Mit Nachlicht und Netzteil: Magnetbasis lädt iPhone, AirPods und Watch

Die magnetische Schreibtisch-Ladestation des Anbieters CRL hat uns an den Ladezylinder 623 des Zubehör-Anbieters Anker erinnert. Auch dieser hält aktuelle iPhone-Modelle magnetisch an ihrer MagSafe-Rückseite fest, wird mit einem Netzteil ausgeliefert und bietet einen zusätzlichen Ablageplatz für die Apple Watch an.

Das 623 von Anker: Solide aber fast 70 Euro teuer

Allerdings kostet Ankers Ladezylinder 623 fast 70 Euro und bietet keine Möglichkeit, um auch die Apple Watch mit Strom zu versorgen.

Günstige Alternative lädt auch die Watch

Hier bietet sich das in Weiß und Schwarz erhältliche Alternativ-Modell von CRL an, das zu Preisen von um die 35 Euro gerade mal halb so viel wie die Anker-Ladebasis kostet, dafür jedoch eine zusätzliche Auflage für die Apple Watch mitbringt.

Diese können Besitzer der Computeruhr auf der Rückseite der 3-in-1 Ladestation ausklappen und haben so die Möglichkeit alle Apple-Geräte gleichzeitig zu laden.

Als Ladegerät für Schreibtisch und Nachttisch konzipiert, integriert der Zylinder ein Nachtlicht, das sich bei Bedarf auch deaktivieren lässt und setzt wie auch Anker auf einen Klappmechanismus für die iPhone-Aufnahme, der das Geräte mit einem Winkel von 60° anstellt und daher den Zugriff auf die Ablage für die AirPods freigibt.

Anwender mit einem iPhone, das sich zwar schon auf induktive Ladung versteht aber noch keine magnetische MagSafe-Rückseite besitzt (also die Modelle von iPhone 8 bis iPhone 11) können den Zylinder ebenfalls verwenden, müssen aber auf die AirPods-Ablage verzichten, da das iPhone dann flach auf der Ladebasis liegen muss, um nicht abzurutschen.

Grundsätzlich macht uns der Ladezylinder einen ganz attraktiven Eindruck. Beim Scannen der Amazon-Rezensionen sind wir allerdings an diesem Eintrag hängen geblieben und uns nicht sicher, ob das Ladegerät oder die AirPods-Case für die abgebildete Schmorstelle verantwortlich ist.