Das im Herbst angekündigte Speaker-Dock von Sharp ist jetzt erhältlich. Amazon bietet das neue Gerät bereits mit einem Preisnachlass von rund 17 Euro für 93 Euro an.

Der Hersteller greift damit ein Gerätekonzept auf, das insbesondere in den ersten iPod- und iPhone-Jahren populär war. Mittlerweile sind solche Kombinationen aus Lautsprecher und Ladestation eher selten geworden. Sharp ersetzt die früher übliche Steckverbindung allerdings durch eine magnetische Ladefläche für das iPhone.

Magnetische Ladefläche mit 15 Watt

Mit Abmessungen von 20,5 × 10,8 × 12,2 Zentimetern dürfte sich das Gerät gut auf dem Schreibtisch oder auf einem Nachttisch unterbringen lassen. Die auf der Vorderseite integrierte Ladefläche ist nach dem Qi2-Standard zertifiziert und lädt kompatible iPhone-Modelle mit bis zu 15 Watt. Das iPhone lässt sich sowohl hochkant als auch quer an der Ladefläche befestigen. Bei horizontaler Ausrichtung des iPhone kann man sich auch die StandBy-Funktion von iOS zunutze machen und das iPhone beispielsweise als Wecker oder digitalen Bilderrahmen verwenden.

Der Apple-Watch-Adapter ist abnehmbar

Zum Lieferumfang gehört ein abnehmbarer Ladeadapter für die Apple Watch. Wenn der Ladeadapter für die Apple Watch nicht benötigt wird, kann man den hierfür vorgesehenen USB-C-Anschluss auch zum Laden anderer Geräte mit bis zu 7,5 Watt verwenden. Auf der Rückseite der Ladestation steht ein weiterer USB-C-Anschluss mit 10 Watt Ladeleistung zur Verfügung, über den sich beispielsweise die AirPods mit Strom versorgen lassen.

Integrierter Bluetooth-Lautsprecher

Für die Audiowiedergabe setzt Sharp auf eine Bluetooth-Verbindung. Dementsprechend kann man auch von anderen Geräten aus Musik über die Ladestation abspielen, ohne dass das iPhone auf der Ladefläche platziert sein muss. Die Nennleistung des integrierten Stereo-Lautsprechers gibt Sharp mit 14 Watt an, die maximale Ausgangsleistung liegt laut dem Hersteller bei 40 Watt.

In Weiß und Schwarz erhältlich

Das neue Speaker-Dock ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung von Sharp liegt bei 109,99 Euro.

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