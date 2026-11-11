Roborock Saros 20 Flow: Ausprobiert und jetzt im Black-Friday-Angebot

Mit dem Roborock Saros 20 Flow Complete haben wir einen Saug- und Wischroboter ausprobiert, dessen spannendste Neuerung unter dem Gehäuse sitzt: eine laufend gereinigte Wischwalze. Zum Start der Black-Friday-Angebote sinkt der Preis von 1.299 auf 899 Euro. Damit wird das teure Modell deutlich interessanter – auch wenn nicht jeder Haushalt diese Ausstattung benötigt.

Vorgestellt hatten wir den Flow bereits zur IFA. Im Alltag überzeugt vor allem die Kombination aus gründlicher Reinigung, zuverlässiger Navigation und umfangreicher App.

Die Wischwalze macht den Unterschied

Statt zweier rotierender Wischpads arbeitet eine 27 Zentimeter breite Walze unter dem Roboter. Sie wird über 16 Düsen fortlaufend mit Frischwasser versorgt und während des Wischens gereinigt. Schmutz wird damit nicht einfach auf der nächsten Bahn weiterverteilt werden. Die Station füllt den internen Tank zudem mit warmem Wasser nach.

Das Wischergebnis gefällt uns ausgesprochen gut. Gerade auf Hartböden ist die Nassreinigung eine Stärke des Flow und nicht bloß eine Zugabe zum Saugen. Entlang von Wänden fährt die Walze seitlich aus, um näher an die Kante zu kommen. Auf Teppichen wird sie dagegen angehoben und zusätzlich abgeschirmt, damit das feuchte Material nicht über den Flor streift.

Der Saros 20 Flow Complete setzt auf eine Walze anstelle von Mops.

Auch beim Saugen hinterlässt der Roborock einen überzeugenden Eindruck. Der Hersteller nennt bis zu 36.000 Pascal. Entscheidender als der hohe Datenblattwert ist allerdings das Zusammenspiel aus Bürsten, Bodenanpassung und Navigation. Zwei Seitenbürsten führen Schmutz zur geteilten Hauptbürste, deren Konstruktion das Aufwickeln langer Haare reduzieren soll. Im Test klappte dies wunderbar und ohne Nacharbeit.

Flach gebaut und beweglich

Der Laserturm kann eingefahren werden. Dadurch reduziert sich die Höhe auf 8,98 Zentimeter, was unter niedrigen Möbeln einen echten Unterschied machen kann. Die Kartierung ist schnell erledigt, Hindernisse werden im Alltag zuverlässig umfahren.

Das anhebbare Fahrwerk soll nach Herstellerangaben zudem Doppelschwellen mit insgesamt bis zu 8,8 Zentimetern überwinden. Wichtig ist dabei das Wort „Doppelschwelle“: Gemeint sind geeignete gestufte Übergänge, nicht eine einzelne senkrechte Kante dieser Höhe. Ein Treppensteiger ist der Flow damit nicht. Bei uns schaffte es der Saros 20 Flow Complete auch über eine Doppelkante mit Hundegitter, sodass wirklich alle Räume abgefahren werden konnten.

Auch hohe Kanten sind für den Saugwischer kein Problem.

Gute App und Einbindung in Apple Home

Die Roborock-App fürs iPhone gehört zu den Stärken des Gesamtpakets. Räume lassen sich aufteilen und benennen, Sperrzonen einzeichnen und Reinigungsroutinen anlegen. Saugkraft, Wassermenge und Reinigungsdurchgänge können gezielt angepasst werden. So muss die Küche nicht nach demselben Schema gereinigt werden wie ein wenig genutztes Arbeitszimmer.

Der Funktionsumfang ist groß, die grundlegende Bedienung bleibt aber nachvollziehbar. Wer nicht jede Einstellung selbst festlegen möchte, kann die Reinigungsstrategie der SmartPlan-Automatik überlassen. Ein Blick in die Optionen lohnt trotzdem: Funktionen wie die automatische Anpassung der Wassermenge an den Bodenbelag müssen erst aktiviert werden.

Für Apple-Nutzer kommt die Matter-Unterstützung hinzu. Damit lässt sich der Flow in Apple Home einbinden und in Automationen berücksichtigen. Die Roborock-App wird dadurch nicht überflüssig: Kartenbearbeitung, detaillierte Reinigungseinstellungen und Stationsfunktionen bleiben dort besser aufgehoben.

Unzählige Einstellungen lassen sich in der App vornehmen – auch für Haustier-Haushalte.

Viel Komfort, aber nicht lautlos

Die RockDock-Station übernimmt Staubentleerung, Wasserversorgung und Reinigungsmitteldosierung. Für die Walzenwäsche nennt Roborock bis zu 100 Grad heißes Wasser, für die anschließende Trocknung 63 Grad warme Luft. Diese Temperaturangaben beziehen sich auf die Pflege in der Station, nicht auf eine Bodenreinigung mit kochendem Wasser.

Das reduziert die regelmäßige Handarbeit deutlich, macht den Roboter aber nicht wartungsfrei. Frischwasser nachfüllen, Schmutzwasser ausleeren und die Reinigungseinheit gelegentlich kontrollieren bleiben notwendig.

Der hörbare Betrieb ist außerdem einer der Kritikpunkte. Besonders die automatische Staubabsaugung fällt auf, und auch die anschließende Trocknung ist wahrnehmbar. Die Station würden wir deshalb eher im Flur als direkt neben dem Sofa platzieren. Wer jedoch während der Reinigung ohnehin nicht Zuhause ist, dem wird der Geräuschpegel natürlich nicht auffallen.

Fazit: Starkes Gesamtpaket, jetzt günstiger

Der Saros 20 Flow Complete überzeugt mit seiner Wischleistung, der gut nutzbaren App und einer Station, die viele Arbeiten übernimmt. Der einfahrbare Laserturm und der Teppichschutz ergänzen das Konzept sinnvoll. Weniger gefallen die Geräuschentwicklung und der weiterhin hohe Preis. Für viele Haushalte reicht auch ein günstigerer Saug- und Wischroboter.

Wer häufig Hartböden reinigen lässt und besonderen Wert auf die Wischfunktion legt, bekommt für aktuell 899 Euro allerdings ein attraktiveres Paket als zum Einführungspreis von 1.299 Euro.

Weitere Black-Friday-Angebote bis 30. November

Roborocks Black-Friday-Aktion läuft vom 10. bis 30. November. In der Angebotsliste stehen außerdem der Saros 20 Set für 799 Euro, der Saros 10R für 549 Euro und der Qrevo S Pro Set für 329,99 Euro. Die Aktion gilt bei Amazon und im Roborock-Shop.

Beim Vergleich lohnt der genaue Blick auf den Namen: Der Saros 20 Set für 799 Euro ist nicht der hier ausprobierte Flow Complete. Er arbeitet mit rotierenden Wischpads statt der beschriebenen Wischwalze.

Produkthinweis