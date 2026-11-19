Der Zubehörhersteller Moment startet gemeinsam mit Long Weekend eine Black-Friday-Aktion bei Amazon. Vom 20. November bis einschließlich 15. Dezember werden ausgewählte Kamerahüllen, Smartphone-Objektive, Fotofilter und Taschen zu reduzierten Preisen angeboten. Besonders interessant sind die Angebote für iPhone-Nutzer, die mit zusätzlicher Hardware mehr aus der Kamera ihres Smartphones herausholen möchten.

Kamerahüllen für das iPhone 16 bis iPhone 18

Im Mittelpunkt stehen die Camera Cases von Moment. Die MagSafe-kompatiblen Hüllen sind für verschiedene Modelle der iPhone-16-, iPhone-17- und iPhone-18-Reihen erhältlich. Sie dienen nicht nur als Schutz, sondern bilden gleichzeitig die Grundlage für das Kamerazubehör des Herstellers. Mit passenden Halterungen lassen sich zusätzliche Objektive und Filter vor den iPhone-Kameras befestigen.

Erst Anfang November haben wir die neuen Moment-Hüllen und Filter für das iPhone 18 Pro vorgestellt. Die passende Camera Case für das iPhone 18 Pro gehört ebenfalls zum Sortiment. Für die Nutzung bestimmter Zusatzobjektive wird allerdings noch eine separate Objektivhalterung benötigt.

Zusatzobjektive und Filter für Fotos und Videos

Auch ausgewählte Objektive der T-Series werden günstiger angeboten. Dazu gehören unter anderem Weitwinkel-, Tele- und Makroobjektive, mit denen sich der Bildausschnitt oder die Aufnahmemöglichkeiten des iPhones erweitern lassen. Besonders bei Nahaufnahmen oder speziellen Perspektiven können solche Objektive einen Unterschied machen.

Bei den Filtern stehen verschiedene Ausführungen zur Wahl. Der variable ND-Filter reduziert das einfallende Licht und eignet sich insbesondere für Videoaufnahmen. Der CineBloom-Filter sorgt dagegen für weichere Kontraste und lässt helle Lichtquellen stärker ausstrahlen. Ergänzend gibt es Polarisationsfilter zur Reduzierung von Spiegelungen sowie UV-Filter zum Schutz der Kameraoptik.

Auch Kamerataschen und analoge Fotografie reduziert

Neben dem Smartphone-Zubehör umfasst die Aktion verschiedene Kamerarucksäcke, Slings, Organizer und Halterungen von Moment. Die Schwestermarke Long Weekend steuert unter anderem Schultertaschen, Kameragurte und kompakte Transportlösungen bei.

Wer zur Abwechslung einmal bewusst auf das iPhone verzichten möchte, findet mit der Long Weekend 35mm Film Camera außerdem eine einfache Analogkamera im Angebot. Diese verwendet herkömmliche Kleinbildfilme, besitzt einen integrierten Blitz und lässt sich nach dem Entwickeln einer Filmrolle erneut bestücken.

Die Rabatte unterscheiden sich je nach Produkt und Farbvariante. Konkrete Aktionspreise nennt der Anbieter vorab nicht. Diese sind während des Aktionszeitraums direkt auf den jeweiligen Amazon-Produktseiten einsehbar. Beim Kauf der Moment-Objektive sollte insbesondere auf die Kompatibilität mit der verwendeten iPhone-Hülle und dem benötigten Objektivanschluss geachtet werden.

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