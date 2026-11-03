mSecure: Nutzer sollen Passwörter und Passkeys absichern

Beim Passwortmanager mSecure scheint es ein Sicherheitsproblem zu geben. Aktuelle und ehemalige Nutzer werden derzeit per E-Mail über verdächtige Aktivitäten informiert. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens steht bislang aus. Angesichts der Tragweite der Warnung wäre eine zeitnahe Erklärung allerdings wünschenswert. Der Inhalt der E-Mails dürfte bei den Empfängern für erhebliche Verunsicherung sorgen.

Mehrere Leser haben uns auf die E-Mails aufmerksam gemacht. Zugleich finden sich inzwischen erste Diskussionen dazu auf Reddit und im offiziellen Supportforum von mSecure. Die Nachricht enthält weitreichende Sicherheitsempfehlungen, lässt jedoch wesentliche Fragen zu den Hintergründen offen.

Nutzer sollen Passwörter überprüfen

Bemerkenswert ist vor allem, wie weitreichend die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen sind. Die Empfänger werden dazu aufgefordert, ihre in mSecure gespeicherten vertraulichen Informationen abzusichern. Welche Maßnahmen konkret erforderlich sind, bleibt allerdings offen. So könne es erforderlich sein, Passwörter zu ändern, die Zwei-Faktor-Authentifizierung neu einzurichten und vorhandene Passkeys zu entfernen.

Die Warnung betrifft damit nicht nur die Zugangsdaten für mSecure selbst, sondern möglicherweise sämtliche im Passwortmanager gespeicherten Informationen.

Echtheit der Warnung erscheint wahrscheinlich

Nach den bislang vorliegenden Informationen spricht einiges dafür, dass die E-Mails tatsächlich vom Anbieter stammen. Ein Nutzer hat auf Reddit technische Details zur Herkunft der Nachricht veröffentlicht. Demnach wurde die E-Mail über einen autorisierten Versanddienst verschickt. Auch die üblichen Prüfungen zur Authentifizierung des Absenders seien erfolgreich verlaufen.

Ob tatsächlich Unbefugte auf gespeicherte Zugangsdaten zugreifen konnten oder ob lediglich andere Systeme des Anbieters betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. Bis zur Klärung des Vorfalls sollten Nutzer des Passwortmanagers auf jeden Fall besonders vorsichtig sein. Wir haben eine Stellungnahme angefragt.