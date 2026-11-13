Philips Hue Play Screen Sync ausprobiert: Kamera mit Kompromissen

Mit Philips Hue Play Screen Sync passt sich die Wohnzimmerbeleuchtung ans Fernsehbild an – ohne HDMI-Box. Eine Kamera erfasst die Bildschirmfarben und steuert passende Hue-Leuchten. Das funktioniert auch mit integrierten Streaming-Apps. Im Alltag zeigen sich allerdings Schwächen, die über die auffällige Halterung hinausgehen.

Viel weniger Rand dürfte der TV aber nicht haben.

Eine Kamera als Fremdkörper

Die zur IFA vorgestellte Kamera eignet sich für Fernseher bis 85 Zoll. Sie sitzt oben am Gerät und erhält Strom über USB-C. Schrauben und Klebestreifen entfallen. Das ist praktisch, wirkt bei schlanken Fernsehern aber dennoch wie ein Fremdkörper. Bei schmalen Rahmen kann die Halterung sogar etwas ins sichtbare Bild hineinragen.

Allerdings braucht die Kamera freie Sicht auf den Bildschirm und sicheren Halt. Eine unauffälligere Befestigung wäre schwierig oder müsste hinten angeklebt werden – ähnlich den Halterungen der Play Gradient Lightstrips. Das wäre vorne dezenter, aber weniger flexibel.

Gerade frontal sieht man die Kamera extrem.

Die Hue-App führt durch die Einrichtung

Die Einrichtung übernimmt die Hue-App auf dem iPhone. Bei der Kalibrierung erkennt die Kamera die Bildschirmränder. Bei Bedarf lässt sich das nachkorrigieren. Anschließend wird ein Entertainment-Bereich mit den Positionen der Leuchten zugewiesen.

Mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro lassen sich bis zu zehn passende Leuchten synchronisieren. Für einen einzelnen kompatiblen Play Gradient Lightstrip gibt es auch einen Betrieb ohne Bridge. Für zusätzliche Steh- und Tischleuchten bleibt die Zentrale erforderlich.

Helligkeit und Intensität lassen sich, wie gewohnt, anpassen. Die Synchronisation startet aber nicht automatisch mit dem Fernseher. Sie muss über die App oder den Kameraknopf gestartet und später wieder beendet werden. Das kann etwas nervig sein.

Buntes Licht, aber nicht dieselbe Präzision

Ob Netflix im Fernseher, eingebauter Tuner oder Konsole: Die Kamera sieht das fertige Bild. Anders als eine HDMI-Box greift sie zudem nicht in den Signalweg ein und begrenzt dadurch weder Auflösung noch Bildfrequenz des Fernsehers.

Die Lichtstimmung gefällt grundsätzlich, an die Genauigkeit einer Sync Box reicht das Ergebnis aber nicht heran. Farben wirken weniger differenziert und teilweise blasser. Statt mehrerer klar voneinander abgegrenzter Farbtöne entstehen eher größere, ähnlich eingefärbte Bereiche. Für Atmosphäre genügt das, als möglichst genaue Verlängerung des Bildes überzeugt es weniger.

Hinzu kommen mögliche Störeinflüsse durch Fenster und Lampen, die sich im Bildschirm spiegeln. Eine HDMI-Box kennt dieses Problem nicht: Sie wertet das Videosignal direkt aus. Für die Kamera sind eine saubere Kalibrierung und möglichst wenig störendes Umgebungslicht entsprechend wichtig.

Wann die Sync Box sinnvoller ist

Für ein Apple TV als einzigen Zuspieler bietet sich die neue Hue Play HDMI Sync Box 4K an. Sie kostet regulär 149,99 Euro, besitzt einen HDMI-Eingang und unterstützt 4K mit 60 Hertz. Gegenüber den 119,99 Euro für Screen Sync beträgt der Aufpreis lediglich 30 Euro. Dafür verschwinden Kamera und Halterung aus dem Blickfeld.

Die Sync Box 8K ist mit regulär 349,99 Euro teurer, bietet aber vier HDMI-Eingänge und unterstützt 4K mit 120 Hertz sowie 8K mit 60 Hertz. Das ist vor allem bei mehreren Zuspielern und aktuellen Spielekonsolen interessant. Beide Boxen erfassen jedoch keine Inhalte aus den internen TV-Apps oder dem Fernsehtuner.

Die neue Sync Box 4K ist kompakt, aber auch nur für eine HDMI-Quelle ausgelegt.

Für kompatible Samsung- und LG-Fernseher ist außerdem die kostenpflichtige Hue Sync TV-App eine Alternative. Sie benötigt weder Kamera noch HDMI-Box und berücksichtigt auch interne Inhalte. Die Unterstützung des konkreten TV-Modells sollte vorab geprüft werden.

Nicht nur der Lichtstreifen darf mitspielen

Passende Ergänzungen sind die Hue Play Floor in großer Ausführung, die kompakte Play-Floor-Stehleuchte und die Hue-Play-Tischleuchte. Die Standmodelle passen neben den TV, die Tischleuchte aufs Sideboard. Sie erweitern die Effekte in den Raum und bleiben abseits der Synchronisation normale Hue-Leuchten.

Bei flachen Aufbauten kann alles sehr knapp werden.

Fazit: Eine Lösung für bestimmte Fernseher

Play Screen Sync schließt eine echte Lücke: Bildsynchrones Hue-Licht funktioniert damit auch bei internen TV-Quellen ohne passende Sync-TV-App. Die einfache Montage und die bekannte iPhone-App gefallen. Halterung, manueller Start und schwächere Farbwiedergabe bleiben jedoch deutliche Kompromisse.

Wer ohnehin über Apple TV oder andere HDMI-Geräte schaut, ist aus unserer Sicht mit einer Sync Box besser bedient. Die Kamera für regulär 119,99 Euro wird dann spannend, wenn genau diese Alternative nicht zum eigenen Fernsehalltag passt.

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