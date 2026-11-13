Microsoft kämpft mit massiven Ausfällen bei Outlook und Microsoft 365

Microsoft kämpft seit Donnerstag mit einer weltweiten Störung seiner Cloud-Dienste. Besonders betroffen sind Outlook und Exchange Online. Zahlreiche Nutzer können ihre E-Mails weder abrufen noch versenden. Auch weitere Angebote aus Microsoft 365 funktionieren teilweise nur eingeschränkt. Wie aus den jüngsten Statusmeldungen hervorgeht, war die Störung am Freitagmorgen weiterhin nicht vollständig behoben.

Outlook-Postfächer nicht erreichbar

Die Probleme betreffen unterschiedliche Zugangswege. Sowohl Outlook im Browser als auch die Desktop-Anwendungen und mobile E-Mail-Clients können beim Zugriff auf Exchange-Postfächer scheitern. Teilweise lassen sich Nachrichten nicht laden, Verbindungen brechen ab oder die Zustellung verzögert sich.

Das Ausmaß wurde bereits am Donnerstag deutlich: Bei Downdetector gingen allein in den USA zeitweise fast 130.000 Störungsmeldungen für Outlook ein. Microsoft führt die Probleme unter den Kennungen EX1550543 und MO1550821. Über den öffentlich einsehbaren Statusbericht lassen sich die technischen Meldungen nachvollziehen.

Auch weitere Microsoft-Dienste sind betroffen. Bei Teams können beispielsweise Kalenderfunktionen und die Terminplanung ausfallen, während Chats und Videokonferenzen weitgehend funktionieren. Einschränkungen gibt es zudem bei Microsoft Copilot, Planner, To Do und einzelnen SharePoint-Funktionen.

Von dem Ausfall ist Microsoft 365 sowie Outlook betroffen.

Auch Apple Mail kann betroffen sein

Für Mac- und iPhone-Nutzer ist wichtig, dass es sich nicht um ein Problem der Outlook-Anwendung selbst handelt. Die Störung betrifft die dahinterliegende Microsoft-Infrastruktur. Wer ein betroffenes Exchange-Postfach über Apples Mail-App verwendet, kann deshalb ebenfalls Schwierigkeiten beim Abrufen und Versenden von Nachrichten haben.

Ein Wechsel zwischen Outlook und Apple Mail dürfte in solchen Fällen ebenso wenig helfen wie eine Neuinstallation. Die Probleme müssen auf Microsofts Seite behoben werden. Andere E-Mail-Konten, etwa bei iCloud oder unabhängigen Anbietern, sind von dieser Störung nicht automatisch betroffen.

Microsoft sucht weiter nach der Ursache

Nach Angaben des Unternehmens reagieren Teile der Server-Infrastruktur nicht zuverlässig auf Anfragen. Microsoft verteilt den Datenverkehr neu, passt Verbindungen an und versucht, betroffene Systeme schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen. Erste Maßnahmen brachten zwar Verbesserungen, führten bislang jedoch nicht zu einer dauerhaft stabilen Wiederherstellung.

Hinweise auf einen Cyberangriff liegen Microsoft nach eigenen Angaben bislang nicht vor. Einen verbindlichen Zeitpunkt für die vollständige Behebung nennt der Konzern noch nicht. Aktuelle Informationen stellt Microsoft über seinen Dienststatus und den Statuskanal auf X bereit.