Wer seine täglichen Schritte mit der Apple Watch erfasst, kann in Apples Health-App auf dem iPhone auch sehen, wie sich die aktuelle Aktivität im Vergleich zu den vergangenen Wochen entwickelt. Eine orange Linie zeigt den heutigen Verlauf, eine graue den bisherigen Durchschnitt. Auf dem Zifferblatt der Apple Watch fehlt eine entsprechende Darstellung bislang.

Performance-Vergleich: On Pace für Apple Watch

Diese Lücke schließt die neue Anwendung On Pace. Für einmalig 99 Cent bringt sie den aus Health bekannten Vergleich direkt auf das Zifferblatt. Statt nur die aktuelle Schrittzahl anzuzeigen, lässt sich damit erkennen, ob man sich im Tagesverlauf mehr oder weniger als gewöhnlich bewegt. Die App übernimmt dabei die Berechnung der Health-Anwendung und stellt den heutigen Verlauf dem stündlichen Durchschnitt der vergangenen vier Wochen gegenüber.

45 Komplikationen für unterschiedliche Zifferblätter

On Pace bietet insgesamt 45 Komplikationen, die Aktivitätsdaten in verschiedenen Formen darstellen. Auf den Zifferblättern Modular und Infograph Modular lässt sich die große rechteckige Fläche für eine Verlaufsgrafik nutzen. Zwei Linien zeigen die aktuelle Aktivität und den Durchschnitt. Die dazugehörigen Schrittzahlen werden ebenfalls eingeblendet.

On Pace ordnet den Tageswert direkt ein

Für kleinere Komplikationsflächen stehen kompaktere Anzeigen bereit. Hier lässt sich beispielsweise anhand eines Rings ablesen, wie weit man im Vergleich zum üblichen Tagesverlauf ist. Alternativ bietet die Anwendung Balkendiagramme, die einzelne Stunden oder längere Zeiträume gegenüberstellen. Die Grafiken lassen sich auch im Smart-Stapel der Apple Watch verwenden.

Der Funktionsumfang beschränkt sich nicht auf Schritte. Auch zurückgelegte Strecken, aktive Kalorien und gestiegene Etagen lassen sich vergleichen. Für Rollstuhlnutzer unterstützt die App außerdem die Anzahl der Schübe und die zurückgelegte Rollstuhldistanz.

Wochentage getrennt vergleichen

Eine zusätzliche Einstellung berücksichtigt unterschiedliche Bewegungsmuster im Wochenverlauf. Wer sich beispielsweise am Wochenende deutlich anders bewegt als an Arbeitstagen, kann den aktuellen Tag ausschließlich mit denselben Wochentagen aus der Vergangenheit vergleichen. Ein Montag wird dann nicht mehr mit dem Durchschnitt aller sieben Wochentage bewertet.

Auch längerfristige Auswertungen sind möglich. On Pace stellt einzelne Wochen, Monate und Jahre gegenüber und erlaubt bei Monatsvergleichen die Beschränkung auf denselben Kalendermonat. Balkendiagramme können die vergangenen sieben Tage sowie zwölf Wochen oder Monate abbilden.

Die App lässt sich auch ohne Apple Watch nutzen

Die Anwendung ist nicht zwingend auf eine Apple Watch angewiesen. Auf dem iPhone stehen entsprechende Ansichten und Widgets für den Home-Bildschirm sowie den Sperrbildschirm zur Verfügung. Die Aktivitätsdaten werden mit Zustimmung des Nutzers aus Apple Health gelesen. Nach Angaben des Entwicklers bleiben sämtliche Informationen lokal gespeichert. Ein Benutzerkonto, Werbung oder eine Übertragung an eigene Server sind nicht vorgesehen.

On Pace setzt mindestens iOS 17 beziehungsweise watchOS 10 voraus und wird ohne Abonnement für einmalig 99 Cent angeboten. Damit ergänzt die Anwendung die Auswahl spezialisierter Zifferblatt-Erweiterungen, zu denen etwa die Akku- und Bildkomplikationen von Glimpsy, unser Text-Favorit Roughly und die Kalenderansichten von Calendar Timeline gehören.