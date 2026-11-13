Mit RadarWeather ist eine neue Wetter-App erhältlich, die mit eigenen Wetterdaten arbeitet und nicht auf Informationen von Drittanbietern setzt. Der hinter der App stehende Anbieter WDTEC bereitet die meteorologischen Rohdaten selbst auf. Das Unternehmen bietet entsprechende Dienstleistungen bereits seit mehreren Jahren für Kunden aus den Bereichen Windkraft, Solarenergie, Luftfahrt und Bauwesen an.

RadarWeather macht sowohl optisch als auch mit Blick auf den Funktionsumfang einen sehr guten Eindruck. Ob die Qualität der Vorhersagen hier mithalten kann, lässt sich nach dem Download drei Wochen lang mit sämtlichen Funktionen überprüfen. Anschließend kann man die Anwendung entweder mit eingeschränktem Funktionsumfang weiternutzen oder auf die kostenpflichtige Pro-Version umsteigen.

Startseiten-Layout lässt sich anpassen

Wetterdaten aus 37 Vorhersagemodellen

Die Wettervorhersagen von RadarWeather basieren den Entwicklern zufolge auf den Rohdaten von insgesamt 37 internationalen und regionalen Wettermodellen. Die App soll daraus automatisch die für den jeweiligen Standort am besten geeigneten Modelle auswählen. Zusätzlich fließen aktuelle Radardaten verschiedener Wetterdienste in die Berechnungen ein. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz werden die Vorhersagemodelle zudem alle fünf Minuten mit den tatsächlich gemessenen Niederschlagsdaten abgeglichen.

Ein Schwerpunkt der App liegt auf der sogenannten Regenwache. Diese soll bevorstehenden Niederschlag frühzeitig erkennen und Nutzer auf Wunsch 30, 45 oder 60 Minuten vor dem erwarteten Regenbeginn benachrichtigen. Die Meldungen enthalten neben der voraussichtlichen Uhrzeit auch ein aktuelles Radarbild.

Umfassende Infos in der Vollversion

Wetteranzeige nach eigenen Vorstellungen

Die Darstellung der Informationen lässt sich individuell anpassen. Besonders interessant finden wir dabei die sogenannte Zifferblatt-Ansicht, die den Tagesverlauf kreisförmig darstellt. Darüber hinaus stehen 26 verschiedene Wetterparameter zur Auswahl, die sich individuell in die Anzeige integrieren lassen.

Für die Apple Watch ist eine eigenständige Anwendung mit im Paket. Zudem stehen zahlreiche individuell konfigurierbare Widgets für den Home-Bildschirm zur Verfügung.

Pro-Version als Abo oder Einmalkauf

Nach Ablauf der dreiwöchigen Testphase bleibt RadarWeather mit eingeschränktem Funktionsumfang kostenlos nutzbar. Die Vollversion wird nach Ende des Testzeitraums als Einmalkauf zum Preis von 59,99 Euro oder im Abo für 19,99 Euro pro Jahr angeboten. Damit hat man unter anderem Zugriff auf den Regenalarm, eine Radar-Vorschau, die Apple-Watch-App und häufiger aktualisierte Wetterdaten.