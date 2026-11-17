Retrolife ist ein textbasiertes Simulationsspiel, bei dem sich ein ganzes Leben durchspielen lässt. Dabei werden Entscheidungen über Schule, Ausbildung, Beruf, Familie und andere Lebensbereiche getroffen. Eine Besonderheit ist die Einbindung historischer Ereignisse wie des Mauerfalls im Jahr 1989.

Zu Beginn lassen sich das Geburtsjahr und eines von vier Ländern auswählen: die Bundesrepublik Deutschland, die DDR, die USA oder die Sowjetunion. Anschließend schreitet das Spiel Jahr für Jahr voran, wobei die Entscheidungen des Nutzers die Handlung beeinflussen.

Entscheidungen steuern Lebensweg

Laut Entwickler umfasst Retrolife mehr als 1.700 Lebensereignisse und 39 verschiedene Berufe. Im Laufe des Spiels kann man eine Familie gründen, eine Wohnung kaufen und fürs Alter vorsorgen. Nach dem Tod der Spielfigur lässt sich deren Geschichte mit einem Nachkommen fortsetzen. So entsteht über mehrere Generationen hinweg eine Familiengeschichte.

Entscheidungen beeinflussen den Spielverlauf

Neben drei Schwierigkeitsgraden stellt der Entwickler wöchentliche Herausforderungen bereit. Über einen Code lässt sich ein Lebenslauf mit Freunden teilen, die anschließend unter denselben Voraussetzungen ihre eigenen Entscheidungen treffen können.

Abgeschlossene Lebensläufe werden in einem Album gesammelt. Ergänzend stehen Statistiken, ein Stammbaum und Musik aus den jeweiligen Jahrzehnten zur Verfügung.

Historische Ereignisse beeinflussen den Spielverlauf

Retrolife verknüpft den persönlichen Lebenslauf der Spielfigur mit historischen Ereignissen. So erlebt die Spielfigur beispielsweise den Mauerfall, die deutsche Wiedervereinigung oder die Finanzkrise. Wie sich diese Ereignisse auf den Lebenslauf auswirken, hängt vom Wohnort und Alter der Spielfigur ab.

Ziele und Lebensereignisse

Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse orientieren sich an der jeweiligen Epoche. Löhne und Preise werden in den damals üblichen Währungen angezeigt, beispielsweise in D-Mark, DDR-Mark, Dollar oder Rubel.

Retrolife lässt sich kostenlos auf dem iPhone spielen. Alle Länder und Jahrzehnte sind dabei zugänglich. Zusätzliche Premium-Funktionen können über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 4,99 Euro freigeschaltet werden. Das Spiel lässt sich komplett werbefrei und ohne Internetverbindung nutzen.