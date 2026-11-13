Weltweite Störung dauert an
Microsoft kämpft mit massiven Ausfällen bei Outlook und Microsoft 365
Microsoft kämpft seit Donnerstag mit einer weltweiten Störung seiner Cloud-Dienste. Besonders betroffen sind Outlook und Exchange Online. Zahlreiche Nutzer können ihre E-Mails weder abrufen noch versenden. Auch weitere Angebote aus Microsoft 365 funktionieren teilweise nur eingeschränkt. Wie aus den jüngsten Statusmeldungen hervorgeht, war die Störung am Freitagmorgen weiterhin nicht vollständig behoben.
Outlook-Postfächer nicht erreichbar
Die Probleme betreffen unterschiedliche Zugangswege. Sowohl Outlook im Browser als auch die Desktop-Anwendungen und mobile E-Mail-Clients können beim Zugriff auf Exchange-Postfächer scheitern. Teilweise lassen sich Nachrichten nicht laden, Verbindungen brechen ab oder die Zustellung verzögert sich.
Das Ausmaß wurde bereits am Donnerstag deutlich: Bei Downdetector gingen allein in den USA zeitweise fast 130.000 Störungsmeldungen für Outlook ein. Microsoft führt die Probleme unter den Kennungen EX1550543 und MO1550821. Über den öffentlich einsehbaren Statusbericht lassen sich die technischen Meldungen nachvollziehen.
Auch weitere Microsoft-Dienste sind betroffen. Bei Teams können beispielsweise Kalenderfunktionen und die Terminplanung ausfallen, während Chats und Videokonferenzen weitgehend funktionieren. Einschränkungen gibt es zudem bei Microsoft Copilot, Planner, To Do und einzelnen SharePoint-Funktionen.
Von dem Ausfall ist Microsoft 365 sowie Outlook betroffen.
Auch Apple Mail kann betroffen sein
Für Mac- und iPhone-Nutzer ist wichtig, dass es sich nicht um ein Problem der Outlook-Anwendung selbst handelt. Die Störung betrifft die dahinterliegende Microsoft-Infrastruktur. Wer ein betroffenes Exchange-Postfach über Apples Mail-App verwendet, kann deshalb ebenfalls Schwierigkeiten beim Abrufen und Versenden von Nachrichten haben.
Ein Wechsel zwischen Outlook und Apple Mail dürfte in solchen Fällen ebenso wenig helfen wie eine Neuinstallation. Die Probleme müssen auf Microsofts Seite behoben werden. Andere E-Mail-Konten, etwa bei iCloud oder unabhängigen Anbietern, sind von dieser Störung nicht automatisch betroffen.
Microsoft sucht weiter nach der Ursache
Nach Angaben des Unternehmens reagieren Teile der Server-Infrastruktur nicht zuverlässig auf Anfragen. Microsoft verteilt den Datenverkehr neu, passt Verbindungen an und versucht, betroffene Systeme schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen. Erste Maßnahmen brachten zwar Verbesserungen, führten bislang jedoch nicht zu einer dauerhaft stabilen Wiederherstellung.
Hinweise auf einen Cyberangriff liegen Microsoft nach eigenen Angaben bislang nicht vor. Einen verbindlichen Zeitpunkt für die vollständige Behebung nennt der Konzern noch nicht. Aktuelle Informationen stellt Microsoft über seinen Dienststatus und den Statuskanal auf X bereit.
Schönen Freitag, den 13.!
Hier in den USA geht nichts….viele feiern das, denn die heutigen Zoom Meetings sind alle ausgefallen.
Hier in Indien, Portugal und Deutschland auch vieles gestört.
Zoom oder Teams?
Wieso ist auch Zoom davon betroffen?
Liegt bestimmt am GTA6-Preload…
1+
Hipp Hipp Huang!
Welchen E-Mail Anbieter neben web.de empfiehlt ihr noch?
Proton
Nach den neuesten Erkenntnissen auch nicht mehr uneingeschränkt.
https://www.golem.de/news/behoerdendaten-us-dienste-ki-streit-der-schweizer-mythos-proton-wird-entzaubert-2611-214978.html
Posteo.de, deutsch, grün, preiswert!
Mailbox.org
Als wenn irgendwer web.de empfiehlt LOL
In der Schweiz alles am Laufen :-)
Bei uns in der Firma nicht :)
Nö, bei mir nicht.
Laut allestörungen definitiv nicht. Aber gut zu wissen dass sie aus der Schweiz kommen :)
CH – nicht wirklich…
Manche E-Mails kommen rein, mit Cert kann man teilweise nicht versenden…
Also nein – es läuft bei weitem nicht alles.
Da haben sich wohl wieder ein paar KI-Agents selbstständig gemacht …
Ja ja tausende Mitarbeiter kündigen KI machts möglich wird noch besser. Irgentwann hat Ki die volle Kontrolle. dann brauchen wir wieder die gute alte Post und fangen von vorne an.
Wer das „neue“ Outlook per IMAP und nicht Microsoft-Mailkonten nutzt, kann auf Outlook Classic umschwenken, das funktioniert nach wie vor weil die Mails nicht über die Microsoft-Server laufen.
In der Heftigkeit habe ich das bisher auch noch nicht erlebt…
Endlich kann ich mal in Ruhe meine Arbeit erledigen ohne ständig von Mails genervt zu werden :)
Outlook ist ein Mailclient und kann nicht ausfallen :-)