Outbank verbessert Import
MoneyMoney: Neue Abo-Zugeständnisse und Pläne fürs iPhone
Die Diskussion um das neue Abonnement von MoneyMoney hat weitere Konsequenzen. Die Entwickler der Mac-Banking-App haben ihre Bedingungen für Bestandskunden im Laufe der Woche erneut überarbeitet.
In Arbeit: MoneyMoney für das iPhone
Unterdessen reagieren weitere Konkurrenten: Outbank hat den Import bestehender MoneyMoney-Daten verbessert und erleichtert damit den Wechsel zu seiner Banking-Anwendung.
Für bisherige Nutzer von MoneyMoney ist vor allem eine Änderung bei den Sicherheitsupdates interessant. Noch vor wenigen Tagen war vorgesehen, dass ältere Versionen ohne Abonnement keinerlei Aktualisierungen mehr erhalten. Davon rücken die Entwickler jetzt ab.
Sicherheitsupdates bleiben ohne Abo erhalten
Wie MoneyMoney in einer am 16. November aktualisierten Mitteilung erklärt, können Bestandskunden ihre bisher erworbene Software dauerhaft ohne Abonnement einsetzen. Anders als bei der vorherigen Anpassung der Abo-Bedingungen angekündigt, sollen sie künftig auch weiterhin Sicherheitsupdates erhalten.
MoneyMoney wechselt zum Abo-Modell
Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die Anwendung ursprünglich über die Herstellerwebseite oder den Mac App Store gekauft wurde. Allerdings unterscheiden die Entwickler zwischen sicherheitsrelevanten Aktualisierungen und der laufenden Pflege der Bankanbindungen. Neue Funktionen bleiben Abonnenten vorbehalten. Bestimmte Anpassungen an Bankzugängen sollen zwölf Monate nach dem Start des Abomodells ebenfalls nur noch mit einem aktiven Abo bereitstehen.
Die Sonderkonditionen für Bestandskunden wurden bereits zuvor angepasst. Der Basic-Tarif kostet für sie im ersten Jahr 39,99 Euro und anschließend 48 Euro jährlich. Wer die Anwendung innerhalb der vergangenen zwölf Monate gekauft hat, erhält das erste Abojahr kostenlos und bezahlt erst im zweiten Jahr 39,99 Euro. Danach gelten ebenfalls 48 Euro pro Jahr.
Outbank verbessert den Umzug von MoneyMoney
Während MoneyMoney seine Bestandskundenregelungen überarbeitet, bauen konkurrierende Banking-Anwendungen ihre Importfunktionen aus. Outbank hat mit Version 4.0.19 den bestehenden MoneyMoney-Importer erweitert. Laut den Versionshinweisen reagiert der Anbieter damit auf Rückmeldungen seiner Nutzer und möchte eine umfassendere Übernahme vorhandener Daten ermöglichen.
Outbank 4.0 importiert MoneyMoney-Daten
Outbank ist nicht die einzige Banking-App, die sich um wechselwillige MoneyMoney-Nutzer bemüht. Zuletzt haben wir bereits über GiroCrab und weitere Mac-Banking-Alternativen berichtet. Auch simplebanking hat einen direkten MoneyMoney-Import eingeführt, der Konten, Buchungen und Kategorien übernimmt.
MoneyMoney selbst stellt unterdessen neue Funktionen in Aussicht. Die Entwickler arbeiten an einer iPhone-App, mit der Nutzer ihre Konten, Salden und Umsätze künftig auch unterwegs im Blick behalten können. Finanziert werden soll die Weiterentwicklung durch die Einnahmen aus dem neuen Abonnement. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die iPhone-App nennen die Entwickler bislang jedoch nicht.
Entwickler: Outbank GmbH
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Dass eine Bankensoftware genauso wie eine Steuersoftware per Abo angeboten wird, kann ich nachvollziehen: in beiden Bereichen werden jährlich Änderungen infolge von Gesetzesänderungen oder Änderungen bei Banken etc. nötig, die halt einen finanziellen Aufwand darstellen. Keiner mosert über die jährlichen Kosten der Wiso-Steuer App.
Allerdings wäre aus meiner Sicht einmal die Höhe der Abo-Kosten zu hinterfragen. 48 Euro p.a. halte ich für sehr übertrieben.
Also 48 nur, wenn du bereits MM-Kunde bist ….. für Neukunden sind es 79 Euro p.A.
Irgendwie schon krass, wie die neuen Eigentümer das Vertrauen der eigentlich sehr loyalen Bestandskunden verspielt haben. Ich glaube da ist nicht mehr viel zu retten, der Stein ist quasi bereits ins rollen gebracht und wohl kaum noch wieder aufzuhalten, insbesondere weil es mit GiroCrab ne echt gute Community Alternative gibt und wenn jetzt alle Mitbewerber hier auch noch den Umzug attraktiv bzw. sehr einfach machen wird es für MoneyMoney echt schwer aus dieser Miesere wieder raus zu kommen…