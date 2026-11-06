Sprachauswahl deutlich erweitert
Neue Apple Health-App: Deutsch bleibt weiterhin außen vor
Apple erweitert die Sprachunterstützung seiner neuen Health-App, lässt deutsche Anwender aber weiterhin auf eine lokalisierte Fassung warten. Mit der aktuellen Beta von iOS 27.3 kommen zahlreiche zusätzliche Sprachen hinzu, darunter Französisch, Spanisch, Norwegisch und Türkisch. Deutsch ist nicht dabei. Wann Apple die neue Gesundheitsoberfläche auch hierzulande vollständig übersetzt anbieten wird, bleibt offen.
Apple neue Health-App
Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Anpassung der Benutzeroberfläche. Apple hat seine Health-App mit iOS 27 grundlegend überarbeitet und um KI-gestützte Auswertungen ergänzt. Statt Gesundheitswerte lediglich zu dokumentieren, soll die Anwendung Zusammenhänge erkennen und daraus konkrete Empfehlungen für den Alltag ableiten.
Gesundheitsalter und persönliche Empfehlungen
Zu den neuen Funktionen gehört der Bereich „Insights“, der Messwerte zu Schlaf, Herzgesundheit, Fitness und weiteren Bereichen zusammenführt. Die App kann beispielsweise auf wiederholt unterbrochene Nächte reagieren und Veränderungen der abendlichen Routine vorschlagen. Ergänzende Videos und Artikel sollen die erfassten Gesundheitsdaten verständlicher machen.
Apples neue Health-App zeigt ein Gesundheitsalter an
Im Bereich „Longevity“ geht es um langfristige Entwicklungen. Hier berechnet Apple unter anderem ein Gesundheitsalter anhand von Messwerten der Apple Watch. Dafür berücksichtigt die Anwendung Ruhepuls, Schlaf, Herzfrequenzvariabilität und die maximale Sauerstoffaufnahme. Auch Laborergebnisse wie Cholesterinwerte können einfließen.
Neue Sprachen, aber weiterhin kein Deutsch
Mit iOS 27.3 unterstützt die überarbeitete Health-App nun auch vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch und Vietnamesisch. Hinzu kommt die Unterstützung weiterer englischer Sprachvarianten. Apple kündigt an, zusätzliche Übersetzungen nachzureichen, nennt dafür aber keinen Zeitplan.
Die neue App wurde zusammen mit der neuen Apple Watch vorgestellt
Für die neue Health-App ist ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone oder iPad erforderlich. Einzelne Funktionen setzen zusätzlich eine Apple Watch voraus. Schon bei der Veröffentlichung von iOS 27 waren bestimmte Gesundheitsfunktionen zunächst auf die USA beschränkt.
Die Entwickler-Beta von iOS 27.3 steht bereits bereit. Die reguläre Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Ob deutsche Anwender die neuen Funktionen bis dahin zumindest in einer anderen Sprache vollständig nutzen können, geht aus Apples Ankündigung nicht hervor.
Was ein durcheinander. @Apple, ich würde die App gerne dann einfach in Englisch nutzen. Danke :)
Kannst du doch. Einfach Sprache ändern.
Apple hat es nun nicht nur noch von Region in den Einstellungen und der Systemsprache abhängig gemacht, sondern auch wo du bist, ein VPN hilft da auch nichts, denn die verwenden wohl mobile Daten. Ich kann weder Siri AI noch die neue Health App benutzen, obwohl ich ein VPN habe und Region und Sprache auf US/Englisch gesetzt sind. EU und Datenschutz alles schön und gut aber man sollte zumindest die Entscheidung noch selbst treffen können. Sobald man dann in den US ist, funktioniert dann auch Siri AI.
Das sollte ja gerade noch machbar sein es auch auf Englisch zu verstehen in einem Land wie Deutschland, wenn gleich es heutzutage auch keinen Aufwand mehr darstellt die Übersetzung zu implementieren
Kann ich nicht verstehen. Da setze ich als Apple einfach 1 Woche ein Team dran und dann läuft das auch auf deutsch. Was für ein Kindergarten, im Jahr 2026 noch keine Texte in Apps in anderen Sprachen anbieten zu können.
Da sind doch schon genug Sprachen in Übersetzung, nur eben kein Deutsch bisher.
Du sprichst über die Gesellschaft, die jahrelang die Kalender-App nicht aktualisiert hat, weil der einzig zuständige Entwickler andere Aufgaben zugewiesen bekommen hatte.
Es braucht einfach noch eine europäische Alternative zu android und iOS.
Der Zug ist leider abgefahren. Sieht man ja an den zahlreichen Alternativen von WhatsApp, die sich auch nicht mehr flächendeckend durchsetzen können.
Wir müssen endlich darüber sprechen, inwieweit die hiesigen Regularien in der EU den innovativen Fortschritt bremsen. Denn da fängt es meines Erachtens an. Ohne die jetzt generell alle zu kritisieren.
Leider ja
Stimme dir zu.
Das wünsche ich mir auch schon lange.
+1
Aber hey immer besser. Ich sehe überhaupt keine Gründe mehr ein neues iPhone zu kaufen.
So sieht es aus, ja.
Ach Apple…
Apple möchte einfach dass die ganze Welt Englisch redet.
Mittlerweile kommt man sich als Kunde zweiter Klasse vor! Voller Preis für die Handys, aber nur halbe Leistung über Monate. Darum gibt es dieses Jahr kein neues iPhone für mich. Das 17 pro reicht noch für das nächste Jahr aus.
Wird schon, aber wonach die Entwickler da gegangen sind, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Selbst wenn wir das böse Deutschland mal weglassen, dürfte selbst die Schweiz mehr Nutzer haben als das deutlich einwohnermäßig kleinere Norwegen.
I don’t care, habe gerade meine Apple Watch verkauft und bei der Gelegenheit Health einfach gelöscht. Was soll ich sagen, ich bin seit dem viel entspannter. Kein ständiges checken, ich fühle mich wie von einer Fessel befreit!
Bin ja gespannt ob man in den nächsten Jahren in Deutschland mit einem iPhone überhaupt noch Telefonieren kann oder ob ich da nach Amerika oder England umziehen muss
Ich bin auf 27.3 aber meine Health App sieht nicht so aus.
Sprache auf english?
Ist voll in Ordnung. Ich kaufe ja auch nix mehr von Apple, solange AI nicht in der EU freigeschaltet ist. Bin doch nicht blöd.