPad an, erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten und ergänzt neue Wetterwarnungen. Auch die Bedienung der bereits vorhandenen Funktionen verändert sich an mehreren Stellen.

Schmuddelwetter 1.4 bleibt kostenlos

Erst im Oktober hatte Schweitzer seine Anwendung zu einem umfangreichen Wetterbaukasten ausgebaut. Die damals eingeführten, frei kombinierbaren Wetterkacheln lassen sich jetzt deutlich einfacher anordnen und verändern.

Mehr Platz für Wetterdaten auf großen Displays

Auf dem iPad und dem aufgeklappten iPhone Duo nutzt Schmuddelwetter die größere Bildschirmfläche. Einzelne Kacheln können sich über die gesamte Breite erstrecken. Wird das iPhone Duo nur halb geöffnet, erscheint die Wetterübersicht aufgeteilt: Oben bleibt die Wetterdarstellung sichtbar, während die Kacheln den unteren Bildschirmbereich belegen.

Schmuddelwetter auf dem iPhone Duo

Auch die Gestaltung wird flexibler. Nutzer können zwischen den neuen Landschaftsszenen Himmel, Küste und Wald wählen. Die Darstellungen berücksichtigen das aktuelle Wetter, die Tageszeit und die Mondphase am jeweiligen Standort. Auf Wunsch füllen sie den gesamten Hintergrund aus. Das Farbschema lässt sich davon unabhängig festlegen. Neu sind Bordeaux, Bunt und Schwarz.

Wetterkacheln können künftig transparent im Glasstil oder vollständig ohne Rahmen erscheinen. Zum Bearbeiten genügt ein längerer Fingerdruck. Anschließend lassen sich die Elemente verschieben, in ihrer Größe verändern und über ein Pinselsymbol optisch anpassen. Kleine Kacheln finden auch nebeneinander Platz. Die Darstellung der Widgets kann unabhängig davon konfiguriert und direkt auf dem Home-Bildschirm geändert werden.

Eigene Warnregeln und Blick ins Wetterarchiv

Neben den bisherigen individuell einstellbaren Regenwarnungen können Nutzer jetzt auch Regeln für Temperatur, plötzliche Temperaturabfälle, Wochenendwetter, Pegelstände, klare Nächte und die goldene Stunde anlegen.

Schmuddelwetter: Den Temperaturverlauf im Blick

Neu ist zudem ein Wetterarchiv, das vergangene Messwerte zugänglich macht und den Vergleich mit früheren Jahren erlaubt. Die entsprechende Kachel lässt sich der persönlichen Übersicht hinzufügen.

Weitere Änderungen betreffen die Wetterdetails. Der Taupunkt erhält eine eigene Stundenkurve, Diagramme können mit dem Finger untersucht werden und Windgeschwindigkeiten lassen sich auch in Metern pro Sekunde anzeigen. Die Apple Watch bleibt bei Kilometern pro Stunde. Auf dem Home-Bildschirm trägt die Anwendung künftig den kürzeren Namen „Schmuddel“.