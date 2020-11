iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007.

LTE und 5G als neue Standards

O2 will sein 3G-Netz Ende 2021 abschalten. Bis dahin soll die vorhandene Technik dem Netzbetreiber zufolge an allen Standorten auf 4G aufgerüstet sein. Damit ist dann wohl auch das Ende der 3G-Netze überhaupt in Deutschland besiegelt. Schon vor einiger Zeit haben die Telekom und Vodafone angekündigt, dass sie ihre 3G-Netze zugunsten der 4G-Aufrüstung bereits von Sommer kommenden Jahres an nicht ... →