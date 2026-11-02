Live-Radio auf Apple-Geräten
RadioStation: Kostenlose Radio-App mit CarPlay und Rückspulfunktion
Mit RadioStation steht eine kostenlose Radio-App für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch bereit, die sich vor allem durch ihre Rückspulfunktion von vielen vergleichbaren Anwendungen unterscheidet. Statt laufende Sendungen ausschließlich live wiederzugeben, erlaubt die Anwendung, das Programm anzuhalten und bis zu 30 Minuten zurückzuspringen. Wer einen Musiktitel verpasst oder eine Sendung unterbrechen muss, kann anschließend an der gewünschten Stelle weiterhören.
RadioStation ist auf fast allen Apple-Geräten verfügbar
Die Funktion arbeitet mit einem Zwischenspeicher, der das Programm seit dem Einschalten des Senders vorhält. Dauerhafte Aufzeichnungen entstehen dabei nicht. Ein Tastendruck führt jederzeit zurück zur Live-Übertragung. Auch die automatische Wiederherstellung unterbrochener Streams gehört zum Funktionsumfang. Ist ein Sender nicht mehr erreichbar, schlägt die App eine vergleichbare Station vor.
CarPlay und 46 Sprachen mit Version 2.4
Mit der seit dem 30. Oktober verfügbaren Version 2.4 erweitert der niederländische Entwickler Bart Molkenboer seine Anwendung um eine CarPlay-Oberfläche. Im Fahrzeug lassen sich Favoriten, zuletzt gehörte Programme sowie Sender nach Ländern und Musikrichtungen auswählen. Die Wiedergabesteuerung bietet eine Taste für einen Rücksprung um 15 Sekunden und den direkten Wechsel zum nächsten Favoriten.
RadioStation auf dem iPhone
Neu ist außerdem die Unterstützung von 46 Sprachen, darunter Deutsch. Die gewünschte Sprache lässt sich unabhängig von der Systemsprache einstellen. Die Senderauswahl umfasst nach Entwicklerangaben mehr als 67.000 Stationen aus 242 Ländern. Grundlage ist das offene Verzeichnis Radio Browser. Insgesamt 50 Genres und Vorschläge für ähnliche Sender sollen die Orientierung erleichtern. Wer im Ausland lebt, kann sein Heimatland dauerhaft bevorzugen.
Menüleistenplayer und kostenlose Nutzung
Auf dem Mac lässt sich RadioStation über die Menüleiste oder einen kleinen, dauerhaft sichtbaren Player bedienen. Die Apple Watch nutzt ihre Digital Crown zur Senderwahl. Ergänzend stehen Widgets, Siri-Steuerung, AirPlay und ein Einschlaftimer zur Verfügung. Favoriten werden über iCloud zwischen den Geräten abgeglichen. Auch eine Version für Apple TV ist erhältlich.
Auch dem Mac mit einem übersichtlichen Fenster am Start
Damit ergänzt RadioStation die Auswahl kostenloser Radioplayer, zu denen bereits Radiola mit AirPlay-Unterstützung und unsere eigene Menüleisten-App Radiobar gehören. Während Broadcasts inzwischen auf ein Abomodell setzt, verzichtet RadioStation auf kostenpflichtige Freischaltungen.
Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich. Eigene Werbung schaltet der Anbieter ebenfalls nicht, Werbeunterbrechungen der Radiosender bleiben allerdings hörbar. Laut Apples Datenschutzangaben erfasst die Anwendung keine Nutzerdaten. Voraussetzung sind mindestens iOS 18, macOS 15 beziehungsweise watchOS 11.
Entwickler: BartMolk
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Was für eine großartige App! Danke! Fehlt nur, wenn ich das richtig sehe, die Möglichkeit eigene Senderlogos einzustellen. Sonst sehr viel dabei in einem sehr warmen und ansprechenden Retrodesign :)
Klasse, danke für diesen Tipp. Ist leicht zu bedienen und sieht auf Duo und via CarPlay prima aus.
Danke für den Tipp!
Schon auf den ersten Blick ein Player der wirklich was taugt.
Toller Tipp! Vielen Dank!!
Sieht gut aus, schneller Wechsel ohne Werbung am Anfang, super!
Direkt mal runter geladen – gefällt mit auf den ersten Blick sehr gut, werd sie mal länger testen, ob sie TuneIn Pro bei mir ersetzen kann :)
Oh, vielen Dank, so etwas kann ich bestimmt gut gebrauchen, werde ich mal ausprobieren, aktuell nutze ich noch cutterdio
Macht einen außerordentlich guten Eindruck.
Ein weiterer Kandidat wäre „Final Radio“ im AppStore. Ebenfalls kostenlos, allerdings mit sehr coolen Animationen und Covern, dazu Charts.
Das ist Mal ein cooler Tipp
Erfrischend ist auch die geringe App-Größe (iPhone 22 MB)! Ich frage mich ständig, warum eine Smart Home App eines Herstellers 600 MB groß sein muss (ohne Nutzerdaten), oder auch eine Banking App 500 MB. Diese Apps (mit geringem Funktionsumfang) mit hohen dreistelligen MB-Größen verstopfen nur den (mittlerweile kostbaren) iPhone-Speicher. Hierüber müsste mal mehr berichtet und SW-Hersteller mal in die Pflicht der Datenökonomie gebracht werden.
Super Radio-App mit allen Ländern dieser Erde!
Steht bei mir nach Receiver an, wenn’s um innovatives Musikhöden geht…Podcasts fehlen leider.
Danke, super App. Teste es jetzt mit Final Radio, sieht auch gut aus.
Danke :-)
Bin in den letzten Stunden dem Tipp für Final Radio gefolgt. Ganz gut!