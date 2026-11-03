E-Mail sorgt für Verunsicherung
mSecure: Nutzer sollen Passwörter und Passkeys absichern
Beim Passwortmanager mSecure scheint es ein Sicherheitsproblem zu geben. Aktuelle und ehemalige Nutzer werden derzeit per E-Mail über verdächtige Aktivitäten informiert. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens steht bislang aus. Angesichts der Tragweite der Warnung wäre eine zeitnahe Erklärung allerdings wünschenswert. Der Inhalt der E-Mails dürfte bei den Empfängern für erhebliche Verunsicherung sorgen.
Mehrere Leser haben uns auf die E-Mails aufmerksam gemacht. Zugleich finden sich inzwischen erste Diskussionen dazu auf Reddit und im offiziellen Supportforum von mSecure. Die Nachricht enthält weitreichende Sicherheitsempfehlungen, lässt jedoch wesentliche Fragen zu den Hintergründen offen.
Nutzer sollen Passwörter überprüfen
Bemerkenswert ist vor allem, wie weitreichend die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen sind. Die Empfänger werden dazu aufgefordert, ihre in mSecure gespeicherten vertraulichen Informationen abzusichern. Welche Maßnahmen konkret erforderlich sind, bleibt allerdings offen. So könne es erforderlich sein, Passwörter zu ändern, die Zwei-Faktor-Authentifizierung neu einzurichten und vorhandene Passkeys zu entfernen.
Die Warnung betrifft damit nicht nur die Zugangsdaten für mSecure selbst, sondern möglicherweise sämtliche im Passwortmanager gespeicherten Informationen.
Echtheit der Warnung erscheint wahrscheinlich
Nach den bislang vorliegenden Informationen spricht einiges dafür, dass die E-Mails tatsächlich vom Anbieter stammen. Ein Nutzer hat auf Reddit technische Details zur Herkunft der Nachricht veröffentlicht. Demnach wurde die E-Mail über einen autorisierten Versanddienst verschickt. Auch die üblichen Prüfungen zur Authentifizierung des Absenders seien erfolgreich verlaufen.
Ob tatsächlich Unbefugte auf gespeicherte Zugangsdaten zugreifen konnten oder ob lediglich andere Systeme des Anbieters betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. Bis zur Klärung des Vorfalls sollten Nutzer des Passwortmanagers auf jeden Fall besonders vorsichtig sein. Wir haben eine Stellungnahme angefragt.
Langsam frage ich mich, wie sicher eigentlich die Passwort-App von Apple ist …
Ich bevorzuge Keepass, denn „security by obscurity“ funktioniert im KI Zeitalter noch weniger.
Im KI Zeitalter sollte man sich diese wieder aufschreiben.
@dexter: das sind zu viele, da man ja mit jedem login weitere passwörter bekommt.
Sei es von den ÖPNV, von der Stromrechnung, von der Schule, der Stadtbiliothek und noch 1000 weitere.
Die Binsenweisheit lautet noch immer: Es gibt einfach keine absolute Sicherheit. Das sollte man immer in Hinterkopf behalten, umso mehr im Zeitalter von KI.
Gute Frage, aber was ist die alternative? Wie früher ein Zettel unter der Tastatur, beim iPhone schwierig. Überall das gleiche einfache PW entfällt auch….
Am besten einen Anbieter verwenden, der die Daten auf dem Cloud Anbieter deiner Wahl hostet. Das macht Angriffe deutlich schwieriger und zwingt den Anbieter gleichzeitig zu guter Verschlüsselung, weil sonst die Daten zu einfach zugänglich wären.
Ein Passwort Manager der über deren eigenen Server synchronisiert kann schnell zu einem interessanten Ziel werden.
„Protection you can trust“, „Your digital safety is our highest priority“, „Top-Notch Security“. Bei Passwörtern sollte man halt sehr vorsichtig sein und sie nicht auf Computern fremder Leute abspeichern.
Ich bleibe weiter bei KeePass ^^
Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum man einen externen Passwortmanager benutzen sollte. So gut wir alle haben in der Vergangenheit Sicherheitsprobleme gehabt. Wenn man sich schon auf Cloudbasierte Passwortmanager einlässt, haben Apple sowie Android native Lösungen.
