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Fotofilter statt Softwareeffekte

Moment: Kamerafilter und Objektive für das iPhone 18 Pro
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Wer mit dem iPhone fotografiert, kann die Bildwirkung über zahlreiche Apps und Softwarefilter verändern. Der Zubehörhersteller Moment verfolgt einen anderen Ansatz. Mit aufsteckbaren Glasfiltern und zusätzlichen Objektiven lassen sich Aufnahmen bereits vor der Verarbeitung durch die Kamera beeinflussen. Das entsprechende Zubehörsystem ist jetzt auch für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erhältlich.

Moment Mobile Variable ND QuickLock Filter

Moment Mobile Variable ND QuickLock Filter

Grundlage sind neue Kamerahüllen, die neben dem üblichen Schutz zwei Befestigungssysteme mitbringen. Über SmartAlign lassen sich zusätzliche Objektive aus Moments T-Series anbringen. QuickLock nimmt dagegen optische Filter auf, die ohne Schraubgewinde direkt vor den iPhone-Kameras befestigt werden. Die Hüllen kosten 59,99 Euro und sind in fünf Farben erhältlich.

Vier Glasfilter für unterschiedliche Aufgaben

Moment bietet zunächst vier Filtertypen an. Der variable ND-Filter reduziert das einfallende Licht um zwei bis sieben Blendenstufen. Das ist besonders beim Filmen interessant, wenn längere Belichtungszeiten für natürlich wirkende Bewegungsunschärfe sorgen sollen. Der Filter kostet 99,99 Euro.

Moment Mobile CineBloom QuickLock Filter

Moment Mobile CineBloom QuickLock Filter

Der CineBloom-Filter für 74,99 Euro sorgt für weichere Kontraste und lässt helle Lichtquellen leicht ausstrahlen. Anders als ein nachträglich angewendeter Softwareeffekt verändert er das Licht bereits bei der Aufnahme.

Für 84,99 Euro gibt es einen drehbaren Polarisationsfilter, der Spiegelungen auf Wasser und Glas reduzieren kann. Ein UV-Filter für 49,99 Euro dient vor allem dem Schutz der Kameraoptik. Alle vier Varianten lassen sich über QuickLock befestigen und wieder entfernen.

Mehr Kontrolle über die iPhone-Kamera

Apple hat beim iPhone 18 Pro bereits die fotografischen Eingriffsmöglichkeiten erweitert. Die variable Blende und manuelle Einstellungen für Verschlusszeit, Fokus und Weißabgleich erlauben mehr Kontrolle direkt in der Kamera-App. Aufsteckfilter ergänzen diese Funktionen um Eingriffe, die sich nicht in jeder Situation durch Software ersetzen lassen.

Moment Camera Cases for iPhone 18 Pro & 18 Pro Max

Moment Camera Cases for iPhone 18 Pro & 18 Pro Max

Ein ähnliches Konzept verfolgt Leica mit seinem MagSafe-Kameragriff LUX Grip, der allerdings vor allem die Bedienung der Kamera verbessert. Moment setzt stärker auf die optische Erweiterung.

Neben den Filtern sind separate Objektivhalterungen für 19,99 Euro (iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max) und entspiegelte Schutzgläser im Doppelpack für 34,99 Euro erhältlich. Ein Adapter für handelsübliche 67-Millimeter-Kamerafilter soll demnächst für 49,99 Euro folgen. Die neuen Zubehörteile werden bereits über Amazon in Deutschland angeboten.

Produkthinweis
MOMENT Camera Case | für iPhone 18 Pro | Kompatibel mit QuickLock Filters, T-Series II Lenses und Drop-In Mount separat... 59,99 EUR

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03. Nov. 2026 um 18:38 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Da fehlt ein Hinweis auf ShiftCam, die bieten sehr ähnliche Möglichkeiten an.

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