Reiseplanung per KI: Airbnb plant Reiseassistenten

Airbnb will die Reiseplanung mit einem eigenen KI-Assistenten erweitern. Dessen Einführung soll in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen. In seinem Bericht zum dritten Quartal beschreibt das Unternehmen eine Oberfläche, die bei der Suche nach passenden Angeboten, gemeinsamen Entscheidungen und Buchungen helfen soll.

Reiseplanung mit Karten und Vergleichen

Die geplante Oberfläche soll sich an die jeweilige Anfrage anpassen. Dafür soll der Assistent auf Hunderte vorbereitete Elemente zurückgreifen, darunter Karten, Fotos, Vergleichsansichten, Kalender und Reisepläne. Diese sollen in Echtzeit so zusammengestellt werden, dass sie zur aktuellen Suche passen.

Gäste sollen damit verschiedene Möglichkeiten erkunden und sich mit ihren Mitreisenden abstimmen können. Die Buchung soll anschließend direkt innerhalb von Airbnb erfolgen. Der Anbieter setzt darauf, dass die Auswahl einer Unterkunft weiterhin eine bewusste und häufig gemeinsame Entscheidung bleibt.

Auch nach der Buchung soll der Assistent bei Reservierungsänderungen, Zahlungsproblemen, Erstattungen und Umbuchungen helfen. Airbnb verweist dabei auf die eigene Abwicklung von Buchungen und Zahlungen sowie seinen Kundendienst.

Vollständige Reiseplanung als langfristiges Ziel

Langfristig soll der Assistent die gesamte Reiseplanung mit Ferienunterkünften, Hotels, Dienstleistungen und Erlebnissen abdecken. Welche Funktionen bereits zum Start bereitstehen werden, lässt Airbnb offen.

Das Angebot dafür hat Airbnb bereits erweitert. Im vergangenen Jahr kamen lokale Dienstleistungen und überarbeitete Erlebnisangebote hinzu. Neben Übernachtungen lassen sich beispielsweise private Köche, Massagen oder Fototermine buchen. Solche Services können auch unabhängig von einer Unterkunft genutzt werden.

Einzelne KI-Funktionen gibt es ebenfalls schon. Die bisherige KI-Suche mit frei formulierten Anfragen ist laut Airbnb derzeit auf Englisch und im Browser auf einem Computer verfügbar. Sie gehört zu den bereits eingeführten Werkzeugen für die Suche nach Unterkünften, Erlebnissen und Services.

Welche Länder und Sprachen der neue Reiseassistent zum Start unterstützen wird, hat Airbnb noch nicht mitgeteilt. Ein konkreter Termin für Deutschland fehlt damit ebenfalls.