Dann hast du bis heute keinen einzigen Kommentar zu den Gründen gelesen. Der Passwortmanager von Apple ist ok, für ein einfaches digitales Leben und sicherlich als sehr gut für den einfachen Anwender zu bezeichnen. Sobald man aber mehr Anforderungen hat landet man immer bei einem Drittanbieter. Und die Beweggründe hierfür haben wir alleine hier in den Kommentaren wirklich tausendfach diskutiert. Vielleicht gibt sich wieder hier jemand die Mühe die Features nochmals alle aufzuzählen.
Ne. Sowas findet man selbst raus.
Entspann dich, auch wenn ich dein Weltbild zerstöre, gehöre ich sicher nicht zu den „einfachen“ Anwendern, und trotzdem bin ich der Meinung, dass bestimmte Dinge ein Ökosystem nicht verlassen sollten, sofern man sich überhaupt auf sowas einlässt. Ich rede auch nur von mir, jeder kann machen was er will. Der beste Kunde in der IT ist doch der, der meint nichts verändert zu haben ;)
Merkwürdig ist, dass man seine gespeicherten Passwörter ändern soll. Das bedeutet, dass die Angreifer komplette Tresore gestohlen haben und nun mit Bruce Force das Master Passwort erraten könnten, oder, dass es doch einen geheimen Zweitschlüssel gab, den die Angreifer entwendet haben.
Ich nutze immer noch die alte Version von 1Password mit lokaler Sync, aber dank Apple:-( funktioniert das nicht mehr ab Macos28. Oder gibt es da eine Lösung?
Ja, 1Password mit Cloud-Speicherung. So wie die das machen ist es egal, ob jemand deren Server hackt.
Deswegen werde ich den zweiten Faktor für meine Logins (TOTP-Tokens) immer separat von meinem Passwort-Manager gespeichert halten. Selbst wenn das beim Login nicht ganz so bequem ist.
Welche App nutzt du dafür? Ich hab das aktuell bei Bitwarden mit drin
Z.B. Proton Authenticator nutze ich. Allerdings offline ohne Cloud Sync. ich exportiere die dann immer mal wieder von iPad auf Mac und iPhone. Klappt eigentlich gut und ohne Cloud
Ich habe mich für Vaultwarden auf meiner lokalen NAS entschieden und nutze diese Lösung mittlerweile seit mehreren Jahren ohne Probleme. Der Zugriff funktioniert ganz einfach über die Bitwarden Apps auf meinen verschiedenen Geräten, sodass ich meine Passwörter überall bequem zur Verfügung habe.
Ein großer Vorteil für mich ist, dass alle meine Passwörter und Daten bei mir zu Hause auf der eigenen NAS gespeichert bleiben. Ich muss mich also nicht auf einen externen Cloud Anbieter verlassen und habe jederzeit die volle Kontrolle über meine Daten.
Wenn ich unterwegs bin, kann ich über Tailscale jederzeit sicher auf meinen Passwortmanager zugreifen. So habe ich meine Passwörter auch außerhalb meines eigenen Netzwerks immer griffbereit.
Für mich ist das eine einfache und zuverlässige Lösung, die im Alltag problemlos funktioniert und mit der ich rundum zufrieden bin.
Hatte ich bis vor einem Jahr auf meiner Synology auch so. Auf der UGREEN DXP hab ich es bisher noch nicht hinbekommen. Daher nutze ich aktuell Bitwarden mit Cloud.
1+… mach ich seit Jahren mit EnPass und der SYNO… funzt einwandfrei
Ich nutze nach wie vor meine Enigma Maschine zu Generierung meiner Passwörter…
Im Ernst – Ein schlauer Satz besagt: Bau Dein Haus niemals auf fremden Grund!
So langsam wird mir klar, was damals (vor 30 Jahren) gemeint war.
MSecure is 256 bit end-to-end encrypted with a key only the user has. So theoretically only the user can unlock and decrypt the vault. Also if mSecure is only requesting old passwords to be overwritten (ie the current app and vault system is safe) this must be somehow a historic security leak – perhaps an older version hacked or a cleartext log. They really should be more explicit.
Die Email ist eine juristische Absicherung gewesen. Sonst hätten Sie vor eine weitere Nutzung von mSecure gewarnt. Eine solche Email ist durchgedacht, denn es geht um Schdenersatz.