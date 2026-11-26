Nachdem wir bereits zu Wochenbeginn über den Verkaufsstart des neuen Thermo- und Hygrometers von Meross in Deutschland berichtet haben, bietet der Hersteller jetzt den Tür- und Fenstersensor aus seiner neuen Produktreihe hierzulande an.

Der kleine Sensor kommuniziert ebenfalls über Bluetooth mit dem zugehörigen Hub. Dieser wiederum kann die Geräte dann über WLAN oder eine Ethernet-Verbindung nicht nur für die Meross-App, sondern auch für mit Matter kompatible Smarthome-Systeme bereitstellen. Die neue Sensorreihe von Meross lässt sich so beispielsweise in Apple Home oder Amazon Alexa integrieren.

Tür-Fenster-Sensor mit LED und Lautsprecher

Mit Erschütterungssensor und Alarmsirene

Der neue Tür- und Fenstersensor von Meross unterscheidet sich in mehreren Punkten von den sonst erhältlichen Geräten dieser Art. Ergänzend zur klassischen Erkennung des Öffnungszustands mithilfe eines Magneten verfügt er über einen Erschütterungssensor und eine integrierte Alarmsirene. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise auch Versuche, eine Tür oder ein Fenster aufzuhebeln, akustisch signalisieren. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich in drei Stufen regulieren. Die Lautstärke des integrierten Alarmgebers gibt Meross mit bis zu 100 Dezibel an.

Eine weitere Besonderheit ist die auf der Vorderseite des Sensors integrierte Taste. Einfaches und doppeltes Drücken der Taste lassen sich mit unterschiedlichen Funktionen belegen und beispielsweise zum Auslösen von Smarthome-Szenen oder als Klingeltaste verwenden. Über die Taste lässt sich auch die rückseitig integrierte LED-Beleuchtung des Sensors steuern.

Vielseitig verwendbar

Das Gehäuse ist nach IP66 gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt und der Sensor damit auch für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Die im Lieferumfang enthaltene und bei Bedarf austauschbare CR123A-Batterie soll den Sensor bis zu drei Jahre lang mit Strom versorge.

Neuer Meross-Hub erforderlich

Beim Kauf gilt es zu beachten, dass die neuen Sensoren von Meross ausschließlich mit dem neuen Bluetooth-Hub mit der Modellnummer MSH450P kompatibel sind. Der Vorgänger MSH450 wird nicht unterstütz.

Eine Ausnahme stellt die Verwendung in Verbindung mit Home Assistant dar. Hier lässt sich der Sensor dem Hersteller zufolge auch ohne zusätzlichen Hub direkt über Bluetooth einbinden.

Meross bietet den neuen Sensor einzeln für 19,99 Euro an. Im Set mit dem Hub kostet der Sensor 39,99 Euro. Ein Paket mit drei Sensoren und Hub ist aktuell für 63,99 Euro erhältlich.

Produkthinweis