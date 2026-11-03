Mit Bluetooth und Etikettenrolle
Niimbot D110: iPhone-Etikettendrucker fällt auf 9 Euro
Wer regelmäßig Vorratsdosen, Kabel, Ordner oder andere Gegenstände beschriften möchte, kann sich den kleinen Etikettendrucker Niimbot D110 gerade für 8,99 Euro sichern. Der Hersteller bietet das Bluetooth-Gerät sowohl reduziert als auch mit einem zusätzlichen 50 Prozent Preisnachlass an. Eine Rolle Etiketten gehört bereits zum Lieferumfang.
Der Niimbot D110 ist in mehreren Farben erhältlich
Um den Aktionspreis zu erhalten, muss an der Amazon-Kasse der Gutscheincode OE5FRETG eingegeben werden. Dieser gilt für die Farbvarianten Weiß, Grün und Blau und kann noch bis zum 30. November 2026 verwendet werden. Laut Aktionsankündigung reduziert sich der reguläre Preis von 17,99 Euro damit auf 8,99 Euro. Da Amazon für einzelne Farben abweichende Ausgangspreise anzeigt, solltet ihr den tatsächlichen Endbetrag vor dem Kaufabschluss kontrollieren.
Etiketten direkt vom iPhone drucken
Der Niimbot D110 gehört zu den kompakten Beschriftungsgeräten, die vollständig über das iPhone bedient werden. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth. In der zugehörigen App lassen sich eigene Etiketten erstellen und mit Texten, Symbolen, Rahmen oder Barcodes versehen. Dafür stehen unter anderem mehr als 19 Schriftarten und zahlreiche Gestaltungselemente zur Verfügung.
Gedruckt wird über die Nimbot-App
Der Drucker verarbeitet selbstklebende Etiketten mit einer Druckbreite von 10 bis 15 Millimetern. Je nach gewähltem Format lassen sich bis zu drei Textzeilen unterbringen. Die Etiketten eignen sich beispielsweise für Gewürzgläser, Aufbewahrungsboxen, Namensschilder und Kabelkennzeichnungen.
Günstige Ersatzrollen erhältlich
Gedruckt wird ohne Tinte. Das Gerät nutzt thermisch beschichtetes Etikettenpapier und benötigt daher weder Patronen noch Toner. Ein integrierter Akku mit 1.500 mAh übernimmt die Stromversorgung. Laut Hersteller soll eine Ladung für bis zu zwei Wochen ausreichen.
Akkubetrieben: Der Niimbot D110 im Video
Wie bei anderen Etikettendruckern sollte man auch beim D110 die Folgekosten berücksichtigen. Die benötigten Rollen müssen regelmäßig nachgekauft werden. Allerdings gibt es kompatible Etiketten vergleichsweise günstig. Ein Dreierpack mit wasserfesten Aufklebern im Format 12 × 40 Millimeter wird beispielsweise für 10,99 Euro angeboten. Pro Rolle entspricht das rund 3,66 Euro.
Eine Alternative bleibt der Nelko P21, den wir seit mehreren Jahren selbst verwenden. Auch dieser arbeitet mit Bluetooth und einer iPhone-App. Beim Niimbot spricht derzeit vor allem der niedrige Einstiegspreis für einen Versuch.
Ausverkauft
Die Angebote sind (stand 16:00 Uhr) noch da, zeigen sich aber erst nach Eingabe des Codes an der Kasse.
¯\_(ツ)_/¯
Bei mir stand eben, dass keine mehr verfügbar wären, jetzt ging es gerade doch wieder :)
jepp gerade gekauft!
Bei mir hat es geklappt – danke für den Tipp!
Danke. In blau gekauft.
Danke hat funktioniert ;)
Super, erstes kleines Weihnachtsgeschenk gesichert, danke ;)
Weiß jemand, ob die Etiketten wirklich wasserfest sind? Beim P21 verwischen sie doch ziemlich schnell…
Das ist thermodruck – wie soll sich da was verwischen?
Ja!
Top! Gerade bestellt…
Oh Mann, Ärger, Ärger, ich hab vor längerer Zeit noch 80€ mit mehreren Rollen bezahlt.
Die Etiketten sind wasserfest und halten auch in der Gefriertruhe.
16:99€
Stand eben 16,99€
Vor Monaten gekauft und ich bin noch immer begeistert!
Das Druckbild könnte etwas schärfer sein, aber er erfüllt seinen Zweck
Ich kann auch nur den Etikettendrucker von Action empfehlen. Nennt sich fischero und kostete im Angebot zehn Euro und jetzt 13 € der große Vorteil ist, dass er keine Etiketten mit NFC benötigt. Die verkaufen auch direkt für 4€ drei Ersatzrollen. Funktioniert nicht schlechter als Nelko und die andern. Ich habe selber auch Nelko und den gerade angebotenen, und polono im Einsatz. Aber die benötigen halt alle den Chip auf der Rolle.
Bei mir reduziert sich der Preis nicht mehr bei keiner Variante. Trotzdem danke- Beim nächsten Mal vielleicht.
Ich kann den Drucker nur empfehlen.
Im Shop kann man Geld ausgeben, ist aber in kleinster Weise erforderlich.
Geht leider aktuell nicht.