Der Paprika Rezeptmanager ist in Version 4 erschienen und setzt fortan auf ein Abonnement statt auf den bisherigen Einmalkauf. Unter langjährigen Nutzern sorgt die Umstellung für Kritik. Ein kurz nach der Veröffentlichung bereitgestelltes Update deutet allerdings darauf hin, dass die Entwickler bereits auf erste Beschwerden reagiert haben.

Mit der neuen Version 4.0.20 behalten Bestandskunden die Möglichkeit, Rezepte von Instagram, Facebook, YouTube und TikTok über den integrierten Browser zu importieren. Der Import aus sozialen Netzwerken zählt eigentlich zu den Funktionen, die Paprika künftig zahlenden Premium-Abonnenten vorbehalten will.

Für Mac und iOS-Geräte erhältlich

Jahresabo kostet 17,99 Euro

Paprika 4 steht grundsätzlich kostenlos zum Download bereit. Wer den vollständigen Funktionsumfang nutzen möchte, muss allerdings ein Abonnement für regulär 17,99 Euro pro Jahr abschließen. Für bisherige Käufer bieten die Entwickler einen reduzierten Jahrespreis von 9,99 Euro an.

Zum kostenpflichtigen Angebot gehören unter anderem das Einscannen von Rezepten, Nährwertanalysen, Familienkonten und Kalender-Feeds. Auch der erweiterte Import aus sozialen Netzwerken ist Bestandteil des Abonnements.

Die Entwickler versichern, dass bisherige Käufer ihre bereits erworbenen Funktionen einschließlich der Synchronisierung behalten. Darüber hinaus sollen ihnen mit Version 4 verschiedene neue Funktionen kostenlos zur Verfügung stehen, darunter eine überarbeitete Oberfläche, einen Kochmodus, eine erweiterte Suche und die Integration von Widgets und Kurzbefehlen.

Rezepte scannen und verwalten

Kostenlose Nutzung mit Einschränkungen

Für Neukunden ist die kostenlose Version dagegen auf 50 Rezepte auf einem Gerät begrenzt. Wer mehr Rezepte verwalten oder seine Sammlung zwischen mehreren Geräten synchronisieren möchte, benötigt ein Abonnement.

Bestandskunden können den Paprika Rezeptmanager zunächst ohne zusätzliche Kosten weiterverwenden. Ob diese auch bei künftigen Funktionserweiterungen berücksichtigt werden, bleibt allerdings offen. Nutzer kritisieren dabei vor allem, dass es künftig keine Möglichkeit mehr gibt, neue Hauptversionen der App gegen eine einmalige Zahlung dauerhaft freizuschalten<. /p>