RadioStation: Kostenlose Radio-App mit CarPlay und Rückspulfunktion

Mit RadioStation steht eine kostenlose Radio-App für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch bereit, die sich vor allem durch ihre Rückspulfunktion von vielen vergleichbaren Anwendungen unterscheidet. Statt laufende Sendungen ausschließlich live wiederzugeben, erlaubt die Anwendung, das Programm anzuhalten und bis zu 30 Minuten zurückzuspringen. Wer einen Musiktitel verpasst oder eine Sendung unterbrechen muss, kann anschließend an der gewünschten Stelle weiterhören.

RadioStation ist auf fast allen Apple-Geräten verfügbar

Die Funktion arbeitet mit einem Zwischenspeicher, der das Programm seit dem Einschalten des Senders vorhält. Dauerhafte Aufzeichnungen entstehen dabei nicht. Ein Tastendruck führt jederzeit zurück zur Live-Übertragung. Auch die automatische Wiederherstellung unterbrochener Streams gehört zum Funktionsumfang. Ist ein Sender nicht mehr erreichbar, schlägt die App eine vergleichbare Station vor.

CarPlay und 46 Sprachen mit Version 2.4

Mit der seit dem 30. Oktober verfügbaren Version 2.4 erweitert der niederländische Entwickler Bart Molkenboer seine Anwendung um eine CarPlay-Oberfläche. Im Fahrzeug lassen sich Favoriten, zuletzt gehörte Programme sowie Sender nach Ländern und Musikrichtungen auswählen. Die Wiedergabesteuerung bietet eine Taste für einen Rücksprung um 15 Sekunden und den direkten Wechsel zum nächsten Favoriten.

RadioStation auf dem iPhone

Neu ist außerdem die Unterstützung von 46 Sprachen, darunter Deutsch. Die gewünschte Sprache lässt sich unabhängig von der Systemsprache einstellen. Die Senderauswahl umfasst nach Entwicklerangaben mehr als 67.000 Stationen aus 242 Ländern. Grundlage ist das offene Verzeichnis Radio Browser. Insgesamt 50 Genres und Vorschläge für ähnliche Sender sollen die Orientierung erleichtern. Wer im Ausland lebt, kann sein Heimatland dauerhaft bevorzugen.

Menüleistenplayer und kostenlose Nutzung

Auf dem Mac lässt sich RadioStation über die Menüleiste oder einen kleinen, dauerhaft sichtbaren Player bedienen. Die Apple Watch nutzt ihre Digital Crown zur Senderwahl. Ergänzend stehen Widgets, Siri-Steuerung, AirPlay und ein Einschlaftimer zur Verfügung. Favoriten werden über iCloud zwischen den Geräten abgeglichen. Auch eine Version für Apple TV ist erhältlich.

Auch dem Mac mit einem übersichtlichen Fenster am Start

Damit ergänzt RadioStation die Auswahl kostenloser Radioplayer, zu denen bereits Radiola mit AirPlay-Unterstützung und unsere eigene Menüleisten-App Radiobar gehören. Während Broadcasts inzwischen auf ein Abomodell setzt, verzichtet RadioStation auf kostenpflichtige Freischaltungen.

Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich. Eigene Werbung schaltet der Anbieter ebenfalls nicht, Werbeunterbrechungen der Radiosender bleiben allerdings hörbar. Laut Apples Datenschutzangaben erfasst die Anwendung keine Nutzerdaten. Voraussetzung sind mindestens iOS 18, macOS 15 beziehungsweise watchOS 11.