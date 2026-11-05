Need for Speed Underground 2: Rennspiel im Browser spielen

Gut 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung lässt sich Need for Speed Underground 2 jetzt direkt im Webbrowser spielen. Ein Fan hat das Rennspiel an moderne Browser angepasst und ermöglicht damit auch die Nutzung auf dem iPhone. Die kostenlose Browserfassung startet ohne App-Installation und lässt sich über eine angepasste Touchsteuerung bedienen.

Auf dem Homescreen ablegen und spielen

Gerade auf dem iPhone funktioniert das erstaunlich unkompliziert. Die eingeblendeten Bedienelemente ersetzen die klassischen Tasten, sodass sich Fahrzeuge auch ohne angeschlossenen Controller steuern lassen. Wer die Webseite zum Home-Bildschirm hinzufügt, kann das Spiel künftig wie eine gewöhnliche App aufrufen. Ein Download aus dem App Store ist nicht erforderlich.

Vom PC-Spiel zur Browserfassung

Hinter dem Projekt steckt ein Entwickler, der Underground 2 früher gemeinsam mit seinem Bruder gespielt hat. Um diese Erfahrung wiederholen zu können, hat er den ursprünglichen PC-Code für die Ausführung in allen modernen Browsern neu kompiliert. Nach eigenen Angaben ist daraus inzwischen eine weitgehend vollständige Umsetzung geworden.

Need for Speed Underground 2 läuft auch im Hochformat

Die Browserfassung bietet freie Fahrten durch die Spielwelt, klassische Rennen und einen Online-Mehrspielermodus. Auch Gamecontroller und Lenkräder werden unterstützt. Auf geeigneter Hardware sind Breitbilddarstellung und Bildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich. Mobilgeräte starten zunächst mit einer reduzierten Renderauflösung, um die Leistung zu schonen.

Der Zuspruch ist offenbar groß. Die Projektseite nennt zeitweise mehr als 11.000 gleichzeitig aktive Spieler. Neben öffentlichen Rennen lassen sich auch gemeinsame Fahrten mit Freunden organisieren. Das ursprünglich private Vorhaben hat damit längst eine größere Spielergemeinschaft erreicht.

Spielstände und Einstellungen bleiben erhalten

Die Webseite bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Nutzer können zwischen verschiedenen Auflösungen und Bildraten wählen, automatische Spielstände aktivieren und die Wiedergabe von Musik, Zwischensequenzen und Untertiteln konfigurieren. Wer längere Ladezeiten vermeiden möchte, kann die rund 1,7 Gigabyte großen Spieldaten vorab herunterladen.

NFS Underground 2 kommt mit Sound und deutscher Oberfläche

Für langjährige iPhone-Spieler weckt das Projekt Erinnerungen. Electronic Arts hatte bereits 2009 mit Need for Speed Undercover einen Ableger der Rennspielreihe für Apples Smartphone veröffentlicht. Damals kostete das Spiel 7,99 Euro und bot 20 Fahrzeuge. Die neue Browserfassung widmet sich dagegen dem älteren PC-Titel Underground 2.

Das Projekt ist ausdrücklich eine unabhängige Fanarbeit ohne Beteiligung oder Genehmigung von Electronic Arts. Der Entwickler finanziert den laufenden Betrieb über freiwillige Spenden. Ob die Browserfassung dauerhaft verfügbar bleibt, ist damit nicht gesichert.

Die Browser-Version bringt einen Mehrspieler-Modus mit