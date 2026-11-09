CarPlay und Warnungen ohne Abo
Needit Drive One 3: Neuer Ooono-Konkurrent mit Blitzer.de
Der dänische Hersteller Needit erweitert sein Angebot an Verkehrswarnsystemen um den Drive One 3. Das neue Modell konkurriert mit den Geräten von Ooono und kombiniert die Datenbasis von Blitzer.de mit einer Anbindung an Apple CarPlay und Android Auto.
Drive One 3: Akku-Verkehrswarner ohne Abo
Anders als beim zuletzt vorgestellten Drive One Pro verzichtet Needit auf ein eigenes Display und setzt stattdessen auf akustische Hinweise und LED-Signale. Laufende Gebühren fallen nicht an.
Der kompakte Verkehrswarner verbindet sich automatisch mit dem iPhone und nutzt die zugehörige Drive One App, um vor Geschwindigkeitskontrollen und Gefahrenstellen zu warnen. Dazu zählen feste Blitzer, Abschnittskontrollen und Lasermessungen ebenso wie Staus, Baustellen und andere Verkehrshindernisse. Die Informationen können auch auf dem Fahrzeugdisplay über CarPlay oder Android Auto erscheinen.
Drei Monate Akkulaufzeit und CarPlay
Eine wesentliche Änderung gegenüber den früheren Drive-One-Modellen betrifft die Stromversorgung. Statt einer austauschbaren Batterie besitzt der Drive One 3 einen wiederaufladbaren Akku. Dieser soll nach Herstellerangaben bis zu drei Monate durchhalten und lässt sich über USB-C aufladen.
Der Drive One 3 integriert Blitzer.de und verzichtet auf ein Abo
Für die eigentlichen Warnungen bleibt Needit beim bekannten Konzept. Ein LED-Signal und akustische Hinweise machen auf bevorstehende Gefahren aufmerksam. Wer CarPlay oder Android Auto verwendet, kann die Informationen zusätzlich über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs abrufen.
Needit verspricht, sämtliche Funktionen dauerhaft ohne Abonnement bereitzustellen. Das gilt ausdrücklich auch für zukünftige Aktualisierungen. Zusätzliche Freischaltungen oder eine kostenpflichtige Premium-Version sind nicht vorgesehen.Produkthinweis Needit Drive One 3 Verkehrsassistent | 3 Monate Akku | Blitzer.de Partner | Wiederaufladbar | Für Apple CarPlay... 70,63 EUR 79,95 EUR
Blitzer.de bleibt der Unterschied zu Ooono
Interessant ist der Neuzugang vor allem im Vergleich mit Ooono. Der Wettbewerber hat mit dem CO-DRIVER NO3 erst kürzlich ein neues Modell vorgestellt, das erstmals über ein eigenes Display verfügt. Dieses zeigt unter anderem Gefahren, Entfernungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen an. Hinzu kommen eine Tankstellensuche und ein optionales digitales Fahrtenbuch. Auch das Alu-Modell OOONO NO2 Plus Aluminium ist noch kein Vierteljahr alt.
Bei der Datenversorgung gehen die beiden Hersteller inzwischen getrennte Wege. Während Ooono seine Zusammenarbeit mit Blitzer.de beendet hat, hält Needit an der Partnerschaft fest. Damit können Nutzer des Drive One 3 weiterhin auf die Warnmeldungen des deutschen Anbieters zugreifen.
Die Unterscheidung dürfte für bisherige Ooono-Nutzer interessant sein. Ob die Datenbasis von Blitzer.de im Alltag zuverlässiger arbeitet, lässt sich daraus allein allerdings nicht ableiten. In Deutschland ist zudem die Nutzung von Blitzerwarnungen während der Fahrt verboten. Hinweise auf Verkehrsgefahren bleiben zulässig.Produkthinweis OOONO Co-Driver NO2 Plus Aluminium – Optimierter Co-Driver fürs Auto Warnt vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen... 49,99 EUR 84,95 EUR
Bei Oonoo hat mich genervt, dass er immer gebimmelt hat hier in Berlin. Da stand mal vor 2 Wochen ein mobiler Blitzer aber danach eben nicht mehr. Trotzdem hat es an dieser Stelle gebimmelt. Das Ding ging zurück.
Die Systeme basieren bekanntlich in erster Linie auf Nutzermeldungen. Wenn also niemand meldet dass ein Blitzer nicht mehr da steht, meldet das System logischerweise auch weiterhin die Position. ‚It’s not a bug, it’s a feature‘ ;-)
Ohne zusätzliche Kosten. Und wie finanzieren sie auf Dauer alles?
Erst mal mit den Geräten wie oono. Dann kommen immer wieder mal neue Geräte um wieder Einnahmen zu generieren und wenn das nicht mehr klappt sicher Abo Modelle oder irgendwelche tolle Zusatz Funktionen die Geld kosten.
Erst wir eigene Kunden Basis aufgebaut, dann wenn die groß genug ist Partnerschaft mit Blitzer.de beendet um Kosten zu sparen
Weiß jemand, ob die Nachrichten, wie beim Oonoo auch auf die Apple Watch gespiegelt werden?
Amazon ist mittlerweile auf 53,16 Euro gesunken. Ein Marketplace-Anbieter ist sogar auf 49,95 Euro runter.
Die Teile sind doch einfach nur Elektroschrott da alles über Handy passiert. Da kannst du dir auch direkt für 10€ die Blitzer Pro App holen und fertig.
Und einfach eine Automation einstellen. Verbindet und trennt sich automatisch. Keine Ahnung wofür man noch ein zusätzliches Gerät benötigt.
Verstehe immer noch nicht warum sich nicht einfach ALLE Personen an die Geschwindigkeiten halten können ?
Immer die gleiche Frage…
Ich habe einen von Saphe und nutze diesen, Achtung jetzt kommts, nicht zum rasen.
Ich bin im Außendienst und fahre ca. 50.000km im Jahr durch die Republik. Kenne ich alle Blitzer? Nein. Kenne ich jede Baustelle und jede Tempoanpassung? Nein. Bin ich aber bei schwierigen Wetter- und Mitmenschenverhältnissen irgendwo wo ich vorher noch nie war? Ja. Da man mittlerweile, trotz horrender Spritkosten, mehr mit aufpassen als fahren beschäftigt ist, sind diese Dinger echt praktisch. Rasen kann man mittlerweile eh nicht mehr, mein Geld muss ich aber auch wegen 9km/h nicht jemand anderem geben.
War eine Frage der Zeit, bis so unnötige Schlaumeier-Kommentare kommen.