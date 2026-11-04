N26 bereitet Altersvorsorgedepot vor

N26 nimmt in seiner App jetzt Vormerkungen für das neue Altersvorsorgedepot entgegen. Wenn du dich einträgst, benachrichtigt dich die Bank, sobald sich das Depot eröffnen lässt. Geplant ist der Start für Januar 2027, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zertifizierung.

Zwei Varianten für die private Altersvorsorge

N26 beschreibt zwei Wege: Du kannst förderfähige ETFs und Fonds selbst zusammenstellen oder ein Standarddepot mit vorgegebenem Portfolio nutzen. Bei der zweiten Variante soll die Anlage mit zunehmendem Alter automatisch in risikoärmere Vermögenswerte umgeschichtet werden.

Konkrete Depotgebühren und die vollständige Fondsauswahl nennt die Produktseite bislang nicht. Bei einer Anlage ohne Kapitalgarantie sind Verluste möglich. Das Geld ist grundsätzlich bis zur Rente gebunden; vorzeitige Auszahlungen können die Rückzahlung staatlicher Förderung auslösen.

Bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr

Die neue Förderung sieht für unmittelbar Förderberechtigte eine Grundzulage von bis zu 540 Euro jährlich vor. Dafür sind 1.800 Euro Eigenbeitrag pro Jahr nötig, entsprechend 150 Euro im Monat. Gefördert werden die ersten 360 Euro mit 50 Prozent, die weiteren 1.440 Euro mit 25 Prozent.

Hinzu können Kinderzulagen und ein Berufseinsteigerbonus kommen. Auch Selbstständige können künftig förderberechtigt sein. Die Voraussetzungen erläutert das Bundesfinanzministerium in seinen FAQ.

Geldmarktfonds geöffnet, „Aura“ angekündigt

Auch an anderer Stelle baut N26 sein Angebot aus. Bereits im Oktober hat die Bank ihren Geldmarktfonds für alle privaten Kontomodelle geöffnet, einschließlich des kostenlosen Standardkontos. Der Einstieg ist ab einem Euro möglich. Bis zum 1. Januar 2027 verzichtet N26 auf eigene Servicegebühren, Fondskosten fallen weiterhin an. Ertrag und Kapital sind dabei nicht garantiert.

Für November hat die Bank zudem die neue Premiummitgliedschaft „N26 Aura“ angekündigt. Konkrete Preise und enthaltene Leistungen nennt die Ankündigung noch nicht.