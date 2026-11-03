Plitsch: Wetter-App prüft Regen auf geplanten Wegstrecken

Ob es in den nächsten Minuten regnet, lässt sich mit der iPhone-App Plitsch ohne langes Studium der Wetterkarte feststellen. Die Anwendung des Hamburger Entwicklers Jürgen Alker beantwortet die Frage mit einem knappen Ja, Nein oder Kaum. Ergänzend zeigt sie, wann Niederschlag einsetzt, wie kräftig er ausfällt und wann wieder mit trockenem Wetter zu rechnen ist.

Die neue Wetter-App Plitsch

Mit Version 1.2 erweitert Plitsch diesen Ansatz um eine Routenprüfung. Statt nur den aktuellen Standort zu betrachten, kann die App jetzt auch vorhersagen, ob man auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder während einer Radtour nass wird. Dafür lassen sich Start und Ziel sowie die Art der Fortbewegung festlegen.

Regenwarnung entlang der geplanten Strecke

Plitsch berücksichtigt den voraussichtlichen Regenverlauf entlang der Route und zeigt an, an welcher Stelle Niederschlag zu erwarten ist. Wiederkehrende Wege, etwa die tägliche Fahrt ins Büro, lassen sich speichern. Die App prüft anschließend, ob Regen auf dem geplanten Weg liegt.

Auch Aktivitäten ohne festes Ziel können eingeplant werden. Nutzer geben an, wann sie starten möchten und wie lange sie unterwegs sind. Für Joggingrunden, Hundespaziergänge oder andere Unternehmungen ermittelt Plitsch passende Zeitfenster. Ist Regen angekündigt, schlägt die Anwendung gegebenenfalls einen trockeneren Zeitraum vor.

Prognosen nach Zeitraum oder Aktivität sortiert

Als Datengrundlage dient in Deutschland das Niederschlagsradar des Deutschen Wetterdienstes. Die Informationen werden alle fünf Minuten aktualisiert und liegen in einem Raster von einem Kilometer vor. Die Berechnung berücksichtigt neben dem eigenen Standort auch angrenzende Rasterfelder. Außerhalb Deutschlands greift die App auf Wetterdaten von Foreca zurück.

Live-Aktivitäten und kostenpflichtige Extras

Neu sind zudem ein Regen-Countdown als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm und Angaben zur Zugrichtung von Regengebieten. Die Radarkarte informiert damit auch darüber, mit welcher Geschwindigkeit sich der Niederschlag bewegt.

Ähnliche Regenwarnungen bietet bereits die Wetter-App nano und die erst kürzlich vorgestellte Schmuddelwetter-App. Auch dort erscheinen Niederschlagsprognosen als Live-Aktivität. Plitsch ergänzt diese Funktion um die Planung konkreter Wege und Unternehmungen.

Auch einn Regenradar ist mit an Bord

Die App setzt mindestens iOS 26 voraus, bietet Widgets und Siri-Unterstützung und kommt ohne Benutzerkonto, Werbung und Tracking aus. Der Entwickler stellt auf seiner Webseite zudem klar, dass veraltete oder fehlende Radardaten ausdrücklich gekennzeichnet werden.

Der Download im App Store ist kostenlos. Die Regenauskunft für die nächste Stunde und die Home-Bildschirm-Widgets lassen sich ohne Bezahlung nutzen. Für Radar, Routenplanung, längere Vorhersagen und Sperrbildschirm-Widgets ist ein Abo erforderlich. Dieses kostet 1,99 Euro monatlich oder 19,99 Euro jährlich. Im ersten Jahr werden 12,99 Euro fällig, beim Monatsabo sind die ersten sieben Tage kostenlos.