OutRun 2.0: Der kostenlose Lauf-Geheimtipp ist zurück

Die kostenlose Lauf-App OutRun meldet sich mit Version 2.0 zurück. Entwickler Tim Fraedrich hat seine Anwendung vollständig neu geschrieben, die Oberfläche überarbeitet und zahlreiche Funktionen ergänzt. Aus dem bislang eher schlichten Trainingstagebuch ist damit ein deutlich umfangreicheres Werkzeug zur Aufzeichnung und Auswertung sportlicher Aktivitäten geworden. Die App bleibt kostenlos und verzichtet weiterhin auf Benutzerkonten und Abonnements.

OutRun 2.0 ist ein schlichter Workout-Tracker

Wir hatten OutRun bereits im Frühjahr 2020 vorgestellt. Damals überzeugte uns vor allem der reduzierte Ansatz. Statt soziale Netzwerke oder Trainingsprogramme einzubinden, konzentrierte sich die Anwendung auf das Wesentliche: Aktivitäten aufzeichnen, Statistiken anzeigen und die Daten auf Wunsch mit Apple Health abgleichen. Neben dem Laufen wurden auch Radfahren und weitere Sportarten unterstützt.

Kalender statt endloser Trainingsliste

Mit Version 2.0 verändert sich vor allem die nachträgliche Auswertung. Eine neue Kalenderansicht ersetzt das bisherige Durchblättern der aufgezeichneten Aktivitäten. Einzelne Trainingseinheiten lassen sich so gezielt über ihr Datum aufrufen. Hinzu kommt ein überarbeiteter Editor, mit dem Nutzer ihre Workouts nachträglich korrigieren können.

OutRun 2.0: Die Trainings-Liste und die Detailansicht

Besonders praktisch ist die Bearbeitung von Trainingspausen. Änderungen wirken sich unmittelbar auf die angezeigten Statistiken aus. Wer bei einer Laufrunde beispielsweise eine Pause nachtragen oder deren Dauer korrigieren möchte, sieht die Auswirkungen direkt. Damit nähert sich OutRun dem ursprünglichen Konzept der von uns ebenfalls empfohlenen Tempo-App, die bereits 2019 vor allem durch ihre übersichtliche Trainingshistorie und den Vergleich zurückliegender Einheiten auffiel, inzwischen aber ins Abo-Lager gewechselt ist.

Live-Aktivitäten und zuverlässigere Aufzeichnung

Auch während des Trainings hat sich einiges getan. OutRun unterstützt jetzt Live-Aktivitäten und zeigt den Status einer laufenden Aufzeichnung direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm an. Zudem speichert die Anwendung den Trainingsverlauf nach jedem erfassten Standort. Wird sie während einer Aufzeichnung geschlossen, lässt sich die Sitzung beim nächsten Öffnen an der unterbrochenen Stelle fortsetzen.

OutRun 2.0: Live-Ansicht und der Bearbeiten-Modus

Für die Datensicherung verwendet OutRun künftig ZIP-Archive. Diese benötigen weniger Speicherplatz und beschleunigen laut Entwickler sowohl den Export als auch das erneute Einlesen vorhandener Trainingsdaten.

Das inzwischen veröffentlichte Wartungsupdate auf Version 2.0.1 beseitigt zudem Probleme bei der Übernahme älterer Einstellungen und beim Upgrade bestehender Nutzerkonten ohne Namen. Außerdem korrigiert es Fehler bei der Bearbeitung von Pausen in Trainingseinheiten ohne Strecken- oder Herzfrequenzdaten. Nicht mehr benötigte Datenbankeinträge werden beim nächsten App-Start automatisch entfernt.