Neue Spiele von HoYoverse: Petit Planet und Honkai Nexus Anima

Mit Petit Planet veröffentlicht HoYoverse am 4. Dezember seine erste Life Sim im Stile eines Animal Crossing. Zusätzlich startet auch der Creature Collector Honkai: Nexus Anima am 25. November in die letzte geschlossene Beta und bereitet sich auf die Veröffentlichung im kommenden Frühjahr vor.

Petit Planet setzt auf eine gemütliche Bilderbuchwelt

Galaktisches Cozy-Game

In Petit Planet verschlägt es euch in eine Galaxie voll kleiner Planeten, in der ihr euch ein gemütliches Zuhause aufbaut, Freundschaften knüpft und gelegentlich in eurer Nachbarschaft bei Alltagsaufgaben aushelft. Zusätzlich kümmert ihr euch um die Luca-Bäume, von denen es auf jedem der kleinen Himmelskörper einen gibt und die mit ihrem Planeten wachsen und gedeihen. Sorgen vor geldgierigen Tanukis, die euch bis auf euer letztes Hemd ausziehen möchten, braucht ihr euch im neuesten Spiel vom chinesischen Entwickler HoYoverse hingegen nicht zu machen.

Trotz des entspannten Gameplays und der Bilderbuchoptik stand Petit Planet jedoch kurzzeitig in der Kritik, da die Entwickler ein KI-Sprachmodell integriert haben, um Charakterinteraktionen abwechslungsreicher und freier zu gestalten. Da dieses Feature von der Community kontrovers diskutiert und deutlich kritisiert wurde, bleiben die KI-Chats eine rein optionale Funktion, die nach Belieben an- und ausgeschaltet werden kann. Die eigentlichen Quest- und Story-Dialoge bleiben davon unberührt und sind von Menschen geschrieben und vertont. Auch sonst setzt das Studio auf Handarbeit und distanziert sich etwa von KI-generierten Grafikinhalten.

Petit Planet: Einblicke in die galaktische Lebenssimulation

Zusätzlich hat HoYoverse jüngst noch eine Fassung für die Nintendo Switch 2 angekündigt, die im kommenden Jahr folgen soll. Zum offiziellen Launch am 4. Dezember wird das Spiel jedoch vorerst nur für Windows, iOS und Android veröffentlicht. Petit Planet setzt dabei selbstverständlich auf Cross-Play und Cross-Save zwischen den Plattformen und auch einen Mehrspielermodus, über den ihr die Planeten eurer Freunde besuchen und zusammen spielen könnt, wird es geben.

Finale Beta

Auch die Veröffentlichung des Creature Collectors Honkai: Nexus Anima ist nicht mehr fern, denn das Spiel soll nur wenig später im kommenden Frühjahr erscheinen. Entsprechend startet das Spiel am 25. November in seine finale geschlossene Beta, zu der auf der offiziellen Webseite des Spiels bereits die Anmeldung möglich ist.

Obwohl Nexus Anima auf den ersten Blick an die Pokémon-Reihe erinnern mag, da ihr ebenso die Welt bereist, Kreaturen fangt und Kämpfe mit ihnen austragt, unterscheiden sich die Spiele erheblich voneinander. Der deutlichste Unterschied zeigt sich wohl in der Kampfmechanik, obgleich sich auch Game Freak bei Pokémon mittlerweile vom rundenbasierten Schlagabtausch verabschiedet hat und nun auf Echtzeit-Actionkämpfe setzt.

Honkai: Nexus Anima setzt auf taktische Arenakämpfe

In Nexus Anima werden die Kämpfe als Arena-Auto-Battler ausgetragen. Ihr schickt somit euer gesamtes Team auf einmal in die Arena und über Erfolg oder Misserfolg entscheiden die taktische Aufstellung eurer Animas vor dem Kampf, das Timing ihrer Spezialfähigkeiten während des Matches sowie der Fokus auf einzelne Gegner und das Ausspielen besonderer Zusatzfertigkeiten, um dem Gegnerteam den finalen Stoß zu verpassen.

Auch optisch kann sich Nexus Anima deutlich abgrenzen und lässt die Konkurrenz im direkten Vergleich recht altbacken wirken. So setzt das Kreaturen-Sammelspiel auf den für HoYoverse typischen, auf Hochglanz polierten Anime-Stil. Gespickt mit Sci-Fi-Elementen, wie sie im Honkai-Universum ebenfalls üblich sind. Ebenso begnügt sich das Team bei der Erzählung der Geschichte nicht mit stumpfen Textboxen und einem schweigsamen Protagonisten, sondern treibt die Story in voll vertonten, dynamischen Anime-Sequenzen voran.

Honkai: Nexus Anima zeigt seine Spielwelt und Kämpfe

Free-to-Play

Als mögliches Damoklesschwert bleibt jedoch die Frage der Monetarisierung bestehen. Wie bei all ihren anderen Titeln wird HoYoverse auch für Petit Planet und Honkai: Nexus Anima auf ein Freemium-System setzen. Welche Spielinhalte am Ende hinter Bezahlschranken verschwinden und wie sich das auf den Spielfluss auswirkt, lässt sich an dieser Stelle noch nicht absehen. Die Entwickler nutzen zwar für gewöhnlich die im asiatischen Raum beliebten Gacha-Systeme, die konkrete Ausgestaltung und wie stark Mikrotransaktionen den Fortschritt bestimmen, fällt von Spiel zu Spiel jedoch sehr unterschiedlich aus.

Denn während beim Zugpferd Genshin Impact durchaus ein gewisser Power Creep zu beobachten ist und neue Synergien Spieler förmlich zu In-App-Käufen treiben, sieht es beim Action-Brawler Zenless Zone Zero gänzlich anders aus. Dessen Hauptstory lässt sich ohne Grind und ohne auch nur einen einzigen Cent auszugeben wunderbar durchspielen, da das Spiel in den Missionen alle benötigten Charaktere in ausreichender Stärke zur Verfügung stellt. Insofern bleibt abzuwarten, welche Richtung die kommenden Titel einschlagen werden.