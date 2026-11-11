Needit und Ooono: Blitzerwarner derzeit deutlich günstiger

Bei den Blitzer- und Gefahrenwarnern von Ooono und Needit purzeln gerade die Preise. Der erst seit Kurzem erhältliche Needit Drive One 3 kostet aktuell nur 39,99 Euro. Damit bekommt man das Gerät aktuell 10 Euro unter dem Einführungspreis. Als regulären Preis nennt der Hersteller 79,95 Euro.

Drive One 3: Akku-Verkehrswarner ohne Abo

Der kompakte Verkehrswarner verbindet sich automatisch mit dem iPhone und warnt mithilfe der zugehörigen App vor Geschwindigkeitskontrollen und Gefahrenstellen auf der Strecke. Neben festen Blitzern, Abschnittskontrollen und Lasermessungen werden auch Staus, Baustellen und andere Verkehrshindernisse berücksichtigt. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber konkurrierenden Produkten ist die Einbindung der Blitzer.de-Datenbank.

Eine LED-Anzeige und akustische Signale machen auf bevorstehende Gefahren aufmerksam. Ergänzend lassen sich die Hinweise über CarPlay oder Android Auto auf dem Fahrzeugdisplay anzeigen.

Akku statt Batterie und keine Abo-Kosten

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern besitzt der Drive One 3 statt einer austauschbaren Batterie einen integrierten Akku. Dieser soll nach Angaben des Herstellers bis zu drei Monate durchhalten und kann über USB-C aufgeladen werden.

Needit will sämtliche Funktionen des Drive One 3 dauerhaft ohne Abonnement anbieten. Auch künftige Aktualisierungen sollen kostenlos bleiben. Eine kostenpflichtige Premium-Version oder zusätzliche Freischaltungen sind laut Hersteller nicht vorgesehen.

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Needit Drive One 3 Verkehrsassistent | 3 Monate Akku | Blitzer.de Partner | Wiederaufladbar | Für Apple CarPlay... Aktionspreis 79,95 EUR

Vorgänger und Ooono ebenfalls sehr günstig

Alternativ dazu sind derzeit auch der Vorgänger Needit Drive One 2 sowie die Blitzerwarner von Ooono deutlich im Preis reduziert und teils so günstig wie noch nie zu haben.

Der Needit Drive One 2 kostet aktuell 21,99 Euro statt 34,99 Euro. Für den Ooono Co-Driver 2 werden derzeit 44,95 Euro statt 79,95 Euro fällig. Das Ooono-Modell verfügt ebenso wie der neue Drive One 3 über einen Akku und unterstützt CarPlay.

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Needit Drive One 2 Verkehrsassistent I Offizieller Partner von Blitzer.de | Warnt vor Kontrollen & Gefahren I... 21,99 EUR 34,99 EUR

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