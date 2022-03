PowerCore Magnetic: MagSafe-Stromrucksack heute für 39 Euro

Der Zubehör-Anbieter Anker bietet die schwarze Ausführung seines magnetischen MagSafe-Akkus aktuell für nur noch 39 Euro an und liegt damit 10 Euro unter dem zur Markteinführung verlangten Preis.

Übereinander: Anker MagGo 622 & PowerCore Magnetic 5K

Der PowerCore Magnetic 5K Wireless (oder in Akers neuer Nomenklatur: der Anker 521) wird in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Violett zum Kauf angeboten und kombiniert einen Zusatz-Akku mit Schnellladefunktion per USB-C mit der zusätzlichen Möglichkeit diesen auch magnetisch auf die Rückseiten der iPhone 12- und iPhone 13-Familie zu haften.

Was dem PowerCore Magnetic 5K Wireless fehlt ist die Aufstellmöglichkeit, die der im November ausführlich besprochene Anker MagGo 622 besitzt:

MagGo 622 ausprobiert: Magnetische Powerbank mit Ständer

Der MagGo 622 kostet allerdings auch 20 Euro mehr und fällt bei gleicher Kapazität etwas länger aus als der Magnetic 5K Wireless. Beide Akkus gestatten bei niedrigem Akkustand (In Corona-Zeiten also häufig Abends auf der Couch) die weitere Nutzung des iPhones, ohne sich dabei mit einem Kabel an die nächste Steckdose fesseln zu müssen.