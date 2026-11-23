Osram baut sein Angebot an Smarthome-Beleuchtung mit Matter-Unterstützung weiter aus. Zu den neuesten Produkten gehören die Planon-Deckenleuchten, die sich nicht nur per App steuern und in bestehende Smarthome-Systeme integrieren, sondern auch einfacher montieren lassen. Dafür setzt der Hersteller auf das neue Befestigungssystem EasyFix.

Die rechteckigen Planon-Leuchten sind in zwei Größen erhältlich und sollen für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Dank Matter-Unterstützung lassen sich die Leuchten auch unabhängig von der Osram-App über kompatible Smarthome-Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa steuern.

Lichtsteuerung per App und Matter

Bei den neuen Planon-Deckenleuchten lassen sich per App sowohl die Lichtfarbe als auch die Farbtemperatur des weißen Lichts anpassen, um beispielsweise zwischen einer warmen Beleuchtung für den Abend und kühlerem Licht zum Arbeiten zu wechseln.

Planon-Deckenleuchte von Osram

Dank Matter lassen sich die Deckenleuchten gemeinsam mit anderen kompatiblen Geräten steuern, in Automationen einbinden und per Sprachassistent bedienen.

EasyFix-System für einfache Montage

Mit dem neuen EasyFix-Befestigungssystem will Osram insbesondere die Montage größerer Deckenleuchten vereinfachen. Dafür wird zunächst die Halterung an der Decke befestigt und die Stromversorgung über vorbereitete Anschlussklemmen hergestellt. Anschließend wird die eigentliche Leuchte in der Halterung eingesetzt. Die Montage gelingt so auch ohne die Unterstützung durch eine weitere Person.

Zwei Größen zur Auswahl

Die Planon-Deckenleuchten sind in zwei Größen erhältlich. Die kleinere Version misst 58 × 20 Zentimeter und wird in den Gehäusefarben Weiß und Schwarz aktuell für 50,94 Euro angeboten. Die größere Variante mit 98 × 20 Zentimetern ist zum Preis von 67,94 Euro erhältlich.

Bitte beachtet, dass es sich hierbei jeweils um vermutlich befristete Aktionspreise handelt. Regulär wird der Preis der Lampe mit 59,95 Euro beziehungsweise 79,95 Euro angegeben.

Produkthinweis