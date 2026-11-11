PayPal: Bundeskartellamt sieht möglichen Wettbewerbsverstoß

Das Bundeskartellamt sieht Anhaltspunkte dafür, dass PayPal den Wettbewerb zwischen verschiedenen Zahlungsdiensten im Internethandel behindert. Die Kartellwächter haben diesbezüglich eine Vertragsklausel im Visier, die es Onlinehändlern untersagt, ihren Kunden zusätzliche Gebühren für die Bezahlung mit PayPal zu berechnen. Nach vorläufiger Einschätzung der Wettbewerbshüter könnte diese Regelung gegen das Kartellrecht verstoßen.

PayPal gehört in Deutschland zu den meistgenutzten Zahlungsdiensten im Onlinehandel. Für Händler ist die Nutzung des Zahlungsdienstes allerdings mit vergleichsweise hohen Gebühren verbunden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Bundeskartellamtes verlangt PayPal höhere Gebühren als viele konkurrierende Zahlungsdienste.

PayPal ist in Deutschland weit verbreitet

Die Vertragsbedingungen von PayPal untersagen es Händlern, diese Mehrkosten direkt an die Nutzer des Zahlungsdienstes weiterzugeben. Stattdessen werden die Kosten in der Regel auf alle Kunden umgelegt, unabhängig davon, welche Zahlungsmethode sie verwenden.

Günstigere Zahlungsdienste im Nachteil

Das Bundeskartellamt befürchtet, dass diese Praxis den Wettbewerb beeinträchtigt. Wenn Kunden die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden nicht erkennen könnten, fehle ihnen möglicherweise der Anreiz, günstigere Alternativen zu wählen. Davon könnten insbesondere konkurrierende Anbieter, darunter der neue europäische Zahlungsdienst Wero, betroffen sein.

Unser Ziel ist ein funktionierender Wettbewerb zwischen den verschiedenen Zahlungsdienstleistern. Wenn günstigere Anbieter bei den Händlern mit niedrigeren Entgelten punkten, sollten sich diese Kostenvorteile auch im Wettbewerb um die Kundinnen und Kunden auswirken können.

-Andreas Mund, Bundeskartellamt

PayPal untersagt Händlern seit 2018 vertraglich, zusätzliche Gebühren für die Zahlungsabwicklung zu verlangen. Dabei sind solche Aufschläge für PayPal-Zahlungen in Deutschland grundsätzlich erlaubt, solange sie die tatsächlichen Kosten des Händlers nicht übersteigen. Das Bundeskartellamt sieht darin einen möglichen Verstoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen sowie gegen kartellrechtliche Missbrauchsverbote.

Verfahren läuft seit Januar 2023

Das entsprechende Verfahren läuft bereits seit Januar 2023. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. PayPal hat zunächst Gelegenheit, zu den Vorwürfen und der vorläufigen rechtlichen Bewertung Stellung zu nehmen.