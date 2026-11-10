Malen und Losen: Malo vereint zwei beliebte Kinder-Apps

Wer mit Kindern unterwegs ist, kennt die kleinen Diskussionen: Wer darf zuerst? Wer sucht das nächste Spiel aus? Und wer übernimmt welche Aufgabe? Wir haben dafür lange die App Chooser verwendet. Alle Beteiligten legen einen Finger auf das iPhone-Display, kurz darauf wird einer zufällig ausgewählt. Netter Nebeneffekt: Die Entscheidung kommt von einer neutralen Instanz, mit der sich schlecht diskutieren lässt.

Bewährt: „Wer fängt an?“ trifft eine zufällige Auswahl

Das funktionierte bei uns so gut, dass die Kinder irgendwann selbst nach der App verlangten, um Streit zu vermeiden. Allerdings wechselte Chooser Anfang 2025 zum Abo-Modell. Eine Alternative bietet zwar die kostenlose Spielesammlung Game Nest, für eine schnelle Entscheidung ist der Umweg durch die umfangreiche Spielesammlung aber wenig praktisch.

Zwei Kinderfavoriten in einer App

Mit Malo haben wir deshalb eine eigene kleine Anwendung veröffentlicht, die diese Fingerauswahl mit einer zweiten Funktion verbindet: dem Malen. Vorbild ist die von uns schon 2020 empfohlene App Finger Painting. Die verzichtete auf Werbung, überflüssige Bedienelemente und Ablenkungen. Stattdessen gab es ein weißes Blatt und ein paar Farben. Genau diese Einfachheit wollten wir beibehalten.

Malo: Leere Fläche und ein einfaches Farbrad

Malo stellt ebenfalls eine leere Leinwand bereit, auf der mehrere Finger gleichzeitig zeichnen können. Ein Farbrad bietet zwölf Farben sowie Schwarz und Weiß, fünf Strichstärken und Werkzeuge wie Pinsel, Textmarker und Fülleimer. Zusätzlich haben wir 50 Ausmalvorlagen integriert. Nicht immer muss schließlich ein eigenes Kunstwerk entstehen. Manchmal hilft es gegen die Aufregung im Wartezimmer auch einfach ein paar Flächen bunt auszumalen.

Anders als beim ursprünglichen Finger Painting lassen sich die Bilder anschließend speichern. Fertige Zeichnungen landen in einer Mappe, können später weiterbearbeitet oder dem Rest der Familie präsentiert werden. Die App sichert den Fortschritt zudem automatisch.

Malo: Dazu 50 Ausmalbilder zum Malen und Füllen

Fingerauswahl direkt vom Home-Bildschirm

Die zweite Funktion haben wir bewusst aus der Maloberfläche herausgehalten. Wer das App-Symbol auf dem Home-Bildschirm länger gedrückt hält, findet dort den Eintrag „Wer fängt an?“. Darüber startet direkt die zufällige Fingerauswahl. So bleibt die Zeichenfläche frei von zusätzlichen Menüs.

Wer fängt an? Die Fingerauswahl in Malo

Malo läuft auf iPhone und iPad ab iOS 26 und unterstützt auch das aufgeklappte iPhone Duo, auf dem auch mehrere Finger nebeneinander malen können. Die App ergänzt unsere Anwendungen Schreibo, Kaufo und Scanno, die zuletzt ebenfalls Aktualisierungen erhalten haben. Wie diese ist Malo vollständig kostenlos, verzichtet auf Werbung und Tracking und funktioniert ohne Internetverbindung.