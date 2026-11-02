Mini-Powerbank mit 45 Watt und USB-C-Kabel zum Sonderpreis

Lisen hat mit der Mini Powerbank 10000 mAh einen neuen Zusatzakku im Programm, der ausgesprochen kompakt und handlich ist. Mit Abmessungen von 82 × 57 × 26 Millimetern lässt sich der Zusatzakku problemlos in der Jackentasche verstauen. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Sonderaktion ist der neue Akku für nur 32,03 Euro erhältlich. Achtet hier auf den Rabattcoupon auf der Produktseite. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 49,99 Euro angegeben.

Der Akku ist mit Anschlüssen für USB-C und USB-A ausgestattet. Über USB-C können verbundene Geräte mit maximal 45 Watt Ladeleistung versorgt werden. Über USB-A kann der Akku bis zu 27 Watt abgeben. Beide Anschlüsse lassen sich auch gleichzeitig verwenden. In diesem Fall reduziert sich die Ladeleistung jedoch auf insgesamt 15 Watt. Zudem steht ein Niedrigstrommodus zur Verfügung, um Geräte mit nur geringer Leistungsaufnahme zu versorgen.

Der aktuelle Ladezustand wird auf einem integrierten Display angezeigt. Im Lieferumfang sind zudem eine Handschlaufe sowie ein kurzes, mit Nylongewebe ummanteltes USB-C-Kabel enthalten, das sich ebenfalls als Tragegriff verwenden lässt. Die seitliche Rillenstruktur sorgt dafür, dass der Akku gut und sicher in der Hand liegt.

Vier USB-C-Kabel für 5,59 Euro

Wer zusätzliche USB-C-Ladekabel benötigt, kann bei einem Viererpack von Lisen derzeit besonders günstig zuschlagen. Mit dem Rabattcode V8XCQTTX sinkt der Preis für ein Set mit vier USB-C-Kabeln auf lediglich 5,59 Euro.

Die Kabel sind mit Nylon ummantelt und unterstützen laut Hersteller eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Das mit dem Rabattcode vergünstigte Set enthält ein 0,5 Meter langes Kabel, zwei Kabel mit jeweils einem Meter Länge und ein zwei Meter langes Kabel.

Der Rabattcode gilt zwar nur für das genannte Set, die Viererpacks von Lisen sind jedoch auch in anderen Zusammenstellungen günstig erhältlich.