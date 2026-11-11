Philips Hue 6.5.0: Unterputzmodule erkennen jetzt Bewegungen

Philips Hue hat seine iPhone-App auf Version 6.5.0 aktualisiert und erweitert damit die Funktionen seiner kabelgebundenen Unterputzmodule. Wie aus den Änderungsnotizen hervorgeht, können die Ein-/Ausschaltmodule mit einem oder zwei Kanälen jetzt auch für die Bewegungserkennung über Hue MotionAware genutzt werden. Zudem stehen bei der Einrichtung mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Bewegungserkennung ohne zusätzlichen Sensor

Mit MotionAware nutzt Philips Hue Veränderungen der Zigbee-Funksignale, um Bewegungen in einem Raum zu erkennen. Dafür werden mehrere geeignete Geräte zu einem Erfassungsbereich zusammengeschlossen. Ein zusätzlicher Bewegungsmelder ist dann nicht zwingend erforderlich.

Mit dem Update lassen sich auch die kabelgebundenen Ein-/Ausschaltmodule mit einem beziehungsweise zwei Kanälen in diese Bereiche einbeziehen. Diese sind dafür gedacht, herkömmliche Leuchten in das Hue-System einzubinden. Die neue Funktion bleibt allerdings der Hue Bridge Pro vorbehalten. Mit der älteren Hue Bridge lässt sich MotionAware nicht verwenden.

Neue Einstellungen für drei Unterputzmodule

Zusätzlich erweitert Philips Hue die verfügbaren Betriebsarten bei der Einrichtung seiner kabelgebundenen Schalter. Davon profitieren die Ein-/Ausschaltmodule mit einem und zwei Kanälen sowie der kabelgebundene Dimmer mit einem Kanal. Welche neuen Konfigurationsmöglichkeiten im Einzelnen hinzukommen, erläutert der Hersteller bislang nicht näher.

Die im Juni vorgestellten Unterputzmodule ermöglichen die Steuerung gewöhnlicher Leuchten über die Hue-App, Zeitpläne oder Sprachbefehle. Die Ein-/Ausschalter benötigen einen Neutralleiter. Der Dimmer kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Neutralleiter betrieben werden. Der Anschluss an die Elektroinstallation gehört in die Hände einer Elektrofachkraft.

Die Philips Hue Wandschalter können nachträglich Beleuchtung smart machen.

Unterputzmodule, Hue Bridge Pro und Leuchtmittel

Die neuen Module sind inzwischen auch bei Amazon erhältlich. Der kabelgebundene Ein-/Ausschalter mit einem Kanal steuert einen Stromkreis. Mit der Zwei-Kanal-Ausführung lassen sich zwei Leuchtengruppen unabhängig voneinander schalten. Für geeignete dimmbare Leuchten bietet Philips Hue außerdem einen kabelgebundenen Unterputzdimmer an.

Wer die neue Bewegungserkennung verwenden möchte, benötigt die Hue Bridge Pro und weitere kompatible Zigbee-Geräte. Für den Ausbau bestehender Hue-Installationen gibt es beispielsweise die White & Color Ambiance E27 mit 1.100 Lumen oder das entsprechende Doppelpack.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen herkömmlichen und smarten Leuchtmitteln: Die neuen Ein-/Ausschaltmodule sind für gewöhnliche Lampen vorgesehen. Smarte Hue-Leuchtmittel müssen dagegen dauerhaft mit Strom versorgt werden. Für deren Steuerung über vorhandene Lichtschalter bietet Philips Hue eigene Wandschaltermodule an. Eine Übersicht der verschiedenen Ausführungen stellt der Hersteller auf seiner Webseite bereit.

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