„Resident Evil“-Regisseur plant seine Filme mit dem iPhone

Für Zach Cregger gehört das iPhone zur Vorbereitung seiner Filme. Der Regisseur der neuen „Resident Evil“-Verfilmung erläutert in einem von Apple veröffentlichten Video, wie er damit Einstellungen plant und seine Vorstellungen an das Filmteam weitergibt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die App Cadrage.

Mit Cadrage jede Einstellung planen

Gemeinsam mit seinem Kameramann besucht Cregger die Drehorte und nutzt dort das stets mitgeführte iPhone als digitalen Sucher. Cadrage zeigt, welchen Bildausschnitt unterschiedliche Kamera- und Objektivkombinationen erfassen würden. Dadurch lässt sich bereits bei der Vorbereitung festlegen, wo die Kamera stehen und welche Personen oder Gegenstände im Bild erscheinen sollen.

Cregger legt dabei auch fest, welche Einstellung im späteren Schnitt auf welche folgen soll. Die gespeicherten Bilder druckt er anschließend aus und stellt sie dem Team zur Verfügung. Damit ist für die Beteiligten nachvollziehbar, welches Objektiv vorgesehen ist und wie die Aufnahme aussehen soll. Bei „Barbarian“ und „Weapons“ bereitete er nach eigenen Angaben auf diese Weise jede Szene vor.

Die für iPhone und iPad angebotene App kann Fotos in Projekten organisieren und Einstellungslisten als PDF ausgeben. Das erleichtert die Weitergabe der vorbereiteten Ansichten an die übrigen Beteiligten.

Resident Evil director Zach Cregger counts iPhone among his go-to filmmaking tools. Go inside his unique approach to crafting immersive horror experiences, and watch his latest movie now on the Apple TV app. https://t.co/oOpQL0mJde https://t.co/RHWwlPjFID — Apple TV (@AppleTV) November 4, 2026

Videospiele als Vorbild für die Kamera

Bei „Resident Evil“ orientiert sich Cregger auch an der Bildsprache von Videospielen. Er beschreibt etwa eine Weitwinkelaufnahme, bei der die Hauptfigur in der Bildmitte bleibt und die Kamera dicht hinter ihr folgt. Richtet die Figur ihre Aufmerksamkeit zur Seite, schwenkt auch die Kamera mit. So soll das Publikum stärker in das Geschehen hineingezogen werden.

Erst kürzlich hatten wir mit Chromagraph Camera eine weitere Verbindung zwischen Hollywood und iPhone vorgestellt. Die von Rian Johnson und seinem Kameramann Steve Yedlin mitentwickelte Foto-App überträgt Verfahren aus der Filmproduktion auf Smartphone-Aufnahmen.

Ein Beispiel für Creggers Arbeit ist „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“, der auch auf Blu-ray erschienen ist. Der Horrorfilm dreht sich um das rätselhafte Verschwinden fast einer ganzen Schulklasse. Die deutsche Ausgabe enthält neben der Synchronfassung auch den englischen Originalton.

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