Neue Apple Health-App: Deutsch bleibt weiterhin außen vor

Apple erweitert die Sprachunterstützung seiner neuen Health-App, lässt deutsche Anwender aber weiterhin auf eine lokalisierte Fassung warten. Mit der aktuellen Beta von iOS 27.3 kommen zahlreiche zusätzliche Sprachen hinzu, darunter Französisch, Spanisch, Norwegisch und Türkisch. Deutsch ist nicht dabei. Wann Apple die neue Gesundheitsoberfläche auch hierzulande vollständig übersetzt anbieten wird, bleibt offen.

Apple neue Health-App

Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Anpassung der Benutzeroberfläche. Apple hat seine Health-App mit iOS 27 grundlegend überarbeitet und um KI-gestützte Auswertungen ergänzt. Statt Gesundheitswerte lediglich zu dokumentieren, soll die Anwendung Zusammenhänge erkennen und daraus konkrete Empfehlungen für den Alltag ableiten.

Gesundheitsalter und persönliche Empfehlungen

Zu den neuen Funktionen gehört der Bereich „Insights“, der Messwerte zu Schlaf, Herzgesundheit, Fitness und weiteren Bereichen zusammenführt. Die App kann beispielsweise auf wiederholt unterbrochene Nächte reagieren und Veränderungen der abendlichen Routine vorschlagen. Ergänzende Videos und Artikel sollen die erfassten Gesundheitsdaten verständlicher machen.

Apples neue Health-App zeigt ein Gesundheitsalter an

Im Bereich „Longevity“ geht es um langfristige Entwicklungen. Hier berechnet Apple unter anderem ein Gesundheitsalter anhand von Messwerten der Apple Watch. Dafür berücksichtigt die Anwendung Ruhepuls, Schlaf, Herzfrequenzvariabilität und die maximale Sauerstoffaufnahme. Auch Laborergebnisse wie Cholesterinwerte können einfließen.

Neue Sprachen, aber weiterhin kein Deutsch

Mit iOS 27.3 unterstützt die überarbeitete Health-App nun auch vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch und Vietnamesisch. Hinzu kommt die Unterstützung weiterer englischer Sprachvarianten. Apple kündigt an, zusätzliche Übersetzungen nachzureichen, nennt dafür aber keinen Zeitplan.

Die neue App wurde zusammen mit der neuen Apple Watch vorgestellt

Für die neue Health-App ist ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone oder iPad erforderlich. Einzelne Funktionen setzen zusätzlich eine Apple Watch voraus. Schon bei der Veröffentlichung von iOS 27 waren bestimmte Gesundheitsfunktionen zunächst auf die USA beschränkt.

Die Entwickler-Beta von iOS 27.3 steht bereits bereit. Die reguläre Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Ob deutsche Anwender die neuen Funktionen bis dahin zumindest in einer anderen Sprache vollständig nutzen können, geht aus Apples Ankündigung nicht hervor.