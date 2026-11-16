Publit: Neue ÖPNV-App bündelt Verbindungen in ganz Europa

Mit Publit steht eine neue ÖPNV-Anwendung für iPhone und Apple Watch bereit, die Fahrpläne und Verbindungen aus zahlreichen europäischen Ländern zusammenführt. Die kostenlose Open-Source-App verzichtet auf Werbung, Nutzerkonten und Tracking. Neben der klassischen Routenplanung bietet sie eine Begleitung während der Fahrt, Umstiegshinweise und die Möglichkeit, eigene Fahrkarten zu hinterlegen.

Publit auf der Apple Watch

Der Ansatz ist nicht neu. Mit Abfahrt! und Transportflow haben wir bereits zwei Anwendungen vorgestellt, die Verkehrsangebote über Ländergrenzen hinweg bündeln. Publit erweitert dieses Konzept um eine stärker auf die laufende Fahrt ausgerichtete Bedienung. Statt nur Verbindungen zu suchen, können Nutzer ihre Reise vom Einstieg bis zum Ausstieg begleiten lassen.

Umstiege bewerten und Ausstieg nicht verpassen

Die App zeigt zunächst Haltestellen und bevorstehende Abfahrten in der Umgebung an. Bei der Routenplanung stellt Publit mehrere Verbindungen auf einer gemeinsamen Zeitleiste gegenüber. So wird sichtbar, welche Strecke schneller ans Ziel führt und an welchen Stellen wenig Zeit zum Umsteigen bleibt. Die Anwendung berücksichtigt dabei auch Fußwege und Wartezeiten.

Publit zeigt Haltestellen in der Nähe und eine Live-Ansicht

Während der Fahrt informiert eine reduzierte Ansicht über die aktuelle Linie, verbleibende Fahrzeit und den nächsten Ausstieg. Diese Angaben erscheinen auf Wunsch auch als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island. Kurz vor dem Ziel erinnert Publit an den Ausstieg, optional mit Sprachausgabe. Wird ein Anschluss verpasst, lässt sich vom aktuellen Standort aus eine neue Verbindung berechnen.

Fahrkarten auf der Apple Watch verfügbar

Eine weitere Funktion ist die lokale Fahrkartenverwaltung. Tickets lassen sich als PDF, Foto oder Screenshot hinzufügen. Publit verarbeitet die Inhalte nach Entwicklerangaben direkt auf dem iPhone, ohne sie hochzuladen. Auch auf der Apple Watch stehen Fahrkarten samt QR-Code bereit. Die Uhr kann zudem eigenständig nahegelegene Abfahrten anzeigen und durch einzelne Reiseabschnitte führen, ohne dass das iPhone in der Nähe sein muss.

Zudem plant Publit eigene Routen

Als Datenbasis verwendet Publit den offenen Routingdienst Transitous. Die Abdeckung hängt damit von den Informationen ab, die Verkehrsunternehmen bereitstellen. Gerade bei Echtzeitdaten bestehen regionale Lücken, etwa in Mailand und Kopenhagen. Fehlende Informationen soll die App ausdrücklich kennzeichnen.

Der Entwickler Friedrich Ulrich stellt den Quellcode auf GitHub bereit und macht transparent, bei der Entwicklung auch KI-Werkzeuge einzusetzen. Publit benötigt mindestens iOS 17 und ist vollständig kostenlos. Eine Android-Version befindet sich ebenfalls in Entwicklung und wird derzeit als APK angeboten.