Mit der OMVI 2i Ultra kombiniert Reolink zwei Kameras mit einem Akku und optionaler Solarversorgung. Die Idee ist sinnvoll: Ein Objektiv behält den Eingangsbereich im Blick, während das andere einer Person folgt. Eine Steckdose am Montageort wird damit überflüssig. Für die zusätzliche Freiheit muss man allerdings Kompromisse bei den Aufzeichnungen hinnehmen.

Übersicht und Verfolgung gleichzeitig

Oben sitzt eine fest ausgerichtete 4K-Kamera mit einem horizontalen Blickwinkel von 110 Grad. Darunter arbeitet eine bewegliche 3K-Kamera, die sich motorisiert um 355 Grad schwenken und um 55 Grad neigen lässt. Die obere Ansicht bleibt also erhalten, während das untere Modul Details verfolgt. Eine gleichzeitig sichtbare 360-Grad-Rundumsicht entsteht dadurch nicht.

Das wetterfeste Gehäuse ist nach IP65 geschützt und mit Halterung rund ein Kilogramm schwer. Die Montage sollte man entsprechend planen. Das obere Objektiv wird von Hand ausgerichtet, und auch die bewegliche Kamera kann nicht beliebig steil nach unten schauen. Gerade direkt unter der Halterung kann deshalb ein Bereich außerhalb des Bildes bleiben.

Um Energie zu sparen, gibt es verschiedene Erkennungsmodi.

Die Reolink-App als Bedienzentrum

Die Einrichtung erfolgt mit Unterstützung von Bluetooth, anschließend verbindet sich die Kamera über WLAN mit 2,4 oder 5 GHz. Wer bereits unsere Vorstellung der Argus MagiCam kennt, dürfte mit der Reolink-App vertraut sein. Livebilder, Akkustand, Aufzeichnungen und Einstellungen finden sich an einem Ort. Personen, Fahrzeuge und Tiere lassen sich unterscheiden; Erkennungsbereiche und Benachrichtigungen kannst du an den Standort anpassen.

Selbst Push-Benachrichtigungen lassen sich in der Reolink-App fein anpassen.

Der eigentliche Mehrwert liegt im Zusammenspiel der beiden Ansichten. Mit „SyncTrack“ folgt die untere Kamera einem erkannten Ziel, während das obere Bild den Überblick bewahrt. „Pinpoint“ erlaubt es, einen Punkt in der Übersicht anzutippen und die bewegliche Kamera darauf auszurichten. Nach der Montage ist dafür eine Kalibrierung nötig. Das zusätzliche „Auto-Framing“ vergrößert erkannte Motive digital. Dabei wird auch die Aufnahme der unteren Kamera beschnitten; deren vollständiges Bild bleibt nicht zusätzlich erhalten.

Die grundlegende Bedienung ist verständlich, aber bei den vielen Detailoptionen braucht es etwas Geduld, um sie zu finden und zu verstehen. Dazu kommen Gegensprechen und eine Sirene. Für Apple-Nutzer bleibt allerdings die bekannte Einschränkung: Native HomeKit-Unterstützung fehlt. Eine direkte Einbindung in Apples Home-App oder HomeKit Secure Video gibt es entsprechend nicht.

Auch die fixe Kamera lässt sich im Winkel und der Ausrichtung an die Gegebenheiten anpassen.

Gutes Tagesbild, Grenzen bei Bewegung

Bei Tageslicht liefert die Kombination scharfe und gut nutzbare Bilder. Beide Kameras arbeiten allerdings mit maximal 15 Bildern pro Sekunde. Bei schnellen Bewegungen und während der Verfolgung werden Unschärfen sichtbar. Nachts stehen Infrarot und weiße Zusatzleuchten für farbige Aufnahmen bereit. Deren Reichweite liegt bei etwa zehn Metern. Für den näheren Eingangsbereich ist das brauchbar, bei langen Zufahrten und bewegten Motiven in größerer Entfernung gehen Details deutlich verloren.

Auch am Abend lassen sich die Aufnahmen noch gut erkennen.

Schwerer wiegt der Aufnahmebeginn: Die OMVI 2i Ultra wacht bei erkannten Bewegungen erst aus dem Bereitschaftszustand auf. Bis Aufnahme und Verfolgung anlaufen, können ein bis zwei Sekunden vergehen. Eine Voraufzeichnung, die bereits die Sekunden vor dem Auslöser festhält, fehlt. Wer zügig durch das Bild läuft, kann deshalb schon fast verschwunden sein, wenn der Clip beginnt. Eine durchgehende 24/7-Aufzeichnung unterstützt das Modell ebenfalls nicht – auch mit angeschlossenem Solarpanel. Konkurrenten lösen das Problem mit einem Bewegungsmelder, der einen deutlich größeren Bereich als die Kamera erfasst, um die Kamera scharf zu schalten. Schade, dass hier auf diese Methode verzichtet wurde.

Solarversorgung mit Bedingungen

Der wechselbare Akku bietet 10.000 mAh. Das 6-Watt-Solarpanel lässt sich direkt über der Kamera oder mit einem Verlängerungskabel getrennt montieren. Letzteres ist praktisch, wenn die Kamera geschützt unter einem Dach sitzen soll, das Panel aber möglichst direkte Sonne benötigt. Ein ausreichend gutes WLAN-Signal bleibt am Montageort erforderlich.

Die beworbene Laufzeit von bis zu sechs Monaten setzt laut Hersteller lediglich fünf Minuten Aufnahme pro Tag voraus. Viele Ereignisse, häufige Liveabrufe und dunkle Wintertage verändern die Bilanz deutlich. Solarstrom kann das manuelle Nachladen reduzieren, garantiert aber keinen ganzjährig wartungsfreien Betrieb. Ärgerlich ist zudem die Umsetzung des Ladeanschlusses: Trotz USB-C-Buchse unterstützt die Kamera laut Reolink nur Kabel von USB-A auf USB-C. Das vorhandene USB-C-auf-USB-C-Kabel vom iPhone ist damit keine universelle Ladelösung.

Aufzeichnungen ohne Pflichtabo

Positiv bleibt die lokale Speicherung. Eine separat erhältliche microSD-Karte mit bis zu 512 GB nimmt die Clips auf, ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement ist dafür nicht erforderlich. Alternativ unterstützt die Kamera Reolinks Home Hub. Damit können die Aufnahmen im Haus liegen, statt ausschließlich auf der Karte in der Außenkamera. Die Karte ist nur dann sinnvoll, wenn das Gerät selbst leicht erreichbar montiert wird.

Fazit: Praktische Doppelansicht mit klaren Grenzen

Die OMVI 2i Ultra bietet eine interessante Kombination für Orte ohne Stromanschluss: zwei Perspektiven, automatische Verfolgung, eine umfangreiche App und lokale Speicherung. Entscheidend ist aber der Einsatzzweck. Für den gelegentlichen Blick auf Garten oder Eingang passt das Konzept. Wenn jeder Moment eines kurzen Ereignisses festgehalten werden soll, sind Aufwachzeit und fehlender Aufnahmevorlauf gewichtige Nachteile.

Im aktuellen Black-Friday-Angebot kostet das Set aus OMVI 2i Ultra und 6-Watt-Solarpanel 169,99 Euro statt regulär 229,99 Euro. Die Aktion läuft bis zum 2. Dezember. Zum Angebotspreis ist das Paket attraktiv, solange man die Grenzen des Akkubetriebs bewusst einplant.

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