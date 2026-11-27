Zwischen all den Black-Friday-Angeboten machen wir kurz Platz für einen Wunschzettel.Wir möchten an eine schöne Adventstradition erinnern: In Himmelpfort beantwortet der Weihnachtsmann mit seinem Team wieder Kinderbriefe. Ein bisschen Vorfreude zum Verschicken.

Angefangen hat alles 1984 mit zwei Briefen aus Berlin und Sachsen. Eine Postmitarbeiterin wollte die Wunschzettel nicht mit „Empfänger unbekannt“ zurückschicken und antwortete selbst. Aus dieser kleinen Geste ist eine Tradition geworden, die bis heute Kinderpost aus aller Welt nach Brandenburg bringt.

rbb24 – Brandenburg aktuell

Die Adresse für kleine und große Wünsche

Die offizielle Weihnachtsmann-Adresse lautet:

An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort

Die Briefe sollen spätestens am dritten Advent, dem 13. Dezember 2026, abgeschickt werden, damit die Antwort noch vor Heiligabend auf die Reise gehen kann. Auf den Brief gehört unbedingt der vollständige Absender. Schließlich braucht auch der Weihnachtsmann eine Rückadresse.

Man kann die Briefe auch persönlich abgeben.

Die Briefmarke kommt vom iPhone

Beim Porto darf das iPhone helfen. Die schon früher vorgestellte mobile Briefmarke lässt sich in der Post & DHL-App kaufen. Unter „Frankieren“ wählt man „Brief“, das passende Format und anschließend „Als Code zum Beschriften“.

Nach dem Bezahlen schreibt man oben rechts auf den Umschlag in die erste Zeile #PORTO und darunter den achtstelligen Code aus Buchstaben und Zahlen. Ein dunkler Stift genügt, ein Drucker wird nicht gebraucht. Die Frankierung per App funktioniert für Sendungen innerhalb Deutschlands und kostet keinen Aufpreis.

Ein Standardbrief bis 20 Gramm kostet aktuell 95 Cent Porto. Danach fehlen nur noch der Weg zum Briefkasten und ein wenig Geduld. Die Antwort aus Himmelpfort bekommt dann vielleicht einen Platz am Kühlschrank.