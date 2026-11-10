Massenentlassungen bei Vodafone: KI soll Mitarbeiter ersetzen

Vodafone setzt seinen Sparkurs fort und hat einen weiteren umfangreichen Stellenabbau in Deutschland angekündigt. In den kommenden zwei Geschäftsjahren sollen rund 2.300 Arbeitsplätze wegfallen oder verlagert werden. Damit ist fast jeder fünfte Arbeitsplatz in den Reihen des Netzbetreibers betroffen. Gleichzeitig will der Düsseldorfer Abieter verstärkt künstliche Intelligenz einsetzen und interne Abläufe automatisieren.

Massenentlassungen bei Vodafone: Wohl jede 5. Stelle betroffen

Die Ankündigung folgt auf ein bereits 2024 vorgestelltes Sparprogramm, mit dem Vodafone schon damals rund 2.000 Stellen reduzieren oder verlagern wollte. Vor zwei Jahren stellte das Unternehmen Einsparungen von etwa 400 Millionen Euro in Aussicht und begründete die Umstrukturierung ebenfalls mit effizienteren Prozessen und einem besseren Kundenservice.

KI übernimmt zusätzliche Aufgaben

Beim neuen Umbau sollen vor allem die bislang getrennten Bereiche für Vertrieb, Kundenberatung und Service enger zusammenarbeiten. Mitarbeiter sollen unabhängig vom jeweiligen Kontaktkanal auf gemeinsame Daten und Systeme zugreifen können. Vodafone verspricht sich davon kürzere Bearbeitungszeiten und weniger internen Abstimmungsaufwand.

Auch im Glasfaser-Bereich steht Vodafone unter Druck

Auch die IT-Abteilung wird neu ausgerichtet. Sie soll enger mit den Geschäftsbereichen zusammenarbeiten und gleichzeitig zentrale technische Plattformen betreuen. Künstliche Intelligenz übernimmt dabei zunehmend Aufgaben, die bisher von Beschäftigten erledigt werden. Dazu zählt die Untersuchung von Netzstörungen einschließlich möglicher Fehlerbehebungen. Auch bei der Erstellung und Steuerung von Werbekampagnen sowie im Kundenservice kommt KI zum Einsatz.

Personalabbau trotz stabilisierter Geschäfte

Wie Vodafone in seiner aktuellen Mitteilung erklärt, reichen die Fortschritte der vergangenen zwei Jahre offenbar nicht aus, um den Kostendruck aufzufangen. Zwar haben sich die Festnetzumsätze stabilisiert und das Geschäft mit Unternehmenskunden wächst wieder. Gleichzeitig belasten günstigere Mobilfunkangebote über Drittanbieter, ein rückläufiger Fernsehmarkt und der Wettbewerb beim Glasfaserausbau die Bilanz.

Welche Abteilungen die angekündigten Kürzungen besonders treffen, steht noch nicht fest. Anfang 2027 sollen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen beginnen. Vodafone spricht von sozialverträglichen Lösungen.

Parallel zum Stellenabbau sollen zusätzliche Mittel in Glasfaser, Cloud-Dienste, IT-Sicherheit und digitale Kundenkanäle fließen. Auch die Vodafone-App, die Website und die Möglichkeiten zur selbstständigen Verwaltung von Kundenanliegen sollen weiterentwickelt werden.