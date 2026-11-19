Die Diskussion um das neue Abonnement von MoneyMoney hat weitere Konsequenzen. Die Entwickler der Mac-Banking-App haben ihre Bedingungen für Bestandskunden im Laufe der Woche erneut überarbeitet.

In Arbeit: MoneyMoney für das iPhone

Unterdessen reagieren weitere Konkurrenten: Outbank hat den Import bestehender MoneyMoney-Daten verbessert und erleichtert damit den Wechsel zu seiner Banking-Anwendung.

Für bisherige Nutzer von MoneyMoney ist vor allem eine Änderung bei den Sicherheitsupdates interessant. Noch vor wenigen Tagen war vorgesehen, dass ältere Versionen ohne Abonnement keinerlei Aktualisierungen mehr erhalten. Davon rücken die Entwickler jetzt ab.

Sicherheitsupdates bleiben ohne Abo erhalten

Wie MoneyMoney in einer am 16. November aktualisierten Mitteilung erklärt, können Bestandskunden ihre bisher erworbene Software dauerhaft ohne Abonnement einsetzen. Anders als bei der vorherigen Anpassung der Abo-Bedingungen angekündigt, sollen sie künftig auch weiterhin Sicherheitsupdates erhalten.

MoneyMoney wechselt zum Abo-Modell

Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Anwendung ursprünglich über die Herstellerwebseite oder den Mac App Store gekauft wurde. Allerdings unterscheiden die Entwickler zwischen sicherheitsrelevanten Aktualisierungen und der laufenden Pflege der Bankanbindungen. Neue Funktionen bleiben Abonnenten vorbehalten. Bestimmte Anpassungen an Bankzugängen sollen zwölf Monate nach dem Start des Abomodells ebenfalls nur noch mit einem aktiven Abo bereitstehen.

Die Sonderkonditionen für Bestandskunden wurden bereits zuvor angepasst. Der Basic-Tarif kostet für sie im ersten Jahr 39,99 Euro und anschließend 48 Euro jährlich. Wer die Anwendung innerhalb der vergangenen zwölf Monate gekauft hat, erhält das erste Abojahr kostenlos und bezahlt erst im zweiten Jahr 39,99 Euro. Danach gelten ebenfalls 48 Euro pro Jahr.

Outbank verbessert den Umzug von MoneyMoney

Während MoneyMoney seine Bestandskundenregelungen überarbeitet, bauen konkurrierende Banking-Anwendungen ihre Importfunktionen aus. Outbank hat mit Version 4.0.19 den bestehenden MoneyMoney-Importer erweitert. Laut den Versionshinweisen reagiert der Anbieter damit auf Rückmeldungen seiner Nutzer und möchte eine umfassendere Übernahme vorhandener Daten ermöglichen.

Outbank 4.0 importiert MoneyMoney-Daten

Outbank ist nicht die einzige Banking-App, die sich um wechselwillige MoneyMoney-Nutzer bemüht. Zuletzt haben wir bereits über GiroCrab und weitere Mac-Banking-Alternativen berichtet. Auch simplebanking hat einen direkten MoneyMoney-Import eingeführt, der Konten, Buchungen und Kategorien übernimmt.

MoneyMoney selbst stellt unterdessen neue Funktionen in Aussicht. Die Entwickler arbeiten an einer iPhone-App, mit der Nutzer ihre Konten, Salden und Umsätze künftig auch unterwegs im Blick behalten können. Finanziert werden soll die Weiterentwicklung durch die Einnahmen aus dem neuen Abonnement. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die iPhone-App nennen die Entwickler bislang jedoch nicht.