Microsoft hat das Ende seiner Aufgabenverwaltung To Do angekündigt. Am 30. Juni 2027 werden sämtliche Anwendungen eingestellt. Das betrifft neben der iPhone- und iPad-App auch die Versionen für Mac, Windows und Android sowie die Weboberfläche. Die Entscheidung gilt sowohl für private Microsoft-Konten als auch für Geschäftskunden und Bildungseinrichtungen. Besonders ärgerlich ist, dass Microsoft keine automatische Übernahme bestehender Aufgaben vorsieht.

Microsoft Planner übernimmt – aber nicht für alle

Wie Microsoft in einer offiziellen Ankündigung erklärt, sollen Aufgaben künftig stärker innerhalb von Microsoft Planner verwaltet werden. Die Plattform verbindet persönliche Aufgaben, Teamprojekte und die Zusammenarbeit mit KI-Assistenten. Bereits ab Dezember 2026 wird dafür eine überarbeitete Ansicht namens „Meine Aufgaben“ eingeführt.

Allerdings steht dieser Nachfolger ausschließlich Nutzern mit Geschäfts-, Schul- oder Unikonten zur Verfügung. Wer To Do mit einem privaten Microsoft-Konto verwendet, muss sich eine andere Anwendung suchen. Das gilt ausdrücklich auch für zahlende Abonnenten von Microsoft 365 Single und Family.

Auch bei der Ausstattung gibt es Unterschiede. So fehlen Planner unter anderem die gewohnten Listengruppen und bestimmte Erinnerungsfunktionen. Native Desktop-Apps für Windows und macOS sind als Ersatz ebenfalls nicht geplant.

Bestehende Aufgaben werden nicht übertragen

Ein weiteres Problem betrifft die bereits gespeicherten Aufgaben und Listen. Diese werden nicht automatisch in die neue Planner-Struktur übernommen. Zwar bleiben vorhandene To-Do-Aufgaben für Geschäftskunden bis zum 30. Juni 2027 in Planner sichtbar, anschließend entfällt dort jedoch der Zugriff.

Glücklicherweise gibt es noch allerlei Alternativen von anderen Entiwcklern.

Microsoft betont in seinen Hinweisen zur Umstellung, dass die Einstellung der Anwendungen nicht automatisch zur Löschung der gespeicherten Daten führt. Der zugrunde liegende Dienst und seine Schnittstellen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschaltet werden.

Vorher will der Konzern eine Exportfunktion bereitstellen, mit der sich bestehende Aufgaben sichern lassen. Wie diese funktioniert und welche Informationen übernommen werden können, ist bislang offen. Auch ein anschließender Import in andere Anwendungen wird nicht garantiert.

Nach Wunderlist verschwindet auch der Nachfolger

Damit endet eine längere Geschichte. Microsoft hatte 2015 die beliebte Aufgabenverwaltung Wunderlist übernommen und im April 2017 To Do als deren Nachfolger vorgestellt. Im Mai 2020 wurde Wunderlist schließlich vollständig eingestellt.

To Do entwickelte sich anschließend zu einer kostenlosen Aufgabenverwaltung mit plattformübergreifender Synchronisierung. Zuletzt ergänzte Microsoft unter anderem Apple-Watch-Unterstützung und Sperrbildschirm-Widgets.

Für Nutzer, die sich frühzeitig nach einer Alternative umsehen möchten, bietet sich auf Apple-Geräten die integrierte Erinnerungen-App an. Diese unterstützt inzwischen auch Kanban-Ansichten zur Organisation größerer Aufgabenlisten. Wer weiterhin plattformübergreifend arbeiten möchte, findet unter anderem mit Todoist oder Superlist entsprechende Alternativen. Einen automatischen Umzug der bisherigen To-Do-Daten ermöglichen diese jedoch nicht zwangsläufig.