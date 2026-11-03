Niimbot D110: iPhone-Etikettendrucker fällt auf 9 Euro

Wer regelmäßig Vorratsdosen, Kabel, Ordner oder andere Gegenstände beschriften möchte, kann sich den kleinen Etikettendrucker Niimbot D110 gerade für 8,99 Euro sichern. Der Hersteller bietet das Bluetooth-Gerät sowohl reduziert als auch mit einem zusätzlichen 50 Prozent Preisnachlass an. Eine Rolle Etiketten gehört bereits zum Lieferumfang.

Der Niimbot D110 ist in mehreren Farben erhältlich

Um den Aktionspreis zu erhalten, muss an der Amazon-Kasse der Gutscheincode OE5FRETG eingegeben werden. Dieser gilt für die Farbvarianten Weiß, Grün und Blau und kann noch bis zum 30. November 2026 verwendet werden. Laut Aktionsankündigung reduziert sich der reguläre Preis von 17,99 Euro damit auf 8,99 Euro. Da Amazon für einzelne Farben abweichende Ausgangspreise anzeigt, solltet ihr den tatsächlichen Endbetrag vor dem Kaufabschluss kontrollieren.

Etiketten direkt vom iPhone drucken

Der Niimbot D110 gehört zu den kompakten Beschriftungsgeräten, die vollständig über das iPhone bedient werden. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth. In der zugehörigen App lassen sich eigene Etiketten erstellen und mit Texten, Symbolen, Rahmen oder Barcodes versehen. Dafür stehen unter anderem mehr als 19 Schriftarten und zahlreiche Gestaltungselemente zur Verfügung.

Gedruckt wird über die Nimbot-App

Der Drucker verarbeitet selbstklebende Etiketten mit einer Druckbreite von 10 bis 15 Millimetern. Je nach gewähltem Format lassen sich bis zu drei Textzeilen unterbringen. Die Etiketten eignen sich beispielsweise für Gewürzgläser, Aufbewahrungsboxen, Namensschilder und Kabelkennzeichnungen.

Günstige Ersatzrollen erhältlich

Gedruckt wird ohne Tinte. Das Gerät nutzt thermisch beschichtetes Etikettenpapier und benötigt daher weder Patronen noch Toner. Ein integrierter Akku mit 1.500 mAh übernimmt die Stromversorgung. Laut Hersteller soll eine Ladung für bis zu zwei Wochen ausreichen.

Akkubetrieben: Der Niimbot D110 im Video

Wie bei anderen Etikettendruckern sollte man auch beim D110 die Folgekosten berücksichtigen. Die benötigten Rollen müssen regelmäßig nachgekauft werden. Allerdings gibt es kompatible Etiketten vergleichsweise günstig. Ein Dreierpack mit wasserfesten Aufklebern im Format 12 × 40 Millimeter wird beispielsweise für 10,99 Euro angeboten. Pro Rolle entspricht das rund 3,66 Euro.

Eine Alternative bleibt der Nelko P21, den wir seit mehreren Jahren selbst verwenden. Auch dieser arbeitet mit Bluetooth und einer iPhone-App. Beim Niimbot spricht derzeit vor allem der niedrige Einstiegspreis für einen Versuch.