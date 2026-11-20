Nach den bekannt gewordenen Insolvenzanträgen gegen zwei Gesellschaften aus dem Sport1-Umfeld stellt der Produktionsdienstleister DMC klar, dass die Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender unverändert fortgesetzt wird.

Sport1 überrascht mit Negativ-Schlagzeilen

In einer ifun.de vorliegenden Stellungnahme bestätigt das Unternehmen die Anträge und erklärt zugleich, dass die Produktion der Fußballsendung Doppelpass nach aktuellem Stand nicht beeinträchtigt ist.

Betroffen sind die Sport1 Medien GmbH und die Sport1 Holding GmbH. Gegen beide Unternehmen hat DMC Production Germany beim Amtsgericht München die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Der Fernsehsender selbst wird von der Sport1 GmbH betrieben und ist nicht unmittelbar Gegenstand der Verfahren.

Offene Zahlungen aus früherem Firmenverkauf

Hintergrund der Anträge sind finanzielle Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der früheren Plazamedia GmbH entstanden sind. Das Unternehmen firmiert inzwischen als DMC Production Germany und produziert weiterhin verschiedene Formate für Sport1.

SPORT1 Extra wurde Anfang 2024 eingestellt

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de geht es um offene Forderungen in siebenstelliger Höhe, die seit mehreren Monaten nicht bedient worden sein sollen. DMC bestätigt zwar die zugrunde liegenden Zahlungsverpflichtungen, macht gegenüber ifun.de jedoch keine Angaben zur Höhe oder zu weiteren Einzelheiten der Forderungen.

SPORT1 Extra wird eingestellt: SPORT1-App startet neu

Die betroffenen Sport1-Gesellschaften halten die Insolvenzanträge nach Angaben ihrer Rechtsvertretung für unbegründet. Gegenüber DWDL erklärte ein Anwalt, dass man nicht mit einer dauerhaften Eröffnung entsprechender Verfahren rechne. Die Entscheidung darüber liegt beim zuständigen Insolvenzgericht.

Sport1-Sender und Streamingangebote laufen weiter

Für Zuschauer ergeben sich aus den aktuellen Insolvenzanträgen zunächst keine angekündigten Änderungen. Das gilt auch für die digitalen Angebote von Sport1, für die bislang keine Einschränkungen im Zusammenhang mit den Verfahren bekannt sind. Eine ausdrückliche Zusicherung zum Betrieb sämtlicher Streamingdienste enthält die DMC-Stellungnahme allerdings nicht.

Sport1 hatte seine digitale Ausrichtung in den vergangenen Jahren mehrfach verändert. Nach der Einstellung des eigenständigen Streamingdienstes Sport1 Extra im Mai 2024 konzentriert sich das Unternehmen auf die Mediathek seiner Webseite und das zugehörige App-Angebot. Dort werden Sportberichte und Videoinhalte gebündelt, während der Fernsehsender weiterhin eigene Formate wie den Doppelpass ausstrahlt.