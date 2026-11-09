Version 4 mit neuem Konzept
Paprika Rezeptmanager: Abonnement ersetzt bisherigen Einmalkauf
Der Paprika Rezeptmanager ist in Version 4 erschienen und setzt fortan auf ein Abonnement statt auf den bisherigen Einmalkauf. Unter langjährigen Nutzern sorgt die Umstellung für Kritik. Ein kurz nach der Veröffentlichung bereitgestelltes Update deutet allerdings darauf hin, dass die Entwickler bereits auf erste Beschwerden reagiert haben.
Mit der neuen Version 4.0.20 behalten Bestandskunden die Möglichkeit, Rezepte von Instagram, Facebook, YouTube und TikTok über den integrierten Browser zu importieren. Der Import aus sozialen Netzwerken zählt eigentlich zu den Funktionen, die Paprika künftig zahlenden Premium-Abonnenten vorbehalten will.
Für Mac und iOS-Geräte erhältlich
Jahresabo kostet 17,99 Euro
Paprika 4 steht grundsätzlich kostenlos zum Download bereit. Wer den vollständigen Funktionsumfang nutzen möchte, muss allerdings ein Abonnement für regulär 17,99 Euro pro Jahr abschließen. Für bisherige Käufer bieten die Entwickler einen reduzierten Jahrespreis von 9,99 Euro an.
Zum kostenpflichtigen Angebot gehören unter anderem das Einscannen von Rezepten, Nährwertanalysen, Familienkonten und Kalender-Feeds. Auch der erweiterte Import aus sozialen Netzwerken ist Bestandteil des Abonnements.
Die Entwickler versichern, dass bisherige Käufer ihre bereits erworbenen Funktionen einschließlich der Synchronisierung behalten. Darüber hinaus sollen ihnen mit Version 4 verschiedene neue Funktionen kostenlos zur Verfügung stehen, darunter eine überarbeitete Oberfläche, einen Kochmodus, eine erweiterte Suche und die Integration von Widgets und Kurzbefehlen.
Rezepte scannen und verwalten
Kostenlose Nutzung mit Einschränkungen
Für Neukunden ist die kostenlose Version dagegen auf 50 Rezepte auf einem Gerät begrenzt. Wer mehr Rezepte verwalten oder seine Sammlung zwischen mehreren Geräten synchronisieren möchte, benötigt ein Abonnement.
Bestandskunden können den Paprika Rezeptmanager zunächst ohne zusätzliche Kosten weiterverwenden. Ob diese auch bei künftigen Funktionserweiterungen berücksichtigt werden, bleibt allerdings offen. Nutzer kritisieren dabei vor allem, dass es künftig keine Möglichkeit mehr gibt, neue Hauptversionen der App gegen eine einmalige Zahlung dauerhaft freizuschalten<./p>
Entwickler: Hindsight Labs LLC
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Alternative: Mela
Dahin bin ich erst vor ein paar Monaten hingewechselt. Sehr angenehm. Allerdings hat der Entwickler ja bei Reeder auch den Weg zum Abo vollzogen. Könnte bei Mela auch passieren, wer weiß.
Da macht mich aber etwas skeptisch, dass seit über einem Jahr keine Updates mehr kommen. Natürlich braucht eine App nicht viele Updates wenn sie einfach funktioniert, nur kamen die Updates vorher häufiger.
Mela hatte ich mir vor ein paar Monaten auch gekauft, ist wirklich supergut.
Allerdings habe ich mich auf die günstigere iPhone-App beschränkt, weil ich nicht investieren und dann doch wieder in der Abo-Falle landen will. Wie @Bart richtig sagt: auch Reeder wurde schließlich aufs %*#^-Abo umgestellt.
Wie ich diesen Trend zu immer mehr Abos verabscheue.
Ich lebe Abo frei und mir geht es gut damit
Warum? Man muss ja auch nicht alles haben und vor allem nicht ständig.
Stimmt, aber bei vielen Dingen führt leider kein Weg mehr dran vorbei. Und es wird auch immer mehr.
Und buggy ist es immer noch. Aldi Rezepte werden zB ohne Mengenangaben eingelesen.
Hätte einen Einmalkauf für eine neue Version vorgezogen.
So ist es wieder ein Anbieter mehr mit Abo, immerhin kann man es kostenfrei weiter nutzen, habe über 700 Rezepte drin.
So was können wir uns doch mittlerweile ganz gut selber bauen. Oder? ;-)
iFun könnte ja neben Kaufo, Malo und Scanno bald auch Kocho veröffentlichen ;)
gern mit paprika-import
Bin schon dabei. Für meine Shopping Cycle App hatte ich eh schon an Rezepte gedacht. Als am Sonntag die Aktualisierung zu den Abos gekommen ist, habe ich Claude angeworfen. Der Import aus Paprika funktioniert bestens. Ich teste noch etwas, dann kommt das als Update. Genug der Abos.
Als ob ich da nen Abo abschließe…
Jeder der das macht, dem gehört links und rechts eine…
Icu bin gespannt. Habe die App in der “Vollversion“ schon lange und jetzt 10,-€ ausgegeben für… keine Ahnung. Muss ich noch rausfinden.
Seit zwei Wochen nutze ich Obsidian und auch hier gilt: es gibt tolle Plugins, die diese Funktionalität kostenfrei zur Verfügung stellen. Ich schmeiße nach und nach Apps von meinen Geräten! Ich bin begeistert!
Welche Funktionalität und wie heisst die?
Ich bin auch neugierig: ist es die Obsidian Web Clipper App??
Ich nutze Recipe Box