Scapade AirPack Dual: Neuer Rucksack mit „Wo ist?“-Integration

Das AirPack Dual von Scapade ist ein neuer Rucksack, der sich bei Bedarf über Apples „Wo ist?“-Netzwerk suchen lässt. Die dafür benötigte Ortungstechnik ist direkt in den Rucksack integriert. Das entsprechende Modul lässt sich kabellos laden und per Knopfdruck aktivieren. Ein zusätzlicher AirTag ist somit nicht erforderlich.

28 Liter und schlichtes Design

Alternativ zu Apples „Wo ist?“ lässt sich das AirPack Dual auch in Verbindung mit Googles Find Hub verwenden. Eine gleichzeitige Nutzung beider Netzwerke ist allerdings nicht möglich. Diese Einschränkung gilt generell für Zubehör, das beide Ortungsnetzwerke unterstützt.

28 Liter Stauraum für Arbeit und Reisen

Der neue Rucksack ist laut Hersteller insbesondere für den Arbeitsalltag und kürzere Reisen konzipiert. Mit einem Fassungsvermögen von 28 Litern bietet er Platz für ein Notebook mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 15,6 Zoll. Ein gepolstertes Fach soll den Computer beim Transport schützen.

Organisierter Stauraum und Außenfächer

Darüber hinaus bietet das AirPack Dual Stauraum für weiteres Zubehör, Dokumente und persönliche Gegenstände. Verschiedene Fächer sollen dabei helfen, den Inhalt übersichtlich zu verstauen. Der Rucksack lässt sich zudem vollständig aufklappen. Das dürfte insbesondere beim Packen und auf Reisen praktisch sein.

Verstecktes TSA-Schloss integriert

Zur weiteren Ausstattung gehört ein verstecktes Zahlenschloss, das den Zugriff auf das Hauptfach erschweren soll. Das Schloss ist nach Angaben des Herstellers TSA-konform und kann bei entsprechenden Sicherheitskontrollen am Flughafen vom Sicherheitspersonal geöffnet werden, ohne es beschädigen zu müssen.

„AirTag“ fest integriert

Das Scapade AirPack Dual misst 29,5 × 20 × 45 Zentimeter und bringt leer rund 1,3 Kilogramm auf die Waage. Das Außenmaterial soll laut Hersteller strapazierfähig und wasserdicht sein und sich somit besonders für den täglichen Einsatz eignen.

Der Scapade AirPack Dual ist laut Hersteller ab sofort zum Preis von 149,99 Euro erhältlich.