Mit Onside steht iPhone- und iPad-Besitzern eine weitere Alternative zu Apples App Store zur Verfügung. Der unabhängige Marktplatz lässt sich in der Europäischen Union und in Japan installieren und bietet neben bekannten Anwendungen auch Apps an, die über Apples regulären Store nicht erhältlich sind.

Der alternative App Store Onside

Wer sich für Alternativen zu Apples offizielem Software-Kaufhaus interessiert, findet hier also eine weitere Anlaufstelle zum Stöbern.

Onside setzt auf eine vertraute Oberfläche mit Suchfunktion, ausführlichen App-Beschreibungen und redaktionell zusammengestellten Sammlungen. Die Betreiber wollen ihre Auswahl regelmäßig erweitern und neue Anwendungen über wechselnde Empfehlungen sichtbar machen. Bewertungen und Rezensionen werden mit Apples App Store synchronisiert. Auch automatische Aktualisierungen der installierten Anwendungen werden unterstützt.

Weniger Gebühren und offenere Inhaltsregeln

Ein wesentlicher Unterschied zu Apples Angebot liegt in den Bedingungen für Entwickler. Onside verlangt nach eigenen Angaben eine Provision von zehn Prozent und will die Veröffentlichung neuer Anwendungen vereinfachen. Dazu können Entwickler die bereits in App Store Connect hinterlegten Informationen automatisch übernehmen lassen.

Im Angebot: Der Video-Downloader Downie

Bei den erlaubten Inhalten zeigt sich der Anbieter ebenfalls offener. Neben klassischen Apps und Spielen dürfen auch Anwendungen mit Kryptowährungsbezug, Glücksspielangebote und Inhalte für Erwachsene vertrieben werden. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Angebote den geltenden Gesetzen entsprechen und erforderliche Altersbeschränkungen berücksichtigen.

Eine interessante Ergänzung des Angebots ist die iOS-Version des Video-Downloaders Downie. Die bislang vor allem vom Mac bekannte Anwendung lässt sich über Onside auch auf dem iPhone installieren.

Installation über den Browser

Der Marktplatz wird direkt über die Webseite des Anbieters installiert. Während der Installation müssen Nutzer den zusätzlichen Marktplatz zunächst in den Systemeinstellungen erlauben und den Vorgang anschließend bestätigen. Ein Jailbreak oder sonstige Veränderungen am Betriebssystem sind nicht erforderlich.

Die Installation erfolgt direkt über onside.io

Die Auswahl an alternativen App Stores ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Neben dem auf Spiele ausgerichteten Aptoide stehen beispielsweise der Epic Games Store und AltStore PAL zur Verfügung. Dass sich solche Angebote nicht zwangsläufig dauerhaft etablieren, zeigt die Einstellung von Setapp Mobile nach nur neun Monaten regulärem Betrieb.