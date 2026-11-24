Meross bietet die ersten Produkte seiner neuen Sensorreihe mit Matter-Unterstützung jetzt auch in Deutschland an. Der Vertrieb der Geräte läuft über Amazon, zum Start ist das kombinierte Thermo- und Hygrometer mit Display einzeln sowie in verschiedenen Sets erhältlich.

Matter-Anbindung über neuen Hub

Für die Nutzung der neuen Sensoren wird der Matter-Hub MSH450Pro benötigt, der auch Bestandteil der angebotenen Kombipakete ist. Dieser kommuniziert über Bluetooth mit den Sensoren und bindet sie wahlweise über Ethernet oder WLAN in Matter-Plattformen wie Apple Home ein. Kompatibles älteres Zubehör von Meross kann über 433 MHz mit dem Hub verbunden werden.

Deckelöffner und Klebepad mit im Paket

Der neue Thermo-Hygro-Sensor von Meross erfasst neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch den Taupunkt, die absolute Luftfeuchtigkeit und das Dampfdruckdefizit (VPD). Die wichtigsten Messwerte lassen sich auf einem 1,9 Zoll großen Display direkt am Gerät ablesen.

Optional kann man Warnmeldungen für bestimmte Konditionen aktivieren. Der Sensor macht dann akustisch und/oder per Push-Mitteilung drauf aufmerksam.

Wetterfest und mit langer Batterielaufzeit

Das nach IP66 gegen Staub und Wasser geschützte Gehäuse soll laut Meross auch UV-beständig sein. Damit eignet sich der Sensor sowohl für Innenräume als auch für den Einsatz im Freien. Der zulässige Temperaturbereich reicht von -20 bis 60 Grad Celsius.

Fach für größere Batterien

Die neuen Bluetooth-Sensoren von Meross setzen anstatt der sonst meist verwendeten Knopfzellen auf Batterien vom Typ CR123A. Der Hersteller verspricht dadurch Batterielaufzeiten von bis zu drei Jahren. Die Batterie befindet sich in einer etwas ungewöhnlichen Ausbuchtung auf der Gehäuserückseite und lässt sich problemlos wechseln.

Erweiterte Messwerte nur in der Meross-App

An Matter-Plattformen wie Apple Home werden nur Standardwerte wie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit übertragen. In der Meross-App lassen sich darüber hinaus auch die zusätzlichen Messwerte live oder als historische Verlaufskurve anzeigen.

Die Meross-App zeigt mehr Infos an

Temperatur- und weitere Alarme

Das Starterset mit einem Thermo- und Hygrometer sowie dem neuen Matter-Hub von Meross wird aktuell für 42,49 Euro angeboten (der Rabatt wird an der Amazon-Kasse abgezogen). Das Set mit drei Sensoren und Hub kostet 63,99 Euro. Für einen einzelnen Sensor werden im Rahmen der Produkteinführung 16,99 Euro berechnet.

Produkthinweis