Günstigere Zahlungsdienste im Nachteil
PayPal: Bundeskartellamt sieht möglichen Wettbewerbsverstoß
Das Bundeskartellamt sieht Anhaltspunkte dafür, dass PayPal den Wettbewerb zwischen verschiedenen Zahlungsdiensten im Internethandel behindert. Die Kartellwächter haben diesbezüglich eine Vertragsklausel im Visier, die es Onlinehändlern untersagt, ihren Kunden zusätzliche Gebühren für die Bezahlung mit PayPal zu berechnen. Nach vorläufiger Einschätzung der Wettbewerbshüter könnte diese Regelung gegen das Kartellrecht verstoßen.
PayPal gehört in Deutschland zu den meistgenutzten Zahlungsdiensten im Onlinehandel. Für Händler ist die Nutzung des Zahlungsdienstes allerdings mit vergleichsweise hohen Gebühren verbunden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Bundeskartellamtes verlangt PayPal höhere Gebühren als viele konkurrierende Zahlungsdienste.
PayPal ist in Deutschland weit verbreitet
Die Vertragsbedingungen von PayPal untersagen es Händlern, diese Mehrkosten direkt an die Nutzer des Zahlungsdienstes weiterzugeben. Stattdessen werden die Kosten in der Regel auf alle Kunden umgelegt, unabhängig davon, welche Zahlungsmethode sie verwenden.
Günstigere Zahlungsdienste im Nachteil
Das Bundeskartellamt befürchtet, dass diese Praxis den Wettbewerb beeinträchtigt. Wenn Kunden die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden nicht erkennen könnten, fehle ihnen möglicherweise der Anreiz, günstigere Alternativen zu wählen. Davon könnten insbesondere konkurrierende Anbieter, darunter der neue europäische Zahlungsdienst Wero, betroffen sein.
Unser Ziel ist ein funktionierender Wettbewerb zwischen den verschiedenen Zahlungsdienstleistern. Wenn günstigere Anbieter bei den Händlern mit niedrigeren Entgelten punkten, sollten sich diese Kostenvorteile auch im Wettbewerb um die Kundinnen und Kunden auswirken können.
-Andreas Mund, Bundeskartellamt
PayPal untersagt Händlern seit 2018 vertraglich, zusätzliche Gebühren für die Zahlungsabwicklung zu verlangen. Dabei sind solche Aufschläge für PayPal-Zahlungen in Deutschland grundsätzlich erlaubt, solange sie die tatsächlichen Kosten des Händlers nicht übersteigen. Das Bundeskartellamt sieht darin einen möglichen Verstoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen sowie gegen kartellrechtliche Missbrauchsverbote.
Verfahren läuft seit Januar 2023
Das entsprechende Verfahren läuft bereits seit Januar 2023. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. PayPal hat zunächst Gelegenheit, zu den Vorwürfen und der vorläufigen rechtlichen Bewertung Stellung zu nehmen.
Das erscheint mir schon im Ansatz fehlzugehen. Die PayPal Bedingungen sichern lediglich, dass PayPal-Kunden gegenüber Kunden mit Kreditkarten und anderen Zahlungskarten nicht benachteiligt werden. Es wird also eine Diskriminierung von Paypal in der EU-Zahlungsdienste-Richtlinie kompensiert, die lediglich eine Gleichstellung von Kreditkarten und Barzahlung verlangt.
Paypal kann als Marktführer beliebige Preise für die eigenen Dienstleistungen festsetzen, die aber nicht an die Öffentlichkeit dringen dürfen und nicht an den Kunden weitergegeben werden dürfen.
Das nennt sich Monopolstellung, gegen die eine Behörde rechtmäßig vorgehen darf.
Die erwarten dass ein Kunde die Zahlungskostenbewertet, wenn ihm selber der Transfer nix kostet? Was denken die wie weitreichend es dann einen Kunden interessiert? Wie soll man das lösen? Dem Kunden Kosten auferlegen damit er drüber nachdenkt? Fragen oder Fragen
Die Antworten stehen doch im Artikel: nicht der Kunde soll den Mehrpreis von Paypal erkunden müssen, sondern der Händler soll den Kunden darauf hinweisen dürfen, in dem er den zusätzlichen Betrag extra berechnen darf. Dann braucht der Kunde gar nichts zu erkunden, er sieht sofort, dass ihn die Paypal Zahlung etwas mehr kostet als über Kreditkarte.
Ja…. zum Schutze aller darf das dann demnächst Geld kosten. Fantastische Idee. Hatte sich vorher die Händler beschwert? Ist doch eh schon alles im Kaufpreis mit drin. Glaubt mal nicht, dass die danach billiger werden, falls die Zahlungkosten dazukommen.
Wenn PayPal von seinem eigenen Produkt so unfassbar überzeugt ist, warum haben sie dann panische Angst vor Preistransparenz? Lasst den Händler doch mal +2,5% an den PayPal-Button schreiben. Mal schauen, wer dann noch klickt.
Dann muss der Händler auch 0,36% bis 2,5% an den EC Leser schreiben. Mal sehen, wer dann wieder Bar bezahlt…Die Kosten für EC oder Debit usw gehen auch bis zu 2,5% bei Business Karten….werden auch auf alle umgelegt und nicht pro Person entrichtet.
Oh nein, fast niemand benutzt Wero, wie hätte man das nur erahnen können?
Ist man jetzt schon so verzweifelt dass man andere schlechter stellen muss um seine Totgeburt zu pushen?
War auch mein erster Gedanke Lobbyismus ruft :)
Ich benutze wo möglich Wero und muß sagen,
es werden immer mehr Möglichkeiten.
Allen denen zum Trotz, die immer negativ rumheulen müssen.
Finde es gut, das es Alternativen gibt und nicht nur Monopole.
Aber das zu verstehen dazu reicht es manchmal nicht.
Und wie ist der Köuferschutz so bei Wero??
+1
Wenn keiner mitmacht, weil alles ne Totgeburt ist, dann ist es auch so.
Man müsste halt mal
was neues ausprobieren…
Komisch ich musste schon paar mal eine kleine Gebühr bezahlen wenn ich Paypal ausgewählt habe. War jetzt nicht die Welt aber dennoch wurden an mich Kosten weitergeleitet
Das kenn ich auch noch von früher, dann verstößt der Händler aber gegen seinen Vertrag mit PayPal.