Für den Oura Ring 5 ist erstmals deutlich günstiger erhältlich. Der noch recht neue Smartring kostet regulär zwischen 429 und 529 Euro. Im Onlineshop des Herstellers gelten diese Preise weiterhin. Bei Amazon ist der Ring dagegen derzeit bereits ab 299 Euro erhältlich.

Die Sensoren liegen unten am Finger an

Wir haben den Oura Ring 5 im Sommer ausführlich vorgestellt. Der Ring ist klein und leicht, fällt am Finger kaum auf und lässt sich auch nachts problemlos tragen. Damit ist er insbesondere für die kontinuierliche Erfassung von Gesundheitsdaten und die Schlafüberwachung eine angenehme Alternative zur Smartwatch.

Fokus auf Gesundheitsdaten und Schlafüberwachung

Der Oura Ring 5 erfasst unter anderem Schlafdauer und Schlafphasen, Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Temperaturveränderungen. Auch alltägliche Aktivitäten werden zuverlässig erkannt und in der zugehörigen App dokumentiert. Die Anwendung ist übersichtlich gestaltet und bereitet die gesammelten Daten verständlich auf. Neben aktuellen Messwerten zeigt die App auch längerfristige Entwicklungen. Der Oura Ring punktet auch mit einer langen Akkulaufzeit. Eine Woche Nutzung ohne Zwischenladung war problemlos möglich.

In sechs verschiedenen Farben verfügbar

Für ambitionierte Sportler ist der Ring allerdings kein vollständiger Ersatz für eine Sportuhr. Dafür fehlen beispielsweise ein integriertes GPS-Modul und detaillierte Trainingsfunktionen.

Im Alltag überzeugend, aber mit Abokosten

Ein wesentlicher Kritikpunkt bleibt die kostenpflichtige Oura-Mitgliedschaft. Ohne das Abo für 5,99 Euro monatlich beziehungsweise 69,99 Euro jährlich stehen nur stark eingeschränkte Informationen zur Verfügung. Wer den Ring in vollem Umfang nutzen möchte, muss diese laufenden Kosten zusätzlich zum Kaufpreis einplanen. Wer damit nicht klarkommt, findet mit den Modellen von RingConn entsprechende Alternativen.

Amazon bietet den Oura Ring 5, soweit wir das überblicken, derzeit in allen Größen und Farben zu deutlich reduzierten Preisen an. Am günstigsten sind die Ausführungen in Silber und Schwarz für jeweils 299 Euro. Die Varianten in gebürstetem Silber, Gold, Roségold und Mattschwarz kosten jeweils 399 Euro. Das sind bis zu 130 Euro weniger als direkt bei Oura.