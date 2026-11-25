Nothing hat das Design der kommenden Ear (note) enthüllt. Die kabellosen Ohrhörer verbinden Musikwiedergabe mit KI-gestützten Notizfunktionen. Dafür erhält auch das Ladecase zusätzliche Aufgaben: Es soll Gespräche aufnehmen und als Ausgangspunkt für Transkripte und Zusammenfassungen dienen. Die vollständige Vorstellung ist für den 8. Dezember angekündigt.

Im Case befindet sich Mikrofone sowie ein Record-Button.

Optisch setzt Nothing auf ein kantiges Aluminiumgehäuse mit transparenten Sichtfenstern. Deren Gestaltung ist laut Hersteller von topografischen Karten inspiriert. Die Ohrhörer selbst bleiben der bekannten transparenten Designsprache treu. Die physischen Tasten am Case sollen an die Bedienelemente klassischer Walkman-Geräte erinnern.

Ladecase mit Mikrofonen und Aufnahmetaste

Auf dem Etui sitzen zwei auffällige Bedienelemente: Mit „TALK“ lassen sich eigene Gedanken als Sprachnotiz festhalten. Die zusätzliche „RECORD“-Taste ist für Gesprächsaufnahmen vorgesehen. Bei persönlichen Treffen erfassen die Mikrofone im Ladecase das Geschehen. Telefonate und Onlinebesprechungen sollen sich über die Ohrhörer aufzeichnen lassen.

Eine Begleit-App soll die Aufnahmen, Transkripte und automatisch erstellten Zusammenfassungen verwalten. Nothing stellt außerdem die Zusammenarbeit mit verschiedenen KI-Agenten in Aussicht. Welche Dienste konkret angebunden werden und welche Aufgaben sie übernehmen können, ist bislang noch nicht vollständig beschrieben.

Auch die Musikwiedergabe bleibt Teil des Konzepts. Nothing kündigt Hi-Res-Audio an und verspricht seine bislang beste In-Ear-Klangqualität. Wie viel davon im Alltag ankommt, müssen spätere Tests zeigen. Technische Einzelheiten zu Treibern, Codecs und Akkulaufzeit stehen noch aus.

Preise und iPhone-Funktionen noch offen

Mit der Verbindung aus Ohrhörern und Gesprächserfassung bewegt sich Nothing in einem Bereich, den auch Plaud mit seinem One-Wearable bedient. Bei den Ear (note) rückt zusätzlich das Ladeetui als Aufnahmegerät für Besprechungen in den Mittelpunkt.

Die Earbuds sehen typisch nach Nothing aus.

Einen Preis hat Nothing bislang nicht genannt. Auch mögliche Abokosten und die enthaltenen KI-Leistungen sind noch offen. Wenn man die Ear (note) am iPhone einsetzen möchte, bleibt insbesondere abzuwarten, welche Aufnahme- und KI-Funktionen unter iOS verfügbar sein werden. Weitere Details sollen zur Vorstellung am 8. Dezember folgen.