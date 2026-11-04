Zwei Varianten ab 2027 geplant
N26 bereitet Altersvorsorgedepot vor
N26 nimmt in seiner App jetzt Vormerkungen für das neue Altersvorsorgedepot entgegen. Wenn du dich einträgst, benachrichtigt dich die Bank, sobald sich das Depot eröffnen lässt. Geplant ist der Start für Januar 2027, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zertifizierung.
Zwei Varianten für die private Altersvorsorge
N26 beschreibt zwei Wege: Du kannst förderfähige ETFs und Fonds selbst zusammenstellen oder ein Standarddepot mit vorgegebenem Portfolio nutzen. Bei der zweiten Variante soll die Anlage mit zunehmendem Alter automatisch in risikoärmere Vermögenswerte umgeschichtet werden.
Konkrete Depotgebühren und die vollständige Fondsauswahl nennt die Produktseite bislang nicht. Bei einer Anlage ohne Kapitalgarantie sind Verluste möglich. Das Geld ist grundsätzlich bis zur Rente gebunden; vorzeitige Auszahlungen können die Rückzahlung staatlicher Förderung auslösen.
Bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr
Die neue Förderung sieht für unmittelbar Förderberechtigte eine Grundzulage von bis zu 540 Euro jährlich vor. Dafür sind 1.800 Euro Eigenbeitrag pro Jahr nötig, entsprechend 150 Euro im Monat. Gefördert werden die ersten 360 Euro mit 50 Prozent, die weiteren 1.440 Euro mit 25 Prozent.
Hinzu können Kinderzulagen und ein Berufseinsteigerbonus kommen. Auch Selbstständige können künftig förderberechtigt sein. Die Voraussetzungen erläutert das Bundesfinanzministerium in seinen FAQ.
Geldmarktfonds geöffnet, „Aura“ angekündigt
Auch an anderer Stelle baut N26 sein Angebot aus. Bereits im Oktober hat die Bank ihren Geldmarktfonds für alle privaten Kontomodelle geöffnet, einschließlich des kostenlosen Standardkontos. Der Einstieg ist ab einem Euro möglich. Bis zum 1. Januar 2027 verzichtet N26 auf eigene Servicegebühren, Fondskosten fallen weiterhin an. Ertrag und Kapital sind dabei nicht garantiert.
Für November hat die Bank zudem die neue Premiummitgliedschaft „N26 Aura“ angekündigt. Konkrete Preise und enthaltene Leistungen nennt die Ankündigung noch nicht.
Entwickler: N26 SE
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Sehr gut, hatte mich schon vor Wochen vormerken lassen. Seit ca. 3 Wochen wirbt N26 damit in der App. Ich nutze die meisten Features von N26 seit Jahren und bin unfassbar zufrieden. Sind die einzigen Karten die mich rund um den Globus nie im Stich gelassen haben. Mehrere Konten und Kreditkarten anderer Banken waren nie 100% verlässlich.
bin auch schon seit der Zeit als man noch eingeladen werden musste bei N26 und war immer sehr zufrieden.
Achtung bei diesen Altersvorsorgedepots bezahlt man später Einkommensteuer, wenn sie ausbezahlt werden. Das lohnt sich nur bedingt.
Gerne eine Quelle dazu ;)
Finanzfluss
Ja aber Grundgütiger, verbreite mal bitte keine Faktenferne Angst. Das Altersvorsorgedepot ist eine absolut sinnvolle Säule der privaten Altersvorsorge.
Richtig!! Steuer zahlst du auf alle Kapitalerträge.
Sparen lohnt sich immer nur „bedingt“ – Aber nicht sparen ist keine Alternative
Klar nicht sparen ist die Alternative! Sparen und dann trotz viel Geld früh in die Kiste? Toller Plan. Sparen damit alles für die Pflege draufgeht und die ohne Kohle alles vom Staat bezahlt bekommen? Schön blöd!
Kohle ausgeben und das Leben im jetzt genießen! Wer weiß was im höheren Alter ist und die Kohle bringt einem dann Nix mehr! Raus mit den Kohlen…
So wie alle anderen Geldhäuser auch, also eigentlich keine gesonderte Nachricht wert.
Seit Wochen bei jedem (Neo-) Broker auch. Wieso N26 hier so hofiert wird? Keine Ahnung.
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Ist mit Amazon hier das Gleiche….
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Ist es nicht schlauer einfach in einen All World ETF zu investieren und bei Renteneintritt selber zu entscheiden was man damit macht? Man hört von dem Vorsorgedepot teilweise viel berechtigte Kritik. Vor allem was der Staat alles noch für Änderungen machen kann.
Du kannst dir natürlich auch die Förderung entgehen lassen und auch den Vorteil, erst später in Rente mit deutlich niedrigerem Steuersatz zu bezahlen. Deine Entscheidung. Hindert dich ja auch niemand daran, ein zweites normales Depot parallel zu besparen.
Damit sich das lohnt muss man in der Regel das 85. Lebensjahr erreichen.
Jetzt schaut mal auf die durchschnittliche Lebenserwartung eures Jahrgangs und zieht noch ein paar Jahre ab für zu wenig Sport gemacht, Krankheit, Rauchen, schlechte Luft etc.
Es hat seinen Grund warum dafür so viel Werbung gemacht wird. ;-)