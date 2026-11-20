Der für Anwendungen wie CleanMyPhone und Setapp bekannte Softwareanbieter MacPaw hat seine Sicherheitsanwendung Moonlock für das iPhone veröffentlicht. Die App soll dabei helfen, betrügerische Nachrichten zu erkennen, Datenlecks aufzudecken und die Sicherheitseinstellungen des Smartphones zu verbessern. Anders als die Mac-Version ist Moonlock unter iOS allerdings kein klassischer Virenscanner.

Verdächtige SMS und QR-Codes überprüfen

Im Mittelpunkt steht die Funktion „Scam Detect“. Damit lassen sich verdächtige Nachrichten, Links, Screenshots und QR-Codes untersuchen. Die Anwendung bewertet die Inhalte auf mögliche Betrugsversuche und erklärt, welche Auffälligkeiten zu ihrer Einschätzung geführt haben. Texte können auch über das Teilen-Menü anderer Anwendungen an Moonlock übergeben werden.

Ergänzend bietet MacPaw mit „Safe SMS“ einen optionalen Nachrichtenfilter an. Dieser soll neue, verdächtige SMS unbekannter Absender automatisch in den Spam-Ordner der Nachrichten-App verschieben. Bereits vorhandene Unterhaltungen kann Moonlock laut Anbieter nicht auslesen. Einen ähnlichen Schutz vor gefährlichen Nachrichten baut Apple bereits direkt in iOS ein.

Sicherheitscheck statt Virenscanner

Moonlock überprüft außerdem die WLAN-Verbindung, den Geräteschutz durch Face ID oder einen Sperrcode sowie die installierte iOS-Version. Auch Hinweise auf einen Jailbreak sollen erkannt werden. Ein Sicherheitswert zwischen 0 und 100 soll anschließend zeigen, wie gut das iPhone nach Einschätzung der App abgesichert ist. Schrittweise Anleitungen helfen dabei, einzelne Einstellungen zu verbessern.

Über die Funktion „Email Breach History“ können bis zu fünf E-Mail-Adressen auf bekannte Datenlecks überprüft werden. Wurden Zugangsdaten bei einem Angriff offengelegt, nennt die Anwendung nach Angaben des Entwicklers den betroffenen Dienst und empfiehlt weitere Schutzmaßnahmen. Moonlock kann auf dem iPhone weder andere Apps noch deren Dateien auf Schadsoftware durchsuchen. Die Einschränkungen des iOS-Sicherheitssystems lassen dies nicht zu.

Sieben Tage kostenlos, danach im Abo

Moonlock setzt mindestens iOS 26 voraus und ist bislang ausschließlich auf Englisch verfügbar. Die Anwendung lässt sich sieben Tage kostenlos ausprobieren. Anschließend kostet das Abonnement im deutschen App Store 9,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro pro Jahr. Auch über ein bestehendes Setapp-Abonnement soll Moonlock verfügbar sein.

Ob sich der zusätzliche Schutz zu diesem Preis lohnt, dürfte vor allem davon abhängen, wie häufig die Erkennung verdächtiger Nachrichten genutzt wird. Viele der übrigen Funktionen greifen auf Informationen und Sicherheitsoptionen zurück, die iOS ohnehin bereitstellt.