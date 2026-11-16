OnlyRemote: Mac-Fernbedienung fürs iPhone kurzzeitig gratis

Die iPhone- und iPad-Anwendung OnlyRemote lässt sich derzeit kostenlos aus dem App Store laden. Regulär kostet die im Oktober vorgestellte Fernbedienung für den Mac 2,99 Euro. Das Gratisangebot gilt ab heute bis zum 30. November. Wer die kostenlose Mac-Anwendung OnlySwitch bereits verwendet, kann sich damit eine passende Ergänzung für iPhone und iPad sichern.

OnlyRemote ist vorübergehend kostenlos erhältlich

OnlyRemote greift auf die Funktionen der Menüleisten-App OnlySwitch zu und ermöglicht deren Bedienung über das lokale Netzwerk. Voraussetzung ist, dass OnlySwitch auf dem Mac installiert ist und die Fernsteuerung in den Einstellungen aktiviert wurde. Anschließend lassen sich die Geräte miteinander koppeln. Ein direkter Zugriff auf den Mac ist für die alltägliche Bedienung dann nicht mehr erforderlich.

Audio, Helligkeit und Systemstatus steuern

Über OnlyRemote lassen sich die in OnlySwitch hinterlegten Schalter bedienen und eigene Aktionen auslösen. Dazu gehört beispielsweise die Steuerung der Bildschirmhelligkeit. Auch häufig benötigte Systemfunktionen sind über die mobile Anwendung erreichbar, ohne dafür am Mac die Menüleiste öffnen zu müssen.

OnlyRemote läuft auf iPhone und iPad

Die Fernbedienung beschränkt sich allerdings nicht auf einfache Ein- und Ausschalter. Über den integrierten Sound Mixer können Nutzer Audioeinstellungen verändern, den Klang mit einem Equalizer anpassen und die Wiedergabe über mehrere Ausgabegeräte gleichzeitig steuern. Ergänzend zeigt OnlyRemote Informationen über den Systemzustand und die Leistung des verbundenen Macs an. Auch die Codex-Nutzung lässt sich über die Anwendung überwachen.

Welche Aktionen zur Verfügung stehen, hängt von der Konfiguration der Mac-Anwendung ab. OnlyRemote stellt also keine eigenständige Sammlung zusätzlicher Systemwerkzeuge bereit, sondern verlängert die vorhandene OnlySwitch-Oberfläche auf iPhone und iPad.

Bildschirmaufnahmen kosten weiterhin extra

Nicht vom aktuellen Gratisangebot betroffen ist die kostenpflichtige Erweiterung OnlyRemote Plus. Diese wird weiterhin als In-App-Kauf für 1,99 Euro angeboten und ergänzt die Anwendung um den Zugriff auf Bildschirmaufnahmen des Macs.

Direkter Blick auf alle Umschalter

Mit der Erweiterung lassen sich Screenshots auf dem iPhone oder iPad betrachten, kopieren, verschieben und löschen. Auch Bildschirmaufzeichnungen können abgespielt, verschoben und entfernt werden. Eine Bearbeitung der Aufnahmen ist dagegen nicht vorgesehen.

Über die Einführung von OnlyRemote im Oktober hatten wir bereits berichtet. Die Fernsteuerung wird auf dem Mac seit OnlySwitch 2.7.5 unterstützt. Zuvor hatte der Entwickler die ursprünglich auf Menüleistenschalter beschränkte Anwendung bereits um Widgets für den Schreibtisch und die Mitteilungszentrale erweitert.

OnlySwitch selbst bleibt kostenlos verfügbar und wird als quelloffenes Projekt entwickelt. Wer die Fernbedienung ausprobieren möchte, benötigt somit lediglich die beiden Anwendungen und einen Mac, der für den Zugriff über das lokale Netzwerk eingerichtet ist.