Nintendo streicht Apple-Login, Sony stellt Ratchet & Clank ein

Gleich zwei Änderungen betreffen Nutzer von Gaming-Angeboten auf dem iPhone. Nintendo wird die Anmeldung bei Nintendo-Accounts über Apple und Google einstellen. Dafür gibt es bereits einen konkreten Termin. Gleichzeitig hat Sony überraschend das Ende des Mobilspiels „Ratchet & Clank: Ranger Rumble“ angekündigt. Der Titel verschwindet noch im November aus dem App Store, bevor im kommenden Jahr auch die Server abgeschaltet werden.

Mit Ratchet & Clank: Ranger Rumble geht bald ein weiterer Sony-Titel vom Netz.

Nintendo-Login mit Apple endet im Januar

Wie Nintendo auf seiner Support-Webseite mitteilt, wird die Anmeldung über Apple- und Google-Konten am 26. Januar 2027 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt lassen sich auch keine neuen Nintendo-Accounts mehr mithilfe dieser Anmeldemethoden erstellen. Bereits bestehende Verknüpfungen können anschließend ebenfalls nicht mehr für den Login verwendet werden.

Betroffene Nutzer sollten daher rechtzeitig prüfen, ob sie ihre regulären Zugangsdaten kennen. Die Anmeldung bleibt weiterhin mit der hinterlegten E-Mail-Adresse beziehungsweise Anmelde-ID und dem Nintendo-Passwort möglich. Wer sein Passwort vergessen hat, kann es über die Nintendo-Webseite zurücksetzen.

Als Alternative empfiehlt Nintendo die Verwendung von Passkeys. Diese ermöglichen die Anmeldung beispielsweise über Face ID oder Touch ID. Die Abschaltung betrifft somit die Funktion „Mit Apple anmelden“, nicht aber die Nutzung eines auf Apple-Geräten gespeicherten Passkeys. Wer bereits angemeldet ist, muss sich zudem nicht zwangsläufig erneut authentifizieren.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble wird eingestellt

Wenig erfreuliche Nachrichten gibt es auch für Fans von Ratchet & Clank. Das für Smartphones entwickelte Multiplayer-Spiel „Ranger Rumble“ wird eingestellt. Die Entwickler haben die Arbeiten an dem Titel bereits beendet und am 6. November das letzte geplante Update veröffentlicht.

Am 21. November 2026 verschwindet das Spiel aus Apples App Store und dem Google Play Store. Wer Ranger Rumble bereits installiert hat, kann noch bis zum 1. Mai 2027 weiterspielen. An diesem Tag werden die Server endgültig abgeschaltet. Anschließend lässt sich die Anwendung auch mit einer bestehenden Installation nicht mehr starten.

In-App-Käufe wurden bereits entfernt. Der bislang kostenpflichtige Super Pass ist jetzt kostenlos verfügbar. Die Entwickler kündigen außerdem an, sämtliche Spielerdaten nach der Abschaltung zu löschen. Fortschritte und freigeschaltete Gegenstände können nicht auf andere Spiele übertragen werden